Tomeo habla con Alejo el pasado viernes, junto a Chuki. Alberto Mingueza
De nuevo, a masticar arena

Somos donde estamos

Podemos imaginar que la etiqueta de 'recién descendido' bastará para desempeñarse por la categoría. El tiempo, los partidos, nos rescatarán del atolondramiento

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:03

Comienza la temporada. Nada, nunca, nada está conseguido aunque lo parezca, aunque el apriorismo aliente a sobreestimar la propia capacidad por llegar de donde se ... llega, por desdeñar la división de acogida. Podemos imaginar que la etiqueta de 'recién descendido', el poder amedrentador de la camiseta, el peso del nombre, el respeto de la historia, el 'por ser vos quien sois', bastará para desempeñarse por la categoría. Podemos no creerlo desde nuestra construcción racional de las expectativas, asumir la realidad de una competición díscola, ingobernable, fuente inagotable de sorpresas; pero de nuestro inconsciente brota una especie de remusguillo traidor que distorsiona la lógica de esta mirada y desaíra a los rivales por carencia de 'pedigrí'. El tiempo, los partidos, nos rescatarán del atolondramiento. La camiseta, el nombre o la historia no eximen del merecimiento de la situación, del alineamiento con los rivales a los que no convendrá mirar con altivez.

