Aranda espera a más de 30.000 personas para disfrutar de un Sonorama «muy indie»

Aranda de Duero Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:23

El reto es conseguir un festival mejor, donde el público esté a gusto y consolidando esa imagen que marca la diferencia con el resto. Todo está listo en Aranda de Duero para el comienzo de Sonorama Ribera. Se esperan más de 150.000 personas en cinco días de conciertos, con la presencia de más de 200 bandas, con casi una decena de escenarios repartidos por el recinto sonorámico y también el centro de la ciudad anfitriona. Aranda, con alrededor de 35.000 habitantes, se prepara para doblar su población durante unas intensas jornadas musicales, que llegan con el cartel de 'no hay billetes'. Quedan algunas entradas sueltas para los conciertos del jueves y el viernes, pero hace días que la organización apostó por cortar la venta del sábado, ya que la presencia de Arde Bogotá ha sido todo un reclamo para el público. Será sin duda, la jornada más multitudinaria. Los de Cartagena han elegido a Sonorama como el único festival donde pondrán en escena su show completo, con un impresionante escenario que asemeja una gasolinera y que ha supuesto un reto logístico para el evento arandino. Con 28 ediciones, pasando de los 300 asistentes de 1998 a los 40.000 diarios, Sonorama sigue presumiendo de mantener viva esa esencia que les ha convertido en una cita singular en el calendario festivalero. «Este año, podríamos haber vendido mucho más. Llevamos un mes sin vender bonos, se venden 200 al día, hubiéramos podido vender cinco o seis mil bonos más, sin ningún tipo de problema. Esto es el sacrificio responsable y feliz que hace el festival más cómodo, el festival que queremos tener. Aprendimos de los errores de hace dos años», reflexiona el director de Sonorama Ribera, Javier Ajenjo. En este sentido, destaca la apuesta por esa línea «diferencial» que permite que el festival tenga «otra fisonomía, otra forma de verse, de moverse y de entenderse». Una diferencia que va más allá de los espacios, a través de la mezcla de la música con otros conceptos artísticos. La carpa de humor, los eventos literarios, las catas de vino, los almuerzos en las bodegas subterráneas y, este año, un paso más hacia la ciencia con el escenario Big Band. Un innovador proyecto que ya se ha puesto en marcha en festivales de Reino Unido, Dinamarca y República Checa que, a través de charlas dinámicas, talleres interactivos, juegos, espectáculos y muchas sorpresas, despierta la curiosidad científica en todos los públicos. «Hemos sido elegidos, el único festival en Europa, porque eligen un festival al año, algo impensable, además, hemos competido, entre comillas, con festivales que nos multiplican en presupuesto, en posibilidades… Ha sido una locura», confiesa el director de Sonorama.

Cartel

El indie vuelve a ser el protagonista indiscutible del cartel, tras la pasada edición donde hubo críticas por la ausencia de los grandes nombres del panorama nacional de este tipo de sonidos. En cualquier caso, el festival no olvida los ritmos urbanos que le han abierto a las nuevas generaciones, y otros estilos musicales que siempre encuentran un hueco en el ecléctico programa del festival arandino. «El tema musical este año, pues todo el mundo está encantado, al año que viene, pues todo el mundo volverá a estar enfadado, creo que el cartel está hecho con mimo, se han conseguido cosas que eran difíciles de conseguir», defiende Ajeno. Alude, especialmente, a la presencia de Franz Ferdinand, que supone «un sueño cumplido», al recordar que Sonorama lleva más de una década trabajando para que el grupo se suba al escenario de Aranda de Duero. También hace hincapié en el show único en un festival de Arde Bogotá y a los momentos «especiales» que se viven cada día en los conciertos sorpresa de la plaza del Trigo, donde bandas asentadas vuelven a sus orígenes ante el fervor del público entregado.

En cualquier caso, deja claro que el festival no renuncia a los sonidos que tanto gustan a las nuevas generaciones. «Cada año funciona de una manera, no vamos a renunciar a que haya un cabeza de cartel urbano como es Fernando Costa en un escenario principal. Creemos que el futuro pasa por ahí, y estaríamos haciendo mal si no estuviéramos trabajando en esta línea, que es una línea de confluencia entre lo joven y lo menos joven», recalca.

Repercusión

El responsable de Sonorama ha incidido en que, en la pasada edición, el festival dejó una repercusión económica de 23,7 millones de euros en Aranda, según el informe de evaluación desarrollado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos. Además, revela que, en 2024, el 82% de los asistentes llegaron desde fuera de Aranda, sumando un total de 28.700. El 18 % de los festivaleros corresponden a público local.«En el festival se crean más de 1.400 puestos de trabajo. Hay muchos chavales de Aranda que trabajan una semana, diez días o un mes en su festival. Que pueden ganarse un dinero y el festival sirve, igual que ha servido para desarrollar empresas, igual que ha servido para ayudar a gente», precisa Ajenjo, aludiendo a que los efectos van mucho más allá de los cinco días, al referirse a la economía circular. En cualquier caso, no oculta la preocupación que vive la organización por la especulación que se está observando a la hora de alquilar pisos y locales para pernoctar durante los días del evento. Situación a la que este año se han sumado algunos casos de fraude denunciado por los usuarios. «Esto se tiene que basar en un equilibrio y en una responsabilidad por parte de todos. No nos podemos volver locos, no podemos pedir 2.000 euros o 2.500 euros por un piso cuando estamos viendo en los telediarios cómo vive la gente y las dificultades que tiene», lamenta Ajenjo. En la zona de acampada del festival pernoctarán 11.000 personas, 2.000 de ellas en la zona de gampling.

Miércoles

Sonorama arranca este miércoles, y por primera vez, en esta primera jornada se abrirán los escenarios principales: Aranda de Duero y Ribera del Duero. A partir de ese momento, quedarán cinco días llenos de reclamos, hasta que sobre las 18:00 horas del domingo 10, se cierre el telón de esta edición en el centro de la ciudad. Entre los platos fuertes de la primera jornada destaca la presencia de Miss Caffeina, Zahara, Cycle, Rulo y la Contrabanda, Alizz, Natalia Lacunza o Fermín Muguruza. También se subirán al escenario Fernando Coasta, Nill Moliner, Inmir, Bauer o Green Valley. Una jornada que estará aderezada con la tradicional fiesta de disfraces, algo que surgió hace años de forma espontánea en la zona de acampada y que ya se ha convertido en un clásico.

El jueves por la mañana llegará la apertura de los escenarios situados en el centro de la ciudad, con la vista puesta en la plaza del Trigo y sus conciertos sorpresa, esencia de la marca Sonorama.