El emotivo gesto detrás de la pancarta de ánimo en la estación de Valladolid: «Soy de esos que se ponen la camiseta de 'Quítate, guarra'» Javier Domínguez sorprendió a su hija, la artista vallisoletana Ani Queen —que actúa este jueves en el Sonorama— con un gesto inolvidable en un momento difícil

Apenas se ven ramos de flores en las estaciones de tren. Aunque los gestos de amor siguen estando presentes en forma de abrazos, besos y lágrimas, entre recibimientos y despedidas. Pero hay momentos en los que se necesita algo más, un acto que simbolice el apoyo incondicional, una de esas acciones que pueden transformar un mal día, en un buen recuerdo. O eso es lo que pensó Javier Domínguez, la noche que fue a recoger a su hija a la estación de tren de Valladolid, pertrechado con una enorme pancarta.

En la entrada del recinto se cruzaban los viajeros que iban y venían, observando curiosos el enorme cartel, sin saber muy bien qué estaba pasando. «Todo el mundo que se bajó del tren me miró, algunos me sonreían, otros me saludaban, pero bueno, es que es así, no tiene otro remedio», reconoce Javier, que dejó la vergüenza antes de cruzar la puerta de la terminal. «Yo voy a animar a mi hija y a decirle que aquí estamos para todo y que va a llegar muy lejos». Ese es el resumen de este bonito gesto que ya acumula más de 160.000 visualizaciones en Instagram.

Su padre, su mayor fan y parte de su equipo

Su hija, Ana Domínguez, más conocida como Ani Queen, le llamó ese día diciéndole que iba para Valladolid. «Venía de Madrid, había tenido una semana un poco complicada porque al final la industria y ser artista, nadie te asegura nada», cuenta la cantante. «Mi padre me veía un poco triste por teléfono y de sus ocurrencias, porque, si no es esto, trae cualquier otra pancarta o la hace», explica sobre el letrero que tenía guardado de cuando actuó con Omar Montes en la Plaza Mayor de Valladolid.

«La gente se volvía a mirarme como diciendo: 'Está como una regadera'. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?», cuenta Domínguez, que se dedica al sector inmobiliario, vende inmuebles en Valladolid, pero tiene claro que ese solo es uno de sus trabajos, el oficial.

«Cuando tienes una hija artista hay que hacer de todo». 'Pancartero', chofer, animador, psicólogo, transportista, conductor de vehículo… son solo algunas de las profesiones que la paternidad le ha permitido incluir en su currículum. «Soy de esos que se ponen la camiseta negra, que pone: 'Quítate guarra'», sentencia Javier, haciendo referencia al merchandising de su hija, que también llevan los miembros del equipo.

Ampliar Ani Queen en una actuación en la que se ve de fondo las letras de 'Quítate, guarra'. A. Mingueza

Ser padre, una profesión a tiempo completo

«Los niños me han gustado, me siguen gustando y creo que es una de las facetas más importantes de mi vida», declara mientras reconoce que merece la pena hacer estas tareas con tal de apoyar a sus hijos, tanto con su hija Ana, como con su otro hijo, que vive fuera de España. «Hay veces que hay que llamar a Nueva Zelanda para animarle porque es muy duro y más cuando eres joven, dejar aquí a los amigos, a la familia y dejarlo todo. Entonces hay veces que tienes que animar, no te queda otro remedio», comenta.

La creatividad motivando a sus hijos es una de sus habilidades. «Hemos hecho lo que llamo la escalera de la fama en casa. Hemos ido colocando allí todas las actuaciones que ella ha tenido. Cuando Jason Derulo salió en el periódico, recortamos la noticia y le hicimos un marco». ¿Qué sería de nuestros logros sin esos trocitos de papel que guardamos con tanto cariño? Un paseo de la fama que se completa con sus conciertos con Omar Montes, en el Cosquín Rock o en el Vibra Mahou.

Un gran apoyo familiar para conseguir sus objetivos

No solo su padre está ahí para echarle un cable cuando hace falta, «toda la familia está apoyándola». «Siempre desde pequeña mi padre y mi madre han estado ahí para mí, me han apoyado», agradece Ani Queen, que confiesa que desde que quiso ser cantante, actriz y bailarina, sus padres lo vieron bien, no obstante le dijeron que había que estudiar y trabajar mucho.

Su madre regenta una peluquería y es la que la peina siempre. «Si no hubiese sido por ellos, yo no habría llegado a ningún sitio», contesta emocionada mientras asegura que, junto a su hermano, son las personas más importantes de su vida. Asimismo, confiesa: «No les veo casi nada porque cuando vengo, pues ahora justo visito mucho a mi novio, pero mis padres están siempre».

La música y la familia, siempre juntas

«Nosotros cuando vamos a las actuaciones, a los shows, lo que hago es poner la música a toda pastilla en el coche (la música de Ani Queen). Cuando paras en un semáforo, la gente te mira y dice: 'Está loco'», apunta mientras cuenta que siempre le ha gustado la música. Shakira, Michael Jackson, Madonna, Dani Martín. «Soy uno de los que estuvo en el concierto de Michael Jackson, aquí en Valladolid, junto con mi mujer, en aquel entonces no teníamos niños todavía».

La vallisoletana Ani Queen actuará en el Sonorama Ribera 2025

La siguiente parada de Ana y todos sus fans es el Sonorama Ribera 2025, en Aranda de Duero, Burgos, el jueves cerrando el escenario Tierra de Sabor a las 3:50 de la mañana. «En Madrid voy a cantar el día 20 de septiembre en Brava, que es un festival que me mola un montón, y en octubre vamos a actuar en Sonorama Ibiza», habla de sus próximos eventos mientras su padre añade: «En Sonorama estaré de chofer, de cocinero y estaré de producción también».

«Oye, acuérdate de la frase esa que decían: 'Yo por mi hija mato'. Pues yo por mi hija, pancartas», dice entre risas Javier Domínguez, mientras Ana le felicita irónicamente por acabar estos minutos de fama citando a Belén Esteban.