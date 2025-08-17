El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga

Los servicios de emergencias han sido alertados de la pelea entre dos grupos a primera hora de este domingo

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:06

Una pelea ha empañado esta madrugada la normalidad en la celebración de las fiestas de Cabezón de Pisuerga en honor a San Roque. Era a ... primera hora de la mañana de este domingo cuando los servicios de emergencias del 112 recibían una llamada para solicitar auxilio a las autoridades y asistencia médica por una disputa que tenía lugar entre dos grupos pocos minutos después de las 8:00 horas.

