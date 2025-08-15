Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla

Tres goles para comenzar y pudieron ser más en el estreno del Real Valladolid en Segunda. En el inicio de la Era Almada en Zorrilla, ... en un encuentro que muy pronto se le puso de cara y que ayudó a olvidar los titubeos de los últimos partidos de preparación. Y eso que el Ceuta tuvo la primera cuando no se habían cumplido los dos primeros minutos del choque. Se sacudió el susto el equipo, y acto seguido, Biuk, el mejor en el inicio del partido, amedrentó a la zaga ceutí, que no pudo en ningún momento con el extremo croata. Su conexión con Guille Bueno en el perfil izquierdo fue de lo mejor del equipo de Almada. Su primer aviso se fue por encima de la portería cuando ya se cantaba el gol, tras un control de quilates que le sirvió para superar a su par ya dentro del área.

Real Valladolid Guilherme; Alejo (Trilli, min. 80), Guille Bueno (Garri, min. 86), David Torres, Tomeo; Juric; Meseguer (Nikitscher, min. 75), Chuki (Xavi Moreno, min. 80), Biuk (Marcos André, min. 75); Amath; y Latasa. 3 - 0 Ceuta Vallejo; Almenara, Hernández, Yago, Redru; Bodiguer (Ortuño, min. 64), Kone (Efe, min. 45), Andy (Anuar, min. 78), Salazar, Bassinga (Christian Rodríguez, min. 45) y Manu Vallejo (Youness, min. 45). Árbitro: Muresan Muresan (Colegio valenciano). Amonestó a Biuk, Meseguer, Chuki y Amath, por el Real Valladolid.

Goles: 1-0 (min. 23): Chuki aprovecha un pase de Latasa tras un fallo en la salida del Ceuta. 2-0 (min. 48): Amath bate en el uno contra uno al guardameta ceutí. 3-0 (min. 55): Amath.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio José Zorrilla ante 14.584 espectadores.

El Ceuta reculó. Se dio de bruces con el fútbol profesional después de pasearse con brillantez en la Primera Federación, de ser campeón de toda la categoría. Vamos... Lo mismo, lo mismo que se le podría achacar al Pucela de la pasada campaña tras el ascenso a Primera. Diferencias que muy pronto se vieron en el césped de Zorrilla –por cierto, un césped que llegó para el debut liguero–. Diferencias que se ensancharon con el paso de los minutos, y que se encargó de certificar Chuki en su primer disparo a puerta.

Fue un error grosero en la salida del balón del equipo de José Juan, en el que Latasa leyó a la perfección el tembleque de Carlos Hernández, le birló la pelota y entregó a Chuki para que comenzase su noche grande en Zorrilla. El canterano se puso el foco sobre si mismo, justo en un momento donde se va a comenzar a hablar de su renovación. «Será prioritario tras el mercado», desveló Víctor Orta. A tenor de lo visto en el primer partido liguero, así será. De hecho, en el segundo tanto, el ex de La Victoria, también fue protagonista, y le dio el balón medido a Amath para que solo tuviese que elegir donde mandar el balón delante de un Vallejo que poco pudo hacer en Zorrilla para no salir goleado.

No se había cumplido el minuto 25 y los más de 14.000 aficionados que eligieron fútbol el día de la fiesta de las fiestas en España –y con media ciudad de vacaciones estivales– disfrutaban del arranque de la era post Ronaldo.

No acertó Latasa para hacer el segundo, en un remate en semi fallo, en que de haber acertado quizá hubiese cambiado su signo goleador en un partido que dio opciones a los atacantes locales. El disparo en error le llegó a Amath, hasta ese momento desacertado y tampoco fue capaz de estrenarse.

El partido era plácido. Se llegó a la pausa de hidratación con el Real Valladolid con esa ascendencia de equipo gallito, que no se veía desde precisamente a la campaña del ascenso.

No tuvo ni siquiera que crear en ese cambio de dibujo, en esa búsqueda por mandar con el balón que reclamaba Almada a lo largo de la semana. De hecho, el cambio de Meseguer en detrimento de Alani no tuvo trascendencia en el juego; sí la renuncia a los delanteros para colocar a Chuki como media punta. Latasa se bastó delante, y el técnico le dio a 'Lata' la oportunidad de jugar los 90 minutos para que lograse su diana. El madrileño estuvo en todas las jugadas de peligro prácticamente, pero no acertó con la portería, y cuando lo hizo –en dos ocasiones– le anularon los tantos por fuera de juego. Fue uno de esos brotes verdes del regreso del equipo a Zorrilla. No veían los aficionados pucelanos tres dianas desde aquel encuentro que le sirvió al equipo para ascender ante el Villarreal B (3-2) con aquel tanto sobre la bocina de Sylla, ayer en la convocatoria, pero sin minutos a la espera de si acepta salir para que el equipo se refuerce para una Liga en la que no se asciende ni mucho menos el 15 de agosto. Sobre la bocina, como aquel penalti de Mamadodu, llegó el segundo tanto del choque. Amath lo metió en el 48 cuando el Ceuta aprovechaba el bajón en la presión de los blanquivioleta que pedían aire después de una primera mitad en la que no se le puede poner ni un debe en el esfuerzo y en la presión. De ahí que todas las tarjetas fueran para los locales, acelerados en algunas ocasiones, pero voluntariosos.

Además de voluntad, hay jugadores que le cambian la cara a este equipo, como Pablo Tomeo, ni una pérdida en todo el choque. Poderoso al corte. O Guilherme, que sin tener que intervenir es capaz de colocar al propio Latasa desde su portería.

La segunda mitad fue también blanquivioleta. Amath aprovechó otro gran robo del nuevo '9' del Pucela –Latasa– para marcar a placer el tercero, y si no se fue con el balón a casa es porque esa diferencia entre equipos –la que se sufrió la temporada pasada– propició cierta relajación. Eso sí, el Pucela lo hizo con tres goles, portería vacía y una sonrisa para arrancar un nuevo viaje.