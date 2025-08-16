La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal

El Norte Valladolid Sábado, 16 de agosto 2025, 12:26 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos compañeros de piso por una agresión mutua y como presuntos autores de un delito de lesiones y amenazas. Los hechos ocurrían a las 19:30 horas del 14 de agosto, cuando un indicativo policial, que patrullaba de paisano en vehículo sin distintivos, observó al acceder a una calle del barrio de Pajarillos un tumulto de entre veinte y treinta personas que vociferaban y gesticulaban de forma ostentosa. Al aproximarse a la zona, los agentes pudieron ver a través de la ventana del rellano del primer piso a un varón con el rostro y el torso ensangrentado. Ante la posibilidad de estar ante una reyerta, y dada la presencia de numerosas personas, se solicitó apoyo a otras dotaciones, acudiendo dos indicativos más de Policía Nacional.

Los agentes accedieron al portal y se entrevistaron con el herido, quien manifestó haber sido agredido con un cuchillo por su compañero de piso tras una discusión relacionada con el alquiler del domicilio que comparten.

Tras llamar a la puerta del domicilio, los agentes fueron recibidos por otro varón quien se encontraba acompañado de su esposa. Este manifestó que permitió convivir al otro varón en su vivienda por no tener este lugar donde residir. Sin embargo, tras el regreso de su mujer, le solicitó que abandonara el domicilio, a lo que se negó reiteradamente, generando graves problemas de convivencia y comportamientos violentos hacia ellos y los vecinos.

Según su versión, sobre las siete de la tarde, tras recriminarle que los vecinos se habían quejado de su actitud, el otro varón comenzó a proferir amenazas de muerte e insultos, llegando a golpearle con un vaso de cristal, causándole cortes en espalda, brazos y manos. Ambos cayeron al suelo, momento en el que, según afirma, su compañero se golpeó la cabeza, negando haberle agredido con ningún arma blanca.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron dos cuchillos de grandes dimensiones sobre la encimera de la cocina. Uno de ellos, con cachas de plástico negro y una hoja de aproximadamente 18 cm que fue reconocido sin género de dudas por el primer varón herido como el arma utilizada en la agresión.

Por estos hechos, se procedió a la detención de ambos varones. Se solicitó la presencia de una ambulancia, siendo el varón con heridas en el cabeza trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que el otro herido fue atendido en el Centro de Salud correspondiente. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.