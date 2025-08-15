El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 1 V15/08 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

21:30h.

AD Ceuta

Escudo AD Ceuta FC
VLL

ADC

Alberto Mingueza
Real Valladolid

Almada cumple y cambia el once para el debut liguero

El equipo blanquivioleta se estrena en Zorrilla con novedades en la alineación inicial

Minuto a minuto

Zaira Varas

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:30

Icono20:43

Ya tenemos alineación del AD Ceuta.

Icono20:32

20:31

Saludos a tod@! Preparados para contar el estreno liguero del Real Valladolid en Segunda, ante un Ceuta, que también se estrena en el fútbol profesional moderno

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

José Juan Romero

4-3-3

Alineación

Guille Vallejo

portero

Gonzalo Almenara

defensa

Carlos Hernández

defensa

Yago Cantero

defensa

Carlos Redruello Nimo

defensa

José Luis Zalazar Martínez

centrocampista

Yann Bodiger

centrocampista

Aboubacar Bassinga

centrocampista

Andy Escudero

Delantero

Manu Vallejo

Delantero

Kialy Abdoul Kone

Delantero

Estadísticas

0%

ADC

VLL

0%

ADC

ADC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

