Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga

Una pelea ha empañado esta madrugada la normalidad en la celebración de las fiestas de Cabezón de Pisuerga en honor a San Roque. Era a ... primera hora de la mañana de este domingo cuando los servicios de emergencias del 112 recibían una llamada para solicitar auxilio a las autoridades y asistencia médica por una disputa que tenía lugar entre dos grupos pocos minutos después de las 8:00 horas.

Presuntamente, y según habría manifestado la persona que avisó del altercado, la tensión entre los dos grupos -en las inmediaciones del frontón en una zona cercana al río- llegó a tal punto que se saldó con un herido, un hombre de unos 45 años que terminó inconsciente y tendido en el suelo tras recibir un fuerte puñetazo.

Hasta la zona indicada se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico para atender al varón que había resultado herido. Por el momento no ha trascendido si los hechos han sido denunciados ni consta que haya habido detenciones relacionadas con esta pelea, de la que el alcalde la localidad de casi 4.000 habitantes, Sergio García, no tenía constancia a primera hora de la mañana de este domingo.