Los bomberos auxilian a una anciana en la calle Embajadores. El Norte

Valladolid

Los bomberos atienden aperturas de puerta a ancianos que viven solos «casi a diario»

La apertura de puerta a personas de avanzada edad es la intervención más numerosa, «no pueden incorporarse tras una caída y cierran con llave por miedo»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:09

Un buen termómetro para medir la realidad que se vive a diario tras una puerta es el servicio de bomberos del Ayuntamiento. Ellos son los ... primeros en llegar y en conocer de primera mano la situación de las personas que necesitan auxilio en un momento determinado. «Vemos todo tipo de situaciones y de necesidades, al final ese es nuestro día a día», dicen desde el parque central.

