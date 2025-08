JaviFerrari un profesor de Lengua de Valladolid, maestro en comer kebab en Instagram

Beatriz A. Casares Valladolid Lunes, 4 de agosto 2025, 07:11 Comenta Compartir

Javier Fernández es de Valladolid. Tiene 27 años y, aunque es profesor de Lengua y Literatura, sus seguidores lo conocen por la cantidad ingente de kebabs que ha devorado. Javi Ferrari, su seudónimo en redes sociales, recorre la ciudad buscando los mejores durums y los comenta en sus cuentas de Tiktok e Instagram. Estos análisis los hace de manera metódica, todo lo protocolario que puede ser una persona al comer un kebab. Primero valora su tamaño, luego los pesa y, posteriormente, los prueba hasta que acaba engulléndolos por completo.

Construye un futuro sólido mientras cultiva su faceta más creativa

Al ver sus vídeos, hay cosas de él que están claras, le gusta comer y si es con salsa, mejor. Asimismo, su opción preferida es «la comida de pueblo» y también realiza vídeos y colaboraciones publicitarias con otros establecimientos de la ciudad. En el canal de YouTube se centra en otra de sus pasiones: la música urbana. Reacciona y comenta los códigos de artistas como Paloma Mami, Quevedo o Anuel AA, entre muchos otros.

Uno de los aspectos de su vida que no es tan evidente al observar sus redes es que este joven es profesor de Lengua y Literatura y actualmente se encuentra opositando para conseguir una plaza como docente de Secundaria. Una carrera de fondo que hasta la fecha compagina con trabajos en colegios públicos.

Ampliar Javier Fernández, profesor y creador de contenido en redes sociales en el Parque de la Olma de Villa de Prado. Rodrigo Ucero

Ficha de redes de Javier Fernández Redes sociales Instagram: @jferrarich - Youtube: @JaviFerrariTV

Nº de seguidores Instagram: 14.000 - Youtube: 100.000 suscriptores

¿Por qué creas contenido en redes sociales? «Por todo el proceso creativo, me encanta crear y sobre todo enseñar».

La cara amable de las redes «Las experiencias que vivo. Desde que un artista te diga que le ha gustado el vídeo que has hecho, que te inviten a sus conciertos, a un evento, un lanzamiento del álbum, dos días antes de que el álbum salga, o un restaurante que te hable el dueño diciendo que le ha encantado el vídeo, que te dé su feedback».

El lado malo «Los comentarios de odio. Pero de odio sin fundamento alguno».

Referentes: @Ritzyyyyy y Cristiano Ronaldo.

Puede resultar curioso que, siendo profesor de Lengua y Literatura, sus contenidos sean de gastronomía y música, pero ocasionalmente comparte recomendaciones literarias o sugerencias relacionadas con la materia. Además, en sus próximos proyectos planea combinar ambos aspectos de su vida: «Tengo la idea, le estoy dando forma. No quiero que sea tirarse a la piscina, pero voy a abrir otra página de Instagram para hablar principalmente de literatura».

Creación de contenido por diversión

El porqué está en redes sociales lo tiene claro, disfruta del proceso creativo: «La vocación docente la tengo en todos los ámbitos de mi vida. Desde la propia aula, enseñando Lengua y Literatura, que es lo mío, hasta YouTube y las redes sociales, donde me expreso a través de la música y la gastronomía». Su objetivo es enseñar y declara hacerlo con un fin social, intentando que el tiempo que la gente dedica a sus vídeos o comparte con él en un aula tenga un sentido.

En redes sociales tiene una gran acogida con casi 15.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 suscriptores en YouTube. Lo que más le gusta de estas plataformas es que le abren puertas para vivir diferentes experiencias y que las puede compartir con sus amigos y con su pareja, María. Ella también aparece en algunos de los vídeos bajo el apodo de 'La Patrona'.

Del odio en redes al bullying en las aulas

La cara oscura de estas plataformas, una vez más, son los comentarios malintencionados. «Odio sin fundamento alguno y la mayor parte de las veces viene de público adulto», comenta Javier, que asegura que luego esas personas se quejan de que en los colegios pueden hacerle bullying a sus hijos o que no les tratan bien. Ante este tipo de situaciones lo tiene claro: «Nunca hago caso, porque si hiciera caso, no tendría redes sociales».

Normalmente, se enfrenta a críticas en las que menosprecian su contenido o le tachan de no saber de lo que habla. Otros comentarios le dicen lo que tiene que hacer o dejar de hacer, algo que no deja de asombrarle, puesto que es gente ajena a su realidad. «Son personas que no conocen nada en mi vida, solo lo que yo dejo que se vea en redes sociales», lamenta mientras María rechaza los comentarios que reciben otros influencers de la ciudad que «son bastante crueles».

Ampliar Javier Fernández, profesor y creador de contenido en redes sociales en el Parque de la Olma de Villa de Prado. Rodrigo Ucero

Valladolid: «La mejor ciudad de España»

En sus contenidos, ya sean de gastronomía o de música, en muchas ocasiones se puede ver la ciudad del Pisuerga. Sus redes no dejan de ser un escaparate digital de su entorno. «Valladolid es la mejor ciudad de España, tanto en gastronomía como en cualquier ámbito de la vida. Valladolid para mí es la mejor ciudad para vivir, para comer, para hacer la actividad que realmente quieras», dice entusiasmado.

En su barrio Villa del Prado, los que no le conocían ya lo hacen por haberle visto en redes sociales. Como no podía ser de otra forma, ha probado los kebabs de su zona y los de otros treinta establecimientos de Valladolid, y aunque no todas sus críticas son favorables, intenta mostrar siempre contenido atractivo de la ciudad. «Creo que todos los que nos dedicamos a redes sociales sin hacer contenido vacío, exponemos muy bien al público la ciudad de Valladolid», sentencia.

La próxima semana... Una actriz, cantante y coreógrafa de Valladolid, que fusiona el arte tradicional castellano con la música electrónica.