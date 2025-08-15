El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki celebra el primer tanto del partido.

Chuki celebra el primer tanto del partido. Alberto Mingueza

Real Valladolid

Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla

Chuki lidera a un Real Valladolid que exhibe la diferencia de nivel con el recién ascendido Ceuta

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:42

Tres goles para comenzar y pudieron ser más en el estreno del Real Valladolid en Segunda. En el inicio de la Era Almada en Zorrilla, ... en un encuentro que muy pronto se le puso de cara y que ayudó a olvidar los titubeos de los últimos partidos de preparación. Y eso que el Ceuta tuvo la primera cuando no se habían cumplido los dos primeros minutos del choque. Se sacudió el susto el equipo, y acto seguido, Biuk, el mejor en el inicio del partido, amedrentó a la zaga ceutí, que no pudo en ningún momento con el extremo croata. Su conexión con Guille Bueno en el perfil izquierdo fue de lo mejor del equipo de Almada. Su primer aviso se fue por encima de la portería cuando ya se cantaba el gol, tras un control de quilates que le sirvió para superar a su par ya dentro del área.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

