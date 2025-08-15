Consulta los programas de fiestas de los pueblos este 15 de agosto en Valladolid Tudela de Duero, Peñafiel, Viana de Cega, San Román de Hornija, Rueda y Aldeamayor, entre los municipios que durante el puente desarrollarán actividades en sus festejos patronales

Pregón en Peñafiel este jueves.

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 09:59

La llegada del 15 de agosto en la provincia de Valladolid es sinónimo de encierros, verbenas, procesiones y parques infantiles. Desde el jueves y hasta el próximo lunes son más de treinta las localidades que estarán inmersas en amplias programaciones con motivo de sus fiestas patronales o populares.

Estos son los actos más destacados de las fiestas que este 15 de agosto, viernes, se celebran en Valladolid.

Peñafiel

-08:30 horas: Animación musical por el grupo de Dulzaineros Villaolid por las calles del recorrido del encierro.

-09:30 horas: Encierro.

-09:45 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso.

-12:00 horas: Encierros infantiles desde la calle Las Tercias.

-13:00 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia de San Miguel.

-13:00 a 15:00 horas: Vermú de charangas por las calles del centro.

-17:00 horas: Pasacalles El Chúndara desde la Plaza de España.

-18:30 horas: Festival sin picar con dos novillos para Julio Benítez El Cordobés.

-19:30 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso. Al finalizar la capea, Chúndara de vuelta.

-20:00 horas: Muestra de artistas de calle en el patio del CRA La Villa.

-23:50 horas: Toro de fuego, espectáculo de pirotecnia, en la Plaza del Coso.

-24:00 horas: Espectáculo musical-Macro Mandala en la Plaza de España.

Viana de Cega

-10:00 horas: Pasacalles con cabezudos y huevos fritos cortesía de la peña ATPC La Bicileta.

-11:30 horas: Misa en honor de la Asunción de Nuestra Señora.

-13:00 horas: II encierro urbano.

-14:00 horas: Encierro de minibueyes.

-14:30 horas: Vermú con dj's en la Plaza El Cardiel.

-19:00 horas: Gincana de peñas en el parque La Resinera.

-20:30 horas: Transoceanica en la Plaza El Cardiel.

-23:30 horas: III encierro urbano.

-01:00 horas: Macrodisco Agramola en el Parque de La Resinera.

Rueda

-11:00 horas: Misa y procesión en honor a La Virgen de la Asunción.

-13:30 horas: Suelta desde el cajón del Toro del Verdejo.

-14:00 horas: Discomóvil Tweters en el bar del centro de jubilados.

-15:30 horas: Tardeo en la Plaza Mayor. con DJ Jorge Acebes.

-19:00 horas: Concurso de cortes.

-00:30 horas: Encierro.

-01:00 horas: Macrodisco Electromoon.

Tudela de Duero

-08:00 horas: Caldo castellano y pastas en la AC Los Águilas.

-09:00 horas: Toro del alba. Seguidamente, segundo Toro del Alba.

-12:00 horas: Misa en honor de la patrona.

-12:30 a 14:30 horas: Circuito de tractores, talleres y pintacaras en la Plaza 1 de Mayo.

-13:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.

-17:00 a 20:00 horas: Fiesta de agua y espuma en la Plaza de España.

-18:00 a 22:00 horas: Discomovida con Dj's en la calle Antonio Machado.

-18:30 horas: Concurso de habilidad con el porrón en el colegio Pinoduero.

-19:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.

-20:00 horas: Animación con la electrocharanga Electromotores en la Plaza Santo Cristo.

-20:30 horas: Concurso de cortes.

-21:00 horas: Simulacro de encierro infantil en la sede de la AC Águilas.

-21:00 horas: Actuación musical Dúa Naguará en el Parque El Bailadero.

-De 21:30 a 00:00 horas: Actuación dj y parrillada popular a cargo del bar Eclipse.

-22:00 horas: Actuación Al Límite, en la Plaza de España.

-23:30 horas: Trashumancia de bueyes.

-24:00 horas: Encierro. A continuación, probadilla.

-00:15 horas: Macrodiscomovida Dj de Tudela de Duero en la Plaza de España.

-01:30 horas: Procesión de San Roquín desde la AC Águilas.

Aldeamayor de San Martín

-11:00 a 14:00 horas: Hinchables infantiles acuáticos y secos en la Plaza Mayor.

-19:00 horas: Procesión de San Roque.

-21:00 horas: Pregón a cargo de Adrián Alonso, conocido como el Cohete, subcampeón de Europa y medallista mundial de patinaje sobre ruedas.

-23:00 horas: Orquesta Azabache en la Plaza Mayor.

-23:30 horas: Djs en la carpa del aparcamiento del colegio.

San Román de Hornija

-12:30 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción seguida de procesión amenizada por la asociación musical Tamuja.

-20:00 horas: Gran baile de gala con la orquesta Talismán.

-01:30 horas: Suelta de toro de prueba y vaquillas con caño de vino.

Cabezón de Pisuerga

-08:00 horas: Desayuno peñero.

-12:00 horas: Misa solemne en honor a nuestra patrona.

-12:30 horas: Gincana tradicional en las bodegas.

-17:00 horas: Water fun.

-19:00 horas: Final del torneo de fútbol sala femenino.

-20:00 horas: Final del torneo de fútbol sala senior. A la salida del fútbol, gigantes y cabezudos hasta la plaza de la concordia, acompañados de la charanga Los Tocaos.

-22:30 horas: Pincho de las peñas en la plaza de la Concordia.

- 22:30 horas: bingo en la Plaza de la Concordia.

-20:00 a 23:00 horas: Besapie al santo.

-23:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Cayenna. A continuación, Dj Héctor Calderón.

Quintanilla de Onésimo

-12:30 horas: Misa cantada por la coral Río Duero.

-17:30 horas: Juegos del porrón en El Bailadero.

-20:00 horas: Merienda popular en la plaza amenizada por la charanga La Tía aurora.

-23:45 horas: Verbena con la orquesta La Búsqueda. En el descanso, Bingo organizado por Raquel Arranz. Al finalizar, reparto de sopas de ajo a cargo de la peña El Lagar.

-04:00 horas: Discomóvil Discosaoko.