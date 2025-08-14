El Palacio Provincial acoge la exposición de carteles 'Tauromaquia entre papas'

El Norte Palencia Jueves, 14 de agosto 2025, 07:43 Comenta Compartir

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez, y el coleccionista de los carteles taurinos, Sonseca-Del Amo, ha inaugurado este miércoles en el Palacio Provincial la exposición 'Tauromaquia entre papas', que reúne hasta el 7 de septiembre una veintena de carteles murales y cinco pósters de los llamados 'de escaparate' del coleccionista, que posee el mayor fondo de cartelería taurina del país, con 16.000 obras.

La exposición es una iniciativa de la empresa gestora de la Plaza de Toros de Palencia, 'Circuitos Taurinos y Pueblos del Toreo', en colaboración con la Diputación. Además de poner en valor la figura de dos grandes toreros (Ricardo Torres 'Bombita' y Manuel Mejías 'Bienvenida', a quienes el crítico taurino José de la Loma 'Don Modesto' bautizó, respectivamente, como 'El papa del toreo' y 'El papa negro del toreo'), ofrece un recorrido visual por los carteles taurinos más representativos de su época, documentos que no solo anunciaban los festejos sino que funcionaban como verdaderos contratos entre empresas, toreros y público.

La muestra (abierta al público de 10:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas de lunes a sábado y el domingo en horario de mañana) recoge cronológicamente piezas donde figuran ambos diestros. En el caso de 'Bienvenida', también de varios de sus hijos toreros, a los que no les importó nunca que fueran conocidos como 'Hijos del papa negro'. Manuel Mejías 'Bienvenida' fue siempre el faro iluminador y ejemplo a seguir por toda esta magnífica familia torera.

El cartel taurino ha sido tradicionalmente una obra de arte en sí misma, en cuya elaboración han participado destacados artistas plásticos como M. de Unceta, Carlos Ruano Llopis, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, Pablo Picasso o Rafael Alberti. Cada cartel es una explosión de color, fuerza y composición, con un altísimo valor documental y artístico.

'Pasión con Pé': La Diputación de Palencia recorre España con los toros La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Turismo y en el marco de su compromiso con la promoción turística de la provincia, continúa desarrollando su campaña nacional para potenciar la marca 'Turismo con Pé'. Esta vez, lo hace vinculando el turismo con una de las tradiciones culturales más arraigadas: el mundo taurino. Bajo el lema «Pasión con Pé», la campaña se centra en una acción promocional original y simbólica: el reparto de abanicos con la inscripción 'Pasión con Pé' y la bandera de España, así como de otro modelo inspirado en los colores del capote taurino, evocando así la tradición y el arte del toreo, señalan desde Diputación. La iniciativa comenzó hace unos días en El Puerto de Santa María, marcando así su primera presencia en la temporada taurina de 2025. A lo largo de los próximos meses, la campaña se extenderá a otras plazas de relevancia como Colmenar Viejo, Gijón y Palencia, donde se distribuirán abanicos durante sus respectivas ferias taurinas. Como parte de esta acción promocional, la Diputación de Palencia prevé repartir un total de 100.000 abanicos durante la temporada 2025, haciendo llegar el mensaje de «Pasión con Pé» a miles de espectadores en distintos puntos de la geografía española. «Seguimos apostando por llevar la marca 'Turismo con Pé' fuera de nuestras fronteras provinciales, generando vínculos emocionales con el público a través de símbolos como la tauromaquia, la tradición y, por supuesto, la pasión por nuestra tierra.», explicó el Diputado de Turismo de la Diputación de Palencia. «Con Pé de Patrimonio, Personas, Paz, Paisaje, Producto, Provincia… y en este caso Pasión«, añadió Francisco Pérez. La acción no solo busca aumentar la visibilidad de Palencia como destino turístico, sino también generar una conexión emocional con los valores que representa la provincia: autenticidad, tradición, cultura y pasión. Esta campaña está contribuyendo de forma notable a consolidar la marca «Turismo con Pé» como referente nacional, utilizando espacios de gran impacto mediático y social como las plazas de toros, lugares que reúnen a miles de personas cada temporada.