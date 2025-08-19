Renault recupera este martes el turno de noche en Valladolid tras cinco meses de parón

Han sido cinco meses de parón nocturno después de que el pasado 24 de marzo la factoría de Renault tomara la decisión de responder a ... una «caída en la demanda» con la eliminación del turno de noche de la planta de montaje que la compañía tiene en Valladolid -alegando entonces que era inviable la continuidad del modelo productivo con los tres turnos activos-.

Finalmente, y tal y como estaba previsto, este martes 19 de agosto, arranca de nuevo el tercer turno (el nocturno) en Valladolid. Esta decisión implica la vuelta al trabajo para unos 300 empleados encargados de labores de logística, producción y mantenimiento, entre otras tareas, y se debe principalmente a la positiva respuesta del mercado en cuanto a las previsiones comerciales de los modelos Captur y Symbioz.

De este modo, la multinacional ha cumplido con los plazos de las previsiones que barajaban en marzo, cuando anunciaron que la semana 34 vendría marcada por la reanudación del tercer turno con un incremento de la producción de forma progresiva hasta alcanzar un 15%, ya que elevará su producción de los 910 vehículos (Captur y Symbioz) por día actuales hasta los 1.040.

Estas contrataciones responden a las necesidades del mercado y -si bien es cierto que no hay una fecha determinada de duración de los mismos porque son los pedidos los que hacen necesarios los aumentos de capacidad- la previsión es que, como mínimo, el turno de noche se mantenga activo hasta el primer trimestre de 2026, pudiendo prolongarse en función de las ventas.

De hecho, las expectativa de recuperación de mercado están marcadas por el modelo Symbioz, que comenzó a comercializarse a finales de 2024 y que aspira a reforzar la posición de la multinacional francesa en el mercado europeo de los SUV compactos.

Los más vendidos

El restablecimiento del turno de noche, considerado fundamental para operar con capacidad máxima en la línea de montaje, se ve respaldado por los últimos datos referidos a las ventas que ha anunciado la factoría, que ha asegurado que más de la mitad de los Renault vendidos en España hasta julio se fabricaron en Valladolid y Palencia. Un 54,9% para ser más exactos, lo que significa que en estos primeros siete meses 27.996 unidades de las comercializadas en el mercado nacional salieron de las líneas de producción castellanas.

Para destacar la importancia de las plantas ubicadas en la región explican desde la compañía que cinco de los siete modelos híbridos que actualmente comercializa la marca Renault se fabrican entre Valladolid y Palencia, en concreto el Captur y Symbioz en la planta vallisoletana y el Nuevo Austral, el Nuevo Espace y el Rafale, en la palentina. Asimismo, destacan que con 12.368 unidades matriculadas, Captur es el vehículo de Renault producido en España más vendido en el país, seguido de Austral (6.489), Symbioz (4.831), Rafale (2.761) y Espace (1.541), las 6 unidades restantes se corresponden con stock de Mégane de cuarta generación.