Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy mates 19 de agosto de 2025?
Hoy se celebra, entre otros, San Juan Eudes y San Calimino
Valladolid
Martes, 19 de agosto 2025, 07:29
Hoy, martes 19 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Juan Eudes, sacerdote misionero francés que fundó la Congregación de Jesús y María (Eudistas) y de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Tabién fue autor del culto litúrgico del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón de María, la Santísima Madre de Dios.
Nació el 14 de noviembre de 1601, fue ordenado sacerdote en 1625 y celebró su primera misa en Navidad. Casi veinte años después, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio en Caen para proporcionar un hogar a aqullas prostitutas que querían hacer penitencia. Con el apoyo de un cardenal y de varios obispos dejó a los oratorianos para crear la Congregación de Jesús y María (Eudistas) para educar a los sacerdotes y para las misiones parroquiales.
Eudes predicó misiones en toda Francia, incluidas París y Versalles, a la que vez que obtuvo e reconocimiento como evangelista y confesor popular. Fue un escritor prolífico y escribió sobre los Sagrados Corazones a pesar de la oposición de los jansenistas.
Hoy también se celebra San Calminio, noble francés que fundó diversas abadías y que vivió como eremita y como monje. Se retiró a las montañas del Velai, en Francia, junto con otros que se unieron para imitarle y se constituyó una comunidad. Vivió en Mozac hasta su muerte y fue enterrado en la cripta de la iglesia del Monasterio de la localidad. Fue venerado como santo el 19 de agosto.
Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.
Santos de hoy
-
San Sebaldo de Nüremberg
-
Beato Ángel de Acquapagana
-
Beato Guerrico de Igny
-
San Bartolomé de Simero
-
San Andrés de Sicilia y compañeros
-
San Bertulfo de Bobbio
-
San Donato de Sisteron
-
San Ezequiel Moreno Díaz
-
Beata Elvira Torrentallé Paraire y compañeras
-
Beato Fransciso Ibáñez Ibáñez
-
Beato Hugo Green
-
Beato Jordán de Pisa
-
Beato León II
-
San Luis de Brignoles
-
San Magín de Tarragona
-
San Magno de Aviñón
-
San Sixto III papa
-
San Timoeto de Gaza
-
Beato Tomás Sitjar Fortiá
-
Beato Luis Flores y compañeros
¿Por qué se celebra el santo?
El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.
La vinculación del santo y el cumpleaños
Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.
