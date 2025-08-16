El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los blanquivioleta celebran el primer tanto. Alberto Mingueza
El filo en la presión descorcha la goleada

El Real Valladolid aplasta al Ceuta con un fútbol práctico y vertical, que se asentó en el trabajo coral y solidario de todo el equipo

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:36

Almada cumple y propone un once coherente

Guillermo Almada se quitó el corsé de la pretemporada y abrió el abanico para dibujar el once más competitivo posible. Hasta la segunda parte del ... choque contra el Burgos, el uruguayo solo necesitó una página de su libreta. Siempre los mismos, para él los mejores. Un camino demasiado directo hacia un once ideal, que se deshizo de forma natural en el último amistoso. En el debut liguero, el preparador blanquivioleta borró de la pizarra el doble nueve y repartió las fichas sobre el verde de forma coherente, sin aspavientos innecesarios. El Pucela se mostró muy superior a un Ceuta, que pagó su estreno en Segunda. Su único lunar ayer fueron los cambios, por poner un pero. Con el partido resuelto, pudo haber movido el banco antes para evitar cargas innecesarias.

