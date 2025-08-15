Almada cumple y cambia el once para el debut liguero

Secciones
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:30
20:43
Ya tenemos alineación del AD Ceuta.
¡Primer 1️⃣1️⃣ de LALIGA HYPERMOTION!#RealValladolidADCeutaFCpic.twitter.com/xLyzMM2Lib— AD CEUTA FC (@ADCeuta_FC) August 15, 2025
20:32
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 15, 2025
Los titulares en nuestro debut.#RealValladolidADCeutaFCpic.twitter.com/JIil3JGfQZ
20:31
Importante
Saludos a tod@! Preparados para contar el estreno liguero del Real Valladolid en Segunda, ante un Ceuta, que también se estrena en el fútbol profesional moderno
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
José Juan Romero
4-3-3
Guille Vallejo
portero
Gonzalo Almenara
defensa
Carlos Hernández
defensa
Yago Cantero
defensa
Carlos Redruello Nimo
defensa
José Luis Zalazar Martínez
centrocampista
Yann Bodiger
centrocampista
Aboubacar Bassinga
centrocampista
Andy Escudero
Delantero
Manu Vallejo
Delantero
Kialy Abdoul Kone
Delantero
0%
VLL
0%
ADC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
