Un operario revisa un coche en la factoría de Renault. José C.Castillo

Renault recupera este martes el turno de noche en Valladolid tras cinco meses de parón

La compañía francesa calcula que implicará la vuelta al trabajo de 300 empleados por el tirón de los modelos Captur y Symbioz

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:23

Han sido cinco meses de parón nocturno después de que el pasado 24 de marzo la factoría de Renault tomara la decisión de responder a ... una «caída en la demanda» con la eliminación del turno de noche de la planta de montaje que la compañía tiene en Valladolid -alegando entonces que era inviable la continuidad del modelo productivo con los tres turnos activos-.

