Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo

Han sido los vecinos de un bloque de tres alturas de la calle Zapardiel, en el barrio de Delicias, los que han terminado por llamar ... a las autoridades para tratar de localizar a su vecino, un hombre de 72 años, del que hacía varios días que no tenían respuesta al llamar a su puerta y del que no tenían noticia alguna.

Finalmente, las peores sospechas, debido al fuerte olor que salía de la vivienda a la altura del número 3, en la zona de Las Viudas, se han tornado en realidad cuando los bomberos del parque de Canterac han procedido a la apertura de la puerta para facilitar el acceso al inmueble donde residía este hombre.

«Una vez que hemos abierto y han entrado los agentes de la Policía Nacional han confirmado la presencia de un cadáver en avanzado estado de descomposición en una de las estancias de la vivienda«, comentan desde el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Será el forense el que, tras el levantamiento del cadáver, determine las causas de la muerte del septuagenario que, tal y como han asegurado los vecinos residía solo en su domicilio.

Morir en soledad

Al hallazgo del cuerpo de este hombre se le suman dos hechos similares en apenas diez días. El más reciente este martes, 12 de agosto, cuando los bomberos eran requeridos también para una apertura de puerta en la calle Marienma, en el barrio de San Juan. Allí, tras facilitar el acceso a los agentes encontraban el cuerpo sin vida de una mujer de 58 años que residía sola y que se encontraba en delicado estado de salud.

Una intervención que recuerda en el parque de bomberos a la que tuvo lugar cinco días antes, el jueves 7 de agosto, cuando en una de las viviendas del barrio de La Rondilla los agentes de la Policía Nacional notificaban la presencia de un cuerpo sin vida de una mujer que superaba los ochenta años. «En todos los casos se trata del mismo perfil, personas que viven solas y cuyos vecinos llaman al percibir fuertes olores que salen de la vivienda», apuntan desde el servicio de bomberos. Precisamente, señalan que «ahora mismo la intervención por tipología que más tenemos sin duda es la de la apertura de puerta y fundamentalmente se trata de personas mayores que viven solas».