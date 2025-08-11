El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un policía local durante un dispositivo en la calle 29 de octubre. Carlos Espeso

Valladolid

Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos

La policía local denunció además a un hombre ebrio en bicicleta en el barrio de Parquesol

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:16

Los controles de vigilancia que lleva a cabo la Policía Local de Valladolid han dado como resultado este fin de semana (desde la noche del ... viernes hasta la del domingo) un total de 98 pruebas de alcohol y drogas que han dado resultado negativo y cuatro en las que se ha detectado positivo el consumo de alcohol.

