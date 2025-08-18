El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policía nacional junto a su vehículo. El Norte

Valladolid

Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá

Un hombre y una mujer fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:12

La Policía Nacional detuvo a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendidos accediendo sin autorización a una vivienda en el barrio de Pajarillos Los hechos ocurrieron a las 18.40 horas del día 16 de agosto, cuando una patrulla uniformada, en vehículo con distintivos policiales, fue comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir al domicilio donde, según la llamada de un joven, un individuo se había colado en su casa.

A la llegada de los agentes, el requirente manifestó que se encontraba tumbado en el sofá del salón cuando observó a un individuo desconocido accediendo al interior de la vivienda. Al gritarle «¡Eh! ¿Qué haces?», el intruso huyó rápidamente, saltando el muro perimetral. Al asomarse, el joven pudo ver cómo el individuo se alejaba corriendo junto a una mujer que, al parecer, le esperaba al otro lado del muro, informa Ical.

El requirente aportó una descripción detallada de ambos sospechosos, la cual fue comunicada de inmediato a las patrullas en servicio. Gracias a esta información, otra dotación uniformada de Policía Nacional localizaba a la pareja en la confluencia de las calles Villabáñez y Aguanieves.

Mientras los primeros agentes permanecían en el domicilio, se personó en el lugar el hermano del requirente, quien manifestó que minutos antes había salido de la vivienda y se había cruzado con una pareja que coincidía con la descripción aportada. Según su testimonio, el varón le pidió un cigarro y ambos permanecieron merodeando por la zona.

Los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y una vez finalizado el atestado policial, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

