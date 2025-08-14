La odisea del Ceuta para debutar ante el Real Valladolid en Segunda

La cantidad de horas y la forma de llegar del Ceuta a Valladolid no sería imaginable para equipos profesionales como el Real Madrid, el FC ... Barcelona, incluso el Atlético de Madrid. Equipos que la pasada campaña en Primera, en el caso de los merengues, viajaron en avión privado hasta Villanubla, pese a la cercanía entre ambas ciudades.

El equipo ceutí, recién llegado al escaparate del balompié nacional, exhibe ya la modestia desde la primera jornada. Para plantarse en el césped este viernes, a partir de las 21:30 horas, ha tenido que coger el ferry que une Ceuta con el puerto de Algeciras, para pasar el estrecho, para, posteriormente, desplazarse a Málaga por carretera para coger un AVE que le llevaría a Madrid.

El camino de la expedición de José Juan Romero ha continuado por autobús para llegar hasta Valladolid y ya hacer noche para descansar hasta la hora del partido en la capital del Pisuerga. ¿Un hándicap? Quizá, si se atiende a las opciones de los gigantes del fútbol español que deciden hasta viajar en el día para preservar el descanso de sus jugadores, que puedan dormir en sus casas, y minimizar el impacto de los viajes.

Sin embargo, a estos posibles inconvenientes el Ceuta le pone la cara de la ilusión. «Estamos preparados para cualquier rival y cualquier situación», asegura su técnico. Con un récord de ascensos a sus espaldas, afronta «un sueño cumplido» y un «reto apasionante».

«Vamos a presentarnos en el Nuevo Zorrilla con la intención de traernos los tres puntos y, sobre todo, ser nosotros mismos», defiende Romero, que es cauto con respecto al objetivo de esta temporada, pero ambicioso para el futuro. «Mi ilusión es mantener la categoría, y el año que viene dar un paso más hacia los play-off».

El partido será especial para Anuar, que aunque llega «tocado», espera tener minutos en su casa. «Es un partido muy especial, y el Real Valladolid es uno de los gallos de la categoría».