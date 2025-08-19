Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy mates 19 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 07:29 Comenta Compartir

Hoy, martes 19 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Juan Eudes, sacerdote misionero francés que fundó la Congregación de Jesús y María (Eudistas) y de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Tabién fue autor del culto litúrgico del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón de María, la Santísima Madre de Dios.

Nació el 14 de noviembre de 1601, fue ordenado sacerdote en 1625 y celebró su primera misa en Navidad. Casi veinte años después, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio en Caen para proporcionar un hogar a aqullas prostitutas que querían hacer penitencia. Con el apoyo de un cardenal y de varios obispos dejó a los oratorianos para crear la Congregación de Jesús y María (Eudistas) para educar a los sacerdotes y para las misiones parroquiales.

Eudes predicó misiones en toda Francia, incluidas París y Versalles, a la que vez que obtuvo e reconocimiento como evangelista y confesor popular. Fue un escritor prolífico y escribió sobre los Sagrados Corazones a pesar de la oposición de los jansenistas.

Hoy también se celebra San Calminio, noble francés que fundó diversas abadías y que vivió como eremita y como monje. Se retiró a las montañas del Velai, en Francia, junto con otros que se unieron para imitarle y se constituyó una comunidad. Vivió en Mozac hasta su muerte y fue enterrado en la cripta de la iglesia del Monasterio de la localidad. Fue venerado como santo el 19 de agosto.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Sebaldo de Nüremberg

Beato Ángel de Acquapagana

Beato Guerrico de Igny

San Bartolomé de Simero

San Andrés de Sicilia y compañeros

San Bertulfo de Bobbio

San Donato de Sisteron

San Ezequiel Moreno Díaz

Beata Elvira Torrentallé Paraire y compañeras

Beato Fransciso Ibáñez Ibáñez

Beato Hugo Green

Beato Jordán de Pisa

Beato León II

San Luis de Brignoles

San Magín de Tarragona

San Magno de Aviñón

San Sixto III papa

San Timoeto de Gaza

Beato Tomás Sitjar Fortiá

Beato Luis Flores y compañeros

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario