Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid

No han sido muchos los desplazamientos en vehículos que se han dado por Valladolid durante el puente más festivo de España, pero el control de ... consumo de sustancias al volante mantiene el operativo como el resto del año. Así, los agentes han podido realizar un total de 15 controles por distintos puntos de la ciudad desde el viernes 15 hasta la noche de este domingo 17, en los cuales de las 120 pruebas realizadas, dos han sido positivas.

Aunque las labores de patrulla y vigilancia en las calles que llevan a cabo constantemente los agentes de la Policía Local de Valladolid han terminado con intervenciones como la que llevaron a cabo el pasado viernes 15 de agosto a eso de las nueve y media de la noche. Fue la forma de conducir de un hombre que circulaba por la Avenida Mundial 82, en los aledaños del estadio José Zorrilla y coincidiendo con el comienzo del partido que enfrentaba al Real Valladolid con el Ceuta, cuando los agentes pararon al conductor para identificarlo.

Vieron enseguida evidentes síntomas de embriaguez y una vez que procedieron a la realización de las dos pruebas de alcoholemia pertinentes los resultados arrojaron un consumo superior a seis veces la tasa permitida. En concreto, 1,57 miligramos por litro de aire espirado en la primera y 1,55 en la segunda. La mayor tasa de alcohol que los agentes han detectado en Valladolid, tal y como informan fuentes policiales.

Esta llamativa intervención se suma a la que llevaron a cabo anoche varios agentes cuando fueron requeridos por el aviso de un hombre que había chocado contra mobiliario urbano en el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 184. Fue sobre las 3:40 de la madrugada y en ese punto donde los uniformados realizaron las pruebas de alcohol (0,32 mg/l) y de detección de drogas resultando positivo en el consumo de cocaína y anfetamina.

Desde la Policía Local recuerdan la importancia del consumo cero antes de desplazarse para evitar situaciones como la que registraron poco antes de las siete de la tarde del pasado jueves en la calle Veinte de febrero. En ese punto, el conductor de 46 años cometía una infracción al pasar por la citada vía y es entonces cuando es parado e identificado por los agentes. A la negativa de realizar las pruebas pertinentes de consumo de alcohol, el hombre fue denunciado por un delito contra la seguridad vial y otro por desobediencia grave contra los agentes que intervinieron, ya que les faltó al respeto en reiteradas ocasiones mostrando una actitud inadecuada.

Los agentes detectaron además de la del estadio y la de la calle Veinte de febrero otras dos alcoholemias por infracción; la primera, cuando patrullaban por el Paseo de Juan Carlos I, donde un conductor dio 0,78 miligramos por litro de aire espirado al maniobrar de forma errática y la segunda, con un resultado de 0,61 de un varón que circulaba a las seis de la mañana el pasado sábado por la plaza del Doctor Marañón de Valladolid.

La mayoría de los positivos que se detectan se dan en la madrugada y fuera de los controles fijos, como sucedió el pasado sábado a las 2:18 horas, cuando un hombre que iba con su vehículo por la calle Cardenal Mendoza y dio positivo en consumo de alcohol, (0,46 mg/l) además de no tener el canje realizado (al haber pasado ya los tres meses autorizados) en el permiso de conducir al tratarse de una persona extranjera.