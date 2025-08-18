El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un policía local en Valladolid. Carlos Espeso

Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid

La Policía Local también dio el alto a un hombre que dio positivo en alcohol y drogas y chocó contra mobiliario en el Paseo de Zorrilla

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:40

No han sido muchos los desplazamientos en vehículos que se han dado por Valladolid durante el puente más festivo de España, pero el control de ... consumo de sustancias al volante mantiene el operativo como el resto del año. Así, los agentes han podido realizar un total de 15 controles por distintos puntos de la ciudad desde el viernes 15 hasta la noche de este domingo 17, en los cuales de las 120 pruebas realizadas, dos han sido positivas.

