El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar García

Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta

El público respondió y llenó la grada en el primer partido de liga

Mar García

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:45

-Galería 1 de la grada del Real Valladolid-Ceuta.

-Galería 2 de la grada del Real Valladolid-Celta.

-Galería 3 de la grada del Real Valladolid-Celta.

Además, en el Canal Pucela puedes ver tanto el directo del choque como la crónica posterior y todas las noticias que genere el debut del Pucela en la temporada 2025-2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  5. 5

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  10. 10

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta

Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta