El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Biuk, destacado en el choque ante el Ceuta. Alberto Mingueza
Real Valladolid

Caras nuevas, triunfo, goles.. ¡Bien!

«Biuk, Amath y Alejo como extremos, junto a Chuki, Latasa y André, van a ser diferenciales este año»

Javier Yepes

Javier Yepes

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:44

Comenzó la liga y con ella llegó un primer triunfo que la afición saludó esperanzada en espera de que dentro de siete días en Castellón ... repitamos escena y comencemos a hablar de posibilidades de estar arriba al final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  3. 3 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  4. 4

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  5. 5

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 «Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    El incendio de Molezuelas se perfila como el más devastador desde que España tiene registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Caras nuevas, triunfo, goles.. ¡Bien!

Caras nuevas, triunfo, goles.. ¡Bien!