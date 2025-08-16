Caras nuevas, triunfo, goles.. ¡Bien!
«Biuk, Amath y Alejo como extremos, junto a Chuki, Latasa y André, van a ser diferenciales este año»
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:44
Comenzó la liga y con ella llegó un primer triunfo que la afición saludó esperanzada en espera de que dentro de siete días en Castellón ... repitamos escena y comencemos a hablar de posibilidades de estar arriba al final.
Así es el fútbol y esta es su secuencia de cara a ilusionar a una parroquia que ya dió el primer paso, con su inscripción y asistencia, para motivar a los verdaderos protagonistas.
Ayer noche, Guillermo Almada comenzó a deshojar esa margarita en forma de plantilla que los nuevos dueños han puesto en sus manos.
Y lo hizo de forma seria para dejar constancia de que quiere un equipo que pelee de verdad, presione muy alto, robe muy pronto y finalice cuanto antes, y a ser posible, con eficacia.
En ese empeño, en muchos momentos conseguido y a ratos de forma muy interesante, se encontró con unos Biuk –ayer el mejor– y Amath en banda que se bastaron para deshacer de forma sencilla la barrera ceutí en esa demarcación.
Y ya se sabe que cuando hay extremos que profundizan y un '9' movil que pelea y llega a todas, pues la eficacia está asegurada. Ayer Latasa marcó dos tantos que fueron anulados y se vio privado de un premio merecido. Sin embargo, el premiado fue realmente el equipo.
En ese juego de posiciones lamenté ver a Iván Alejo colocado de lateral, porque ni es su puesto, ni se va a sacar el mayor provecho de él como lateral. Es bueno, muy bueno, que haya competencia y que Amath, Biuk y Alejo junto a Xavi Moreno le otorguen vitola de grande al equipo en esta categoría y en esta demarcación. De igual manera que Latasa y Marcos André lo hagan en la demarcación de '9'. Pero en la suya, no en otra experimental.
Iván San José 'Chuki', con su gol y asistencia deja claro que es el 10 buscado y que por tanto ahí tiene sitio real, al tiempo que Meseguer deja clara su escasa participación en el juego.
Tomeo me parece un acierto y junto a él, Torres mejorará. Bueno y Garriel están sobrados y Trilli por ver. Bien pues, ¿no?
