Vuelve el sorteo 'Los toros desde el burladero' para San Antolín El concurso permitirá que ocho aficionados disfruten desde un lugar privilegiado de los festejos taurinos

El Norte Palencia Jueves, 14 de agosto 2025, 11:28

La iniciativa 'Los toros desde el burladero' se convoca por décimo año para permitir a los aficionados disfrutar de una experiencia única en la Plaza de Toros de Palencia durante la feria de San Antolín. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado provincial, Francisco Pérez, acompañados por la jefa de Área del Norte de Castilla de Palencia, Josune Olano, y por el redactor jefe de Diario Palentino Alberto Abascal han presentado esta mañana el sorteo 'Los Toros desde el Burladero'.

Esta iniciativa consiste en el sorteo de dos pases individuales de burladero para cada uno de los festejos programados en la Feria Taurina de San Antolín 2025 programada por la empresa que gestiona la plaza de Toros de Campos Góticos, la UTE Circuitos Taurinos-Pueblos del Toreo, en el coso Campos Góticos de Palencia entre los días 30 de agosto al 2 de septiembre 2025.

La primera corrida de toros será la primera de abono el 30 de agosto; la segunda, de rejones, el domingo 31; la tercera de abono el lunes 1 de septiembre; y la cuarta, la goyesca, el martes 2, día de San Antolín.

Los dos periódicos publicarán entre los días 18 y 26 de agosto, ambos incluidos, un cupón que permitirá a sus lectores participar en el sorteo. El objetivo de la institución provincial, propietaria de la plaza de toros, es acercar a los aficionados y al conjunto de los ciudadanos la posibilidad de vivir los toros como una experiencia única y desde un lugar privilegiado.

Para poder participar, los interesados deberán rellenar los cupones, que han de ser originales, con la información que se demanda y depositarlos en las dos urnas, una rotulada con el nombre y logotipo del 'Diario Palentino' y otra con el nombre y logotipo de 'El Norte de Castilla', que se habilitará en el hall del Palacio Provincial (Calle Burgos, número 1) desde el día 18 de agosto, a partir de las 10 horas, hasta el 26 de agosto a las 20 horas.

Los participantes deberán depositar el cupón en la urna correspondiente al periódico del que hayan obtenido el cupón para el sorteo.

El sorteo de los pases de burladero se efectuará ante notario el miércoles 27 de agosto a las 10 horas en el salón de actos del Palacio de la Diputación. Las dos urnas con las papeletas depositadas por los participantes serán abiertas en ese momento, procediendo a la extracción de las papeletas agraciadas de la siguiente forma. Para cada uno de los festejos reflejados en la base primera de este documento, le corresponderá un pase de burladero a cada una de las urnas en cada uno de los festejos.

La extracción de las papeletas ganadoras se realizará siguiendo el orden del cartel de festejos taurinos previsto en la Feria Taurina San Antolín 2025, reflejado en la base primera de este documento. Se comenzará con el sorteo de las entradas para el primer festejo, continuando de forma sucesiva con los siguientes festejos programados, conforme al calendario contenido en la base primera.

Concluido el sorteo de los ocho pases de burladero -dos por cada festejo- de la manera descrita, con los titulares de cada entrada, el sorteo finalizará con la extracción de manera consecutiva de diez papeletas adicionales de cada urna. Estos diez nombres de cada urna, según el orden de extracción, pasarán a integrar una lista general de suplentes de cada una de las dos urnas.

Las plazas sorteadas deberán ser ocupadas directamente por los ganadores del sorteo, quedando prohibida su cesión a terceras personas.