Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos

Los controles de vigilancia que lleva a cabo la Policía Local de Valladolid han dado como resultado este fin de semana (desde la noche del ... viernes hasta la del domingo) un total de 98 pruebas de alcohol y drogas que han dado resultado negativo y cuatro en las que se ha detectado positivo el consumo de alcohol.

Además de esos controles preventivos que se han llevado a cabo en 13 puntos de la capital este fin de semana, los agentes han dado el alto a varios conductores que habían tomado alcohol o drogas en los momentos previos a coger el coche.

Así ocurrió la madrugada del pasado domingo, día 10, cuando los agentes de una patrulla circulaban, a las 3:00 horas, por la calle Villabáñez en el barrio de Pajarillos y detectaron la presencia de un hombre que conducía de forma anómala y errática. Al realizar las pruebas oportunas se disiparon las sospechas de los uniformados, pues pudieron comprobar que el varón circulaba con unos niveles de alcoholemia muy elevados llegando a superar en más de tres veces el límite permitido. El etilómetro detectó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Asimismo, los agentes al sospechar que el hombre podría haber consumido algo más que alcohol procedieron a la realización de un test para detectar drogas y finalmente éste resultó positivo en consumo de cocaína por lo que se instruyeron las pertinentes diligencias.

Esta fue una de las varias intervenciones que llevaron a cabo los agentes, como la de la madrugada del domingo, cuando un varón circulaba con su bicicleta por la calle Juan García Hortelano, en el barrio de Parquesol y lo hacía con una tasa de alcohol de 0,90, hechos que conllevan una multa de 1.000 euros por considerarse una infracción muy grave.

A estos hechos se suma el positivo en consumo de alcohol detectado el pasado viernes en la calle San Isidro poco antes de medianoche y en el que un conductor casi cuadruplicaba la tasa con 0,94 miligramos de alcohol por litro de aire espirado tras las pruebas pertinentes.

Asimismo, en el paseo de Zorrilla, la madrugada del sábado los agentes dieron el alto a un hombre que circulaba además con una tasa de alcohol de 0,64 y que se suma a las intervenciones anteriormente mencionadas durante el fin de semana en Valladolid.