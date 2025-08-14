El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Ceuta, en el ferry que les llevó hasta Algeciras desde la Ciudad Autónoma. Ceuta FC

La odisea del Ceuta para debutar ante el Real Valladolid en Segunda

El equipo ceutí regresa al futbol profesional en Zorrilla y después de un viaje en barco, tren y autobús hasta Valladolid

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:13

La cantidad de horas y la forma de llegar del Ceuta a Valladolid no sería imaginable para equipos profesionales como el Real Madrid, el FC ... Barcelona, incluso el Atlético de Madrid. Equipos que la pasada campaña en Primera, en el caso de los merengues, viajaron en avión privado hasta Villanubla, pese a la cercanía entre ambas ciudades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  8. 8 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  9. 9 Dejan inconsciente a un hombre de 42 años en una pelea en Aguilafuente
  10. 10

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La odisea del Ceuta para debutar ante el Real Valladolid en Segunda

La odisea del Ceuta para debutar ante el Real Valladolid en Segunda