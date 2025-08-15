Consulta los programas de fiestas de los pueblos este 15 de agosto en Valladolid
Tudela de Duero, Peñafiel, Viana de Cega, San Román de Hornija, Rueda y Aldeamayor, entre los municipios que durante el puente desarrollarán actividades en sus festejos patronales
Viernes, 15 de agosto 2025, 09:59
La llegada del 15 de agosto en la provincia de Valladolid es sinónimo de encierros, verbenas, procesiones y parques infantiles. Desde el jueves y hasta el próximo lunes son más de treinta las localidades que estarán inmersas en amplias programaciones con motivo de sus fiestas patronales o populares.
Estos son los actos más destacados de las fiestas que este 15 de agosto, viernes, se celebran en Valladolid.
Peñafiel
-08:30 horas: Animación musical por el grupo de Dulzaineros Villaolid por las calles del recorrido del encierro.
-09:30 horas: Encierro.
-09:45 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso.
-12:00 horas: Encierros infantiles desde la calle Las Tercias.
-13:00 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la iglesia de San Miguel.
-13:00 a 15:00 horas: Vermú de charangas por las calles del centro.
-17:00 horas: Pasacalles El Chúndara desde la Plaza de España.
-18:30 horas: Festival sin picar con dos novillos para Julio Benítez El Cordobés.
-19:30 horas: Capea-suelta de novillos en la Plaza del Coso. Al finalizar la capea, Chúndara de vuelta.
-20:00 horas: Muestra de artistas de calle en el patio del CRA La Villa.
-23:50 horas: Toro de fuego, espectáculo de pirotecnia, en la Plaza del Coso.
-24:00 horas: Espectáculo musical-Macro Mandala en la Plaza de España.
Viana de Cega
-10:00 horas: Pasacalles con cabezudos y huevos fritos cortesía de la peña ATPC La Bicileta.
-11:30 horas: Misa en honor de la Asunción de Nuestra Señora.
-13:00 horas: II encierro urbano.
-14:00 horas: Encierro de minibueyes.
-14:30 horas: Vermú con dj's en la Plaza El Cardiel.
-19:00 horas: Gincana de peñas en el parque La Resinera.
-20:30 horas: Transoceanica en la Plaza El Cardiel.
-23:30 horas: III encierro urbano.
-01:00 horas: Macrodisco Agramola en el Parque de La Resinera.
Rueda
-11:00 horas: Misa y procesión en honor a La Virgen de la Asunción.
-13:30 horas: Suelta desde el cajón del Toro del Verdejo.
-14:00 horas: Discomóvil Tweters en el bar del centro de jubilados.
-15:30 horas: Tardeo en la Plaza Mayor. con DJ Jorge Acebes.
-19:00 horas: Concurso de cortes.
-00:30 horas: Encierro.
-01:00 horas: Macrodisco Electromoon.
Tudela de Duero
-08:00 horas: Caldo castellano y pastas en la AC Los Águilas.
-09:00 horas: Toro del alba. Seguidamente, segundo Toro del Alba.
-12:00 horas: Misa en honor de la patrona.
-12:30 a 14:30 horas: Circuito de tractores, talleres y pintacaras en la Plaza 1 de Mayo.
-13:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.
-17:00 a 20:00 horas: Fiesta de agua y espuma en la Plaza de España.
-18:00 a 22:00 horas: Discomovida con Dj's en la calle Antonio Machado.
-18:30 horas: Concurso de habilidad con el porrón en el colegio Pinoduero.
-19:30 horas: Pasacalles con la charanga La Resaka.
-20:00 horas: Animación con la electrocharanga Electromotores en la Plaza Santo Cristo.
-20:30 horas: Concurso de cortes.
-21:00 horas: Simulacro de encierro infantil en la sede de la AC Águilas.
-21:00 horas: Actuación musical Dúa Naguará en el Parque El Bailadero.
-De 21:30 a 00:00 horas: Actuación dj y parrillada popular a cargo del bar Eclipse.
-22:00 horas: Actuación Al Límite, en la Plaza de España.
-23:30 horas: Trashumancia de bueyes.
-24:00 horas: Encierro. A continuación, probadilla.
-00:15 horas: Macrodiscomovida Dj de Tudela de Duero en la Plaza de España.
-01:30 horas: Procesión de San Roquín desde la AC Águilas.
Aldeamayor de San Martín
-11:00 a 14:00 horas: Hinchables infantiles acuáticos y secos en la Plaza Mayor.
-19:00 horas: Procesión de San Roque.
-21:00 horas: Pregón a cargo de Adrián Alonso, conocido como el Cohete, subcampeón de Europa y medallista mundial de patinaje sobre ruedas.
-23:00 horas: Orquesta Azabache en la Plaza Mayor.
-23:30 horas: Djs en la carpa del aparcamiento del colegio.
San Román de Hornija
-12:30 horas: Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción seguida de procesión amenizada por la asociación musical Tamuja.
-20:00 horas: Gran baile de gala con la orquesta Talismán.
-01:30 horas: Suelta de toro de prueba y vaquillas con caño de vino.
Cabezón de Pisuerga
-08:00 horas: Desayuno peñero.
-12:00 horas: Misa solemne en honor a nuestra patrona.
-12:30 horas: Gincana tradicional en las bodegas.
-17:00 horas: Water fun.
-19:00 horas: Final del torneo de fútbol sala femenino.
-20:00 horas: Final del torneo de fútbol sala senior. A la salida del fútbol, gigantes y cabezudos hasta la plaza de la concordia, acompañados de la charanga Los Tocaos.
-22:30 horas: Pincho de las peñas en la plaza de la Concordia.
- 22:30 horas: bingo en la Plaza de la Concordia.
-20:00 a 23:00 horas: Besapie al santo.
-23:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Cayenna. A continuación, Dj Héctor Calderón.
Quintanilla de Onésimo
-12:30 horas: Misa cantada por la coral Río Duero.
-17:30 horas: Juegos del porrón en El Bailadero.
-20:00 horas: Merienda popular en la plaza amenizada por la charanga La Tía aurora.
-23:45 horas: Verbena con la orquesta La Búsqueda. En el descanso, Bingo organizado por Raquel Arranz. Al finalizar, reparto de sopas de ajo a cargo de la peña El Lagar.
-04:00 horas: Discomóvil Discosaoko.
