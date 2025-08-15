El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pregón en Peñafiel este jueves. A. Mingueza

Consulta los programas de fiestas de los pueblos este 15 de agosto en Valladolid

Tudela de Duero, Peñafiel, Viana de Cega, San Román de Hornija, Rueda y Aldeamayor, entre los municipios que durante el puente desarrollarán actividades en sus festejos patronales

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:59

La llegada del 15 de agosto en la provincia de Valladolid es sinónimo de encierros, verbenas, procesiones y parques infantiles. Desde el jueves y hasta el próximo lunes son más de treinta las localidades que estarán inmersas en amplias programaciones con motivo de sus fiestas patronales o populares.

Estos son los actos más destacados de las fiestas que este 15 de agosto, viernes, se celebran en Valladolid.

Peñafiel

-08:30 horas: Animación musical por el grupo de Dulzaineros Villaolid por las calles del recorrido del encierro.

-09:30 horas: Encierro.

-09:45 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso.

-12:00 horas: Encierros infantiles desde la calle Las Tercias.

-13:00 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia de San Miguel.

-13:00 a 15:00 horas: Vermú de charangas por las calles del centro.

-17:00 horas: Pasacalles El Chúndara desde la Plaza de España.

-18:30 horas: Festival sin picar con dos novillos para Julio Benítez El Cordobés.

-19:30 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso. Al finalizar la capea, Chúndara de vuelta.

-20:00 horas: Muestra de artistas de calle en el patio del CRA La Villa.

-23:50 horas: Toro de fuego, espectáculo de pirotecnia, en la Plaza del Coso.

-24:00 horas: Espectáculo musical-Macro Mandala en la Plaza de España.

Viana de Cega

-10:00 horas: Pasacalles con cabezudos y huevos fritos cortesía de la peña ATPC La Bicileta.

-11:30 horas: Misa en honor de la Asunción de Nuestra Señora.

-13:00 horas: II encierro urbano.

-14:00 horas: Encierro de minibueyes.

-14:30 horas: Vermú con dj's en la Plaza El Cardiel.

-19:00 horas: Gincana de peñas en el parque La Resinera.

-20:30 horas: Transoceanica en la Plaza El Cardiel.

-23:30 horas: III encierro urbano.

-01:00 horas: Macrodisco Agramola en el Parque de La Resinera.

Rueda

-11:00 horas: Misa y procesión en honor a La Virgen de la Asunción.

-13:30 horas: Suelta desde el cajón del Toro del Verdejo.

-14:00 horas: Discomóvil Tweters en el bar del centro de jubilados.

-15:30 horas: Tardeo en la Plaza Mayor. con DJ Jorge Acebes.

-19:00 horas: Concurso de cortes.

-00:30 horas: Encierro.

-01:00 horas: Macrodisco Electromoon.

Tudela de Duero

-08:00 horas: Caldo castellano y pastas en la AC Los Águilas.

-09:00 horas: Toro del alba. Seguidamente, segundo Toro del Alba.

-12:00 horas: Misa en honor de la patrona.

-12:30 a 14:30 horas: Circuito de tractores, talleres y pintacaras en la Plaza 1 de Mayo.

-13:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.

-17:00 a 20:00 horas: Fiesta de agua y espuma en la Plaza de España.

-18:00 a 22:00 horas: Discomovida con Dj's en la calle Antonio Machado.

-18:30 horas: Concurso de habilidad con el porrón en el colegio Pinoduero.

-19:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.

-20:00 horas: Animación con la electrocharanga Electromotores en la Plaza Santo Cristo.

-20:30 horas: Concurso de cortes.

-21:00 horas: Simulacro de encierro infantil en la sede de la AC Águilas.

-21:00 horas: Actuación musical Dúa Naguará en el Parque El Bailadero.

-De 21:30 a 00:00 horas: Actuación dj y parrillada popular a cargo del bar Eclipse.

-22:00 horas: Actuación Al Límite, en la Plaza de España.

-23:30 horas: Trashumancia de bueyes.

-24:00 horas: Encierro. A continuación, probadilla.

-00:15 horas: Macrodiscomovida Dj de Tudela de Duero en la Plaza de España.

-01:30 horas: Procesión de San Roquín desde la AC Águilas.

Aldeamayor de San Martín

-11:00 a 14:00 horas: Hinchables infantiles acuáticos y secos en la Plaza Mayor.

-19:00 horas: Procesión de San Roque.

-21:00 horas: Pregón a cargo de Adrián Alonso, conocido como el Cohete, subcampeón de Europa y medallista mundial de patinaje sobre ruedas.

-23:00 horas: Orquesta Azabache en la Plaza Mayor.

-23:30 horas: Djs en la carpa del aparcamiento del colegio.

San Román de Hornija

-12:30 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción seguida de procesión amenizada por la asociación musical Tamuja.

-20:00 horas: Gran baile de gala con la orquesta Talismán.

-01:30 horas: Suelta de toro de prueba y vaquillas con caño de vino.

Cabezón de Pisuerga

-08:00 horas: Desayuno peñero.

-12:00 horas: Misa solemne en honor a nuestra patrona.

-12:30 horas: Gincana tradicional en las bodegas.

-17:00 horas: Water fun.

-19:00 horas: Final del torneo de fútbol sala femenino.

-20:00 horas: Final del torneo de fútbol sala senior. A la salida del fútbol, gigantes y cabezudos hasta la plaza de la concordia, acompañados de la charanga Los Tocaos.

-22:30 horas: Pincho de las peñas en la plaza de la Concordia.

- 22:30 horas: bingo en la Plaza de la Concordia.

-20:00 a 23:00 horas: Besapie al santo.

-23:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Cayenna. A continuación, Dj Héctor Calderón.

Quintanilla de Onésimo

-12:30 horas: Misa cantada por la coral Río Duero.

-17:30 horas: Juegos del porrón en El Bailadero.

-20:00 horas: Merienda popular en la plaza amenizada por la charanga La Tía aurora.

-23:45 horas: Verbena con la orquesta La Búsqueda. En el descanso, Bingo organizado por Raquel Arranz. Al finalizar, reparto de sopas de ajo a cargo de la peña El Lagar.

-04:00 horas: Discomóvil Discosaoko.

