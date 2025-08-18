Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda» Viajó más de 1.700 kms entre ida y vuelta para ver a su equipo disputar la primera jornada de LaLiga Hypermotion pero acabó lesionado y atendido por el cuerpo médico en Zorrilla

Zaira Varas Lunes, 18 de agosto 2025, 18:49 | Actualizado 19:10h.

Aurelio Mata, un aficionado del AD Ceuta, armó un viaje de más de 1.700 kms para presenciar el partido de su equipo contra el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. El resultado no acompañó, 3-0 a favor del conjunto local, algo duro para la afición visitante.

Los de Almada empezaron fuertes y no dieron muchas opciones al Ceuta. Chuki abrió el marcador en la primera mitad, acabando con cualquier esperanza de sorpresa para el equipo ceutí, minutos después llegaba el segundo con firma de Amath. Luego, en la segunda parte, Amath (otra vez) sentenció el partido poniendo en el marcador un 3-0 que sería el definitivo.

Ahora bien, volvamos al aficionado, que además de hacer un viaje épico, tuvo que ser atendido por los servicios médicos en la grada visitante durante el descanso. Sobre lo sucedido, él mismo ha relatado en una publicación de Fabebook: «El Real Valladolid es un equipo señor, por su directiva, por su afición, por su ciudad y por todos los vallisoletanos. En el intermedio del partido tuve que ser atendido por los servicios médicos y tengo que decir que el visor que estaba en nuestro sector visitante fue muy eficaz avisándoles de mi dolencia. Vaya trato humano tan exquisito de ATS y médicos».

A pesar de la derrota por 3-0, el ceutí subraya la cordialidad de los pucelanos: «Por todo ello, porque sabéis ser buenos ciudadanos, os transmito lo que pienso, que me habéis ganado el corazón. A partir de ahora seré un seguidor más del Real Valladolid. Os llevo en el corazón. Viva el Real Valladolid y sus aficionados. Viva Valladolid y sus ciudadanos. Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda».

Por la atención médica recibida, el aficionado no pudo presenciar el recibimiento que Zorrilla brindó a Anuar (exjugador del conjunto vallisoletano y que este mismo verano ha firmado por el Ceuta). También ha querido destacar que se perdió en otras temporadas el homenaje que se rindió a los hermanos Lesmes, históricos tanto para Valladolid como para Ceuta.

Finalmente, en los comentarios de la publicación, quiso dejar constancia de su buena experiencia en Zorrilla a un vallisoletano que le deseó buena suerte: «Que grandes sois: como ciudad, como ciudadanos, como aficionados y como equipo. Modélicos».