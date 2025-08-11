Beatriz A. Casares Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 07:08 Comenta Compartir

Lucía López-Enrique es de Valladolid. Tiene 26 años y es una artista polifacética: actriz, cantante, coreógrafa y bastante folclórica. Asimismo, forma parte de los grupos Algazara y Delameseta en los que lleva la tradición allá por donde pisa y por donde publica. En su perfil personal en Instagram abundan los pañuelos, las gafas retro y las panderetas combinadas con chaquetas de chándal. Una estética propia que se intensifica en la cuenta de la banda que forma con su compañero Santi Sierra.

«Folclorismo urbano», el estilo que mejor la define

Con este grupo, Delameseta, ha tocado en múltiples ocasiones en Valladolid, algunas de sus actuaciones más recientes fueron formando parte del cartel de Zorrillas Fest y en la fiesta de la comunidad, el 23 de abril en la campa de Villalar. La banda hace lo que ellos mismos denominan como «folclorismo urbano»: «Una manera de reinterpretar la música tradicional de Castilla y León, echándole 'polvitos' de la generación Z».

La mezcla de ritmos clásicos con los sonidos que suenan en muchos pubs y discotecas, da como resultado una combinación de folklore y tecno que cada vez va captando más adeptos. Un camino por el que ya han transitado Rodrigo Cuevas, Dulzaro o un grupo de referencia para Lucía, El Nido. «¡Lo que El Nido sube es terrible! [ironiza]. Nosotros también lo hacemos, a nuestra manera, muy inspirados por ellos. Porque nos parece que tienen un trabajo muy bueno y muy guay», comenta Lucía sobre las tendencias y estéticas de redes sociales a las que se suman ambas formaciones musicales.

Estética moderna que mantiene vivo el legado del folklore castellano

¿Por qué está en redes sociales? Su respuesta sería otra cuestión: ¿Existe la vida sin ellas? En su generación hay cosas que se dan por hecho y una es estar en redes sociales, ya sea en TikTok, Instagram o YouTube. Sumado a eso, para ella la estética es una forma más de comunicar: «No queríamos caer en el romanticismo de lo rural». Aunque entiende y respeta la estética que rescata prendas tradicionales de los pueblos, admite que no va con ellos. «Somos dos jóvenes que vivimos en Valladolid, que es una ciudad, aunque no sea la más grande, pero es una ciudad», afirma mientras comenta que adoptan dentro de su día a día la cultura tradicional y el folklore pero con un estilo propio.

Su principal objetivo en Instagram es mostrar su arte, para poder dar difusión a los proyectos y actuaciones en las que participa. Por añadidura, es un canal directo para conectar con otras personas y que estas lleguen a ella de «una manera muchísimo más sencilla y desentendida o desinhibida». En su respuesta, compara este tipo de conversaciones con las que se pueden hacer mediante un intercambio de emails o las temidas llamadas telefónicas que aterran a muchos milenials y centenials: «No cuesta nada mandar un mensaje por Instagram».

Ficha de redes de Lucía López-Enrique Redes sociales Instagrams: @lucialopezenrique - @algazara.raiz - @delameseta

Nº de seguidores 3.229 - 1.013 - 5.911

¿Por qué crea contenido en redes sociales? No concibe la posibilidad de no hacerlo. «Es una manera muchísimo más sencilla y desentendida o desinhibida» de conectar.

La cara amable de las redes Gracias a estas plataformas, la difusión de su trabajo le ha permitido encontrar oportunidades laborales.

El lado malo «No somos tan sumamente famosos, de momento, como para que nos pueda ser incómodo» estar en redes sociales.

Referentes: Destaca a El Nido, Silvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Pastora Imperio y La Argentinita.

Las redes sociales como entrada a nuevas oportunidades

A través de las redes le han llegado opciones laborales en conciertos y talleres, incluso una oportunidad internacional. «Hace dos años estuve en Escocia, por redes al cien por cien», relata sobre un proyecto para el que contactaron al ver trabajos suyos coreográficos que compartía en su perfil. La parte mala de las redes sociales aún no la ha vivido en sus propias carnes. «No somos tan sumamente famosos, de momento, como para que nos pueda ser incómodo», bromea López-Enrique.

Su filosofía sobre estas plataformas es clara: son necesarias para su trabajo y sus relaciones sociales, pero no son su vida. Las entiende como una forma de hacer llegar la cultura tradicional y sus trabajos con un alcance que no conseguiría de otra forma. «Son píldoras, puertecitas y pequeñas llaves. Las redes sociales son una puerta que te abre al mundo, pero si luego no vas al mundo, no sirve», sentencia.

Silvia Pérez Cruz y Pastora Imperio, entre sus ejemplos a seguir

«A nivel musical siempre está el gran Rodrigo Cuevas, pero también puede estar Silvia Pérez Cruz, que además es una persona que adoro», resalta López-Enrique sobre sus referentes, entre las que también destacan algunas mujeres de principios del siglo XX, como La Argentinita o Pastora Imperio. «Todas estas artistas que no eran cantantes, no eran bailarinas, eran artistas de variedades y eran personas que estaban siempre alrededor de la cultura», detalla y destaca algo que para ella es fundamental: «Mujeres muy poderosas, como dice Melody, y para mí son referentes».

Siguiendo el ejemplo de estas mujeres inspiradoras, tiene claro cómo se ve en el presente y en el futuro: «No quiero ser cantante o no quiero ser bailarina, yo quiero ser artista». «Mamá, quiero ser artista», qué diría Concha Velasco.

Ampliar Lucía López-Enrique tocando la pandereta en la plaza de su barrio, La Pilarica de Valladolid. Rodrigo Ucero

De Madrid a Valladolid y vuelta: «Valladolid mola bastante»

Para formarse en canto y danza, estudió en el conservatorio de Valladolid, donde explica que sus profesores le indicaron que las oportunidades de danza estaban en Madrid. Unas recomendaciones que no dudó en seguir y ha estado y está en varios proyectos en la capital de España. Después de la covid empezó con el grupo de danza Algazara en Valladolid: «Fue un golpe de suerte, fue maravilloso ver cómo todo estaba despertando, o cosas que llevaban ahí mucho tiempo y no te habían enseñado a querer». Así explica cómo ella ve la ciudad con una mirada diferente a la que le enseñaron cuando empezó: «Los agentes culturales de Valladolid están haciendo un trabajo maravilloso».

«Poco a poco van apareciendo espacios de la danza o del mundo del arte y todo fue desde Valladolid, en Madrid yo no he encontrado eso», describe su experiencia. Para ella las oportunidades madrileñas son múltiples, pero también la gente que lucha por ellas. Lucía López-Enrique está realmente agradecida de haber vuelto a su ciudad natal: «Valladolid mola bastante».

