Morante, Roca Rey, Perera y Talavante protagonizan los carteles de San Antolín

La cita taurina más importante del año para Palencia se ha presentaba este martes en el patio de la Diputación Provincial. Del 30 de agosto ... hasta el 2 de septiembre se podrá disfrutar en la plaza de Campos Góticos de un ciclo que contará con las primeras figuras del escalafón y que promete cumplir con las expectativas de una exigente afición palentina.

En total, serán tres corridas a pie y una de rejones. El sábado 30 harán el paseíllo Perera, Emilio de Justo y Clemente mientras que el domingo 31 los acartelados son Rui Fernandes, Diego Ventura y Duarte Fernandes y el lunes 1 Morante, Manzanares y Pablo Aguado. El martes 2, día grande en Palencia, los diestros Talavante, Roca Rey, Tomás Rufo protagonizarán la ya tradicional corrida Goyesca con motivo de San Antolín.

Será en esta última tarde cuando la Peña Taurina de Palencia será homenajeada por su 50 aniversario siendo su presidente, Juan Ignacio Crespo 'Pitu', quien reciba la insignia que reconoce la labor y el trabajo que esta entidad lleva medio siglo realizando en pro de la afición taurina y por la que han pasado cientos de socios que engrandan su trayectoria.

Además, cabe resaltar que, este año, como novedad, se estrena el hierro La Quinta, de encaste Santa Coloma, por primera vez en el coso palentino.

Su ganadero, Álvaro Martínez-Conradi no se quiso perder esta puesta de largo al igual que el diestro Clemente, quien también asistió a una multitudinaria gala. «Estoy encantado con el cartel, por supuesto», sostenía el ganadero, quien definía su hierro como «diferente al resto. Es un toro que tiene una embestida muy especial y que desde que sale al ruedo mete al público dentro. Tenemos mucha ilusión, cada corrida que lidiamos nos hace ilusión, no lidiamos por lidiar, sino que para nosotros es un día especial».

Una ganadería que desde que en 2013 se presentase en la plaza de toros de Gijón, no ha dejado de crecer. «Estamos felices porque es bonito ver la evolución que hemos tenido que mi padre iniciara este proyecto ganadero por afición y, también, hasta dónde estamos llegando con tanto esfuerzo. Es bonito para toda la familia y para la afición que siempre nos ha apoyado».

Por su parte, los empresarios de la UTE Circuitos Taurinos – Pueblos del Toreo, Carlos Zuñiga y Víctor Zabala también asistieron a este anuncio dejando de manifiesto su apuesta por Palencia en el cuarto año de adjudicación. «La Diputación ha hecho un pliego más acorde a la realidad de 2025 y al aficionado, que es quien mantiene la feria año a año. Esta plaza sigue siendo la que tiene los precios más asequibles de Castilla y León y de España».

Al mismo tiempo, Víctor Zabala explicaba por qué este año se ha reducido de cinco a cuatro los festejos en esta feria. «En Madrid se ha pasado de 35 a 28 festejos y, por ello, hemos registrado en vez del 80% del pasado año, un aforo durante esta temporada del 90%, lo que ha sido todo un éxito. Madrid es el espejo y traducido a Palencia creemos que las ventas van a ser mayores y afianzando así el buen estado de salud que tiene la plaza de Palencia».

Los empresarios destacaban la presencial del torero francés Clemente, y reconocían las dudas que podía causar en el aficionado que no estuviera este año presente Fernando Adrián después del éxito cosechado en su anterior aparición en Palencia. «Esperamos que todos los aficionados que vieron triunfar el año pasado a Fernando Adrián vean también triunfar a Clemente», manifestaban.

El francés se mostraba muy agradecido por esta oportunidad y confesaba que «he tenido paciencia y está siendo un buen camino. He pasado por momentos duros, pero siempre he tenido claro que no lo podía dejar porque esto es visceral. Soy consciente que necesito este paso hacia España porque para tener una carrera más larga e importante necesito estar aquí».

Con estas cuatro tardes, la Diputación de Palencia pone en valor un año más su apuesta por la tauromaquia y la fiesta de los toros. Así lo destacaba su presidenta, Ángeles Armisén. «Los toros son cultura y hay que tener libertad para escoger la cultura que a cada uno le gusta».

Los carteles de la feria taurina de San Antolín

Viernes 29 de agosto, novillos de Yerbabuena para Eduardo Rodríguez, Pedro Caminero, Martín Mendoza, Iker de Virgilio, Eduardo Chibanga e Iker Rodríguez.

Sábado 30 de agosto, toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Clemente.

Domingo 31 de agosto, toros de Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Duarte Fernandes.

Lunes 1 de septiembre, toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado.

Martes 2 de septiembre, toros de Juan Manuel Criado para Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo.