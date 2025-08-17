Tres detenidos tras un altercado con agresión y robo en Las Moreras

El Norte Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 13:33 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres en Valladolid el pasado viernes, 15 de agosto, a los que se les imputa un delito de robo con violencia a dos de ellos y un delito de lesiones al tercer implicado en un altecado confuso que enfrenta sus versiones.

El viernes una pareja de agentes fueron fueron requeridos en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario, donde los sanitarios estaban atendiendo a un hombre por una herida en el rostro, aparentemente causada por un arma blanca o un objeto similar.

Allí, los policías se entrevistaron con el herido y un acompañante e inicialmente estos refirieron haber sido víctimas de un robo con violencia, aunque posteriormente modificaron su versión. Finalmente relataron que, mientras se encontraban en la playa de Las Moreras junto a otros dos individuos, un joven se les acercó para pedir tabaco y, sin motivo aparente, agredió a uno de ellos con una botella de cristal rota, provocándole un corte en el pómulo.

El acompañante del herido entregó a los agentes un pasaporte que, según manifestaron, habría caído del bolsillo del presunto agresor durante su huida. Además, el herido vestía la camiseta del agresor, utilizada para taponar la herida, sin precisar cómo la obtuvo.

El herido presentaba un corte profundo en el pómulo izquierdo que requirió siete puntos de sutura, además de dos heridas secundarias que necesitaron dos puntos adicionales.

Investigación y giro en los hechos

Los agentes de Policía Nacional iniciaban entonces gestiones para identificar al presunto agresor. Aunque al mismo tiempo los uniformados conocieron que se había personado un varón, en la comisaría provincial, para denunciar haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación por parte de cuatro individuos en el parque de Las Moreras.

Este individuo denunciaba que, mientras se encontraba solo en Las Moreras, fue rodeado por cuatro hombres, uno de los cuales le amenazó con un cuchillo, exigiéndole sus pertenencias. Le sustrajeron su pasaporte, 100 euros y su camiseta, además de provocarle un corte en la mano.

Se procedió por lo tanto a la detención, en la madrugada del 16 de agosto, de los tres implicados. Dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y un detenido como presunto autor de un delito de lesiones. Se desconoce, por el momento, la identidad del cuarto individuo que podría estar implicado en los hechos aunquie finalmente los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial que decretó su libertad