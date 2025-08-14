El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los peñistas lanzan agua tras el chupinazo inicial en Peñafiel.

Los peñistas lanzan agua tras el chupinazo inicial en Peñafiel. Alberto Mingueza

Provincia

Pañuelos rojos, calor, toros y charangas marcan el inicio de las Fiestas de Peñafiel

La subasta de vistas de la plaza del Coso reparte balcones entre vecinos y forasteros con precios de 775 a 1.800 euros

Lucía San José

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:09

«No hay ni una hora de descanso», destaca el encargado de lanzar el cohete de apertura de Fiestas de Peñafiel, Javier Margüello. El estallido ... resonó a las 12:00 horas desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza abarrotada de peñistas, casi todos con su pañuelo rojo en el cuello y uniforme cómodo y fresco para disfrutar de un programa repleto de actividades: taurinas, nocturnas y artísticas. Seguido, salió el desfile de gigantes y cabezudos y, una hora después, la tradicional subasta de vistas de la plaza del Coso, donde los balcones se convierten en los puntos privilegiados para presenciar los encierros y capeas durante estos cinco días de San Roque.

