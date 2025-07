Marcos Roldán: de pesar 225 kilos a tener un perfil de Instagram sobre vida sana

Beatriz A. Casares Valladolid Lunes, 21 de julio 2025, 06:37 Comenta Compartir

Marcos Roldán es de Valladolid. Tiene 34 años y pesaba 225 kilos. Desde hace algo menos de dos años, este vallisoletano publica en las redes sociales su cambio físico y mental. «En busca de mi mejor versión»: es lo primero que podemos leer en su cuenta de Instagram, donde también promociona su podcast 'El banco de pensar' y su orgullo por ser pucelano.

En general, en sus redes comparte reflexiones, sus ejercicios en el gimnasio, alimentación, recetas y lo que viene siendo su rutina diaria. En su día a día, tiene un espacio reservado para la fe católica y su devoción a Dios, que no duda en compartir con sus más de 20.000 seguidores en Instagram y unos 6.000 en TikTok. Sus vídeos más populares ascienden a las 900 mil visualizaciones, son principalmente sobre su evolución o celebrando que ahora puede vestirse con ropa que antes no le entraba.

«No creía que nadie me fuese a seguir, ni que a nadie le fuese a interesar más allá de mi familia, amigos…» Marcos Roldán Creador de contenido

Esta aventura comenzó el 13 de julio de 2023 con una foto en blanco y negro de su rostro acompañada del texto: «Desde hoy en este perfil comenzaré a subir contenido relacionado con mi pérdida de peso y mis objetivos». La cuestión es por qué, para qué. Su respuesta es clara: «Por mí. Para mí. Para motivarme a mí mismo. El hecho de verme capaz de ir haciendo cosas». Roldán estaba en una situación de la que necesitaba salir y la comunidad de redes sociales le ha ayudado, aunque los pilares en los que se apoya son Elena, su psicóloga, el trabajo personal y la fe.

Ampliar Marcos Roldán en el gimnasio CDO Covaresa de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Ficha de redes de Marcos Roldán Redes sociales Instagram: @mar0fit

Nº de seguidores 20.000

¿Por qué creas contenido en redes sociales? En un primer momento, porque tenía que salir de la situación en la que estaba y quería ir viendo su progreso. Posteriormente, porque ve que ayuda a otras personas.

La cara amable de las redes Conocer gente, compartir experiencias y motivación.

El lado malo Las faltas de educación de algunas personas y los comentarios aparentemente inocuos, pero que atacan desde un punto de superioridad que hacen daño.

Referentes: Ibai, Mike Egan, el podcast de 'Solo y sin azúcar', de Claudia Fontanals, la psicóloga Elena Calleja y su entrenador Pablo Cordero (@cordeteam).

Retroalimentación en redes sociales

«No creía que nadie me fuese a seguir, ni que a nadie le fuese a interesar más allá de mi familia, amigos…», tener followers le sorprendió, pero lo que realmente le motivó y no esperaba, fueron los comentarios de desconocidos. «Fui viendo cómo eso ayudaba a otras personas», reconoce mientras explica que hay gente que ve sus vídeos y puede pensar que si él puede, si él lo intenta, ellos que pueden estar pasando por algo similar o que «están mejor» también podrán.

En los tiempos del Ozempic, uno de los puntos fuertes de su pérdida de peso, en la que ya lleva más de 60 kilos bajados, es que lo hace de manera «orgánica», sin ningún tipo de medicación o cirugía. Simplemente, dieta y ejercicio. De esta forma el proceso es mucho más largo, por eso no se trata solo de un cambio físico, también ha tenido que modificar hábitos, rutinas y siente que esto le está aportando madurez.

Comida, deporte, ropa, pero sobre todo salud mental

Marcos tiene sobrepeso, y posteriormente, obesidad, desde que era un niño. Su objetivo es perder kilos, pero también mejorar su vida. «Una ventaja frente a los demás, que se me da súper bien cocinar», comenta. Le encanta preparar elaboraciones y detecta que una de las cosas que más le motiva es que no tiene que pasarse los días comiendo judías verdes con pollo a la plancha. «Todas las dietas son válidas y todos los alimentos son válidos, pero intento convertirlos en alimentos o en recetas mucho más apetecibles a los ojos». Aplicar e incluso inventar platos y compartirlos con otras personas es uno de sus incentivos.

La ropa es otro de los elementos aparentemente sencillos que no lo son tanto si no tienes un cuerpo normativo. Publica claves sobre cómo saber dónde encontrar ropa, qué te puedes poner e invita a compartir la frustración de no encontrar nada de tu talla. Además, uno de los vídeos con el que se dispara la empatía de cualquier persona es el que explica la preocupación que una persona con obesidad puede tener al sentarse en una silla preguntándose cosas como: ¿Entraré en ella? ¿Soportará mi peso? ¿Cuánto tiempo lo soportará?

Ante estas cuestiones, Roldán pone en el centro la salud mental. Aprender a gestionar las cosas es el punto de partida para atreverse con el cambio. Es consciente de que es un camino a largo plazo, por eso acude regularmente a la psicóloga, incluso ha tomado decisiones como tener que dejar las redes sociales durante un periodo de tiempo para poder seguir avanzando.

Más de 600 cuentas bloqueadas

«Lo bueno es que conoces muchísima gente». Habla con sus seguidores que le cuentan sus logros, cómo están, cómo se encuentran, las dificultades que tienen y asegura tener buenas experiencias, en general. Por otro lado, están los haters, que no le preocupan ni lo más mínimo. «Ya sabes quién es, sabes como viene y sabes lo que te va a decir». Cuando considera que es una falta de respeto, no lo duda, bloquea a ese usuario. Sostiene tener más de 600 bloqueados.

«He recibido esos comentarios toda mi vida, no solamente en las redes sociales, pero las redes sociales te dan esa ventana indiscreta que te permite hacerlo con impunidad» Marcos Roldán Creador de contenido

«He recibido esos comentarios toda mi vida, no solamente en las redes sociales, pero las redes sociales te dan esa ventana indiscreta que te permite hacerlo con impunidad», asevera, aunque para él no son los peores juicios. Pone el foco en los comentarios aparentemente constructivos que «atacan y hacen daño». «Lo hacen desde una superioridad, a lo mejor una superioridad física o moral, entonces en ese sentido sí que es verdad que tienes que saber gestionarlo».

Mala educación e impunidad

Marcos Roldán no siente que exista la gordofobia, considera que es falta de educación y falta de respeto hacia las personas que son físicamente distintas. «Nadie tiene un cuerpo igual, no hay ningún cuerpo más válido que otro, simplemente, cada uno tiene su vida y tiene que saber aceptar y vivir con ella».

Apagón digital

Si bien empezó con las redes por sí mismo, también tuvo que alejarse de ellas para priorizarse. Crear contenido y echar tanto tiempo en este tipo de plataformas hizo que acabara mentalmente saturado. El desgaste digital se juntó con un momento en el que no estaba del todo a gusto en su trabajo y se sentía estancado físicamente y con la dieta.

Obviamente, entre sus prioridades decidió desconectar temporalmente de sus perfiles sociales. Estaba comparándose con otra gente y centrándose en ganar likes, seguidores, incluso llegó a pensar que, cuando perdía seguidores, había hecho algo mal. Entonces empezó a detectar que su foco había cambiado, ya no estaba centrándose en él, sino que intentaba hacer contenido que le gustase a otras personas. Finalmente, fueron 26 o 27 días, y una de las cosas que consiguió fue tiempo.

Ampliar Marcos Roldán en el gimnasio CDO Covaresa de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Tiempo para pensar, para caminar, para leer. «Las redes sociales con tanto impacto, tanta dopamina que te genera, pues al final no tienes capacidad de retención, no tienes capacidad de concentración, la vas perdiendo poco a poco», reflexiona sobre estas herramientas sociales que muchas veces no se saben controlar o dosificar.

¡Garrote, Martín!

¡Garrote, Martín! Es su lema que le ayuda a seguir, a no rendirse. También le motiva ver gente en el gimnasio que tienen problemas físicos como esclerosis u otras discapacidades y ver cómo lo hacen. «Me motiva ver que otras personas que tienen unas dificultades físicas latentes, mucho mayores que la mía. Eso me motiva», comenta y añade: «Verme a mí mismo, compararme de cómo empecé el primer día que vine aquí, tenía 225 kilos, que no me podía ni mover, a venir ahora y hacer. ¡El otro día hice una sentadilla con 100 kilos! Solamente eso es para decir, sí». Solamente eso es para sentirse orgulloso.

