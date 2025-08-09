Los bomberos atienden aperturas de puerta a ancianos que viven solos «casi a diario»

Un buen termómetro para medir la realidad que se vive a diario tras una puerta es el servicio de bomberos del Ayuntamiento. Ellos son los ... primeros en llegar y en conocer de primera mano la situación de las personas que necesitan auxilio en un momento determinado. «Vemos todo tipo de situaciones y de necesidades, al final ese es nuestro día a día», dicen desde el parque central.

De todas las salidas que hacen al cabo del día hay una que se repita «a diario» y esa es la apertura de puertas para socorrer a personas ancianas que viven solas. «Es lo que más tenemos sin duda se ha incrementado muchísimo en los últimos años, de forma exponencial», admiten.

El patrón que se repite «en el 90% de los casos» es el de personas muy mayores que viven solas y que se han caído o han sufrido cualquier percance que les impide levantarse y acceder a la entrada de la vivienda. Desde este servicio hablan de una franja de edad en las intervenciones que supera los 80 y los 90 años. «Lo que sucede es que se cierran por dentro porque tienen miedo al estar solos en casa y aunque alguien tenga las llaves, que en muchos casos no es así, no se puede abrir. Por ejemplo, la zona centro está plagada de personas muy mayores que están solas», explican.

De hecho, las aperturas de puerta en las que se requirió asistencia para la persona que se encontraba atrapada o impedida en el interior de la vivienda han aumentado de forma gradual durante los últimos diez años, pasando de 114 en la totalidad de 2015 a 282 aperturas en 2024, una cifra que no se había visto antes. En los meses que llevamos de este año se han registrado ya 169 avisos que han sido respondidos y coordinados por los servicios de emergencias del 112 de Castilla y León.

Ampliar Un bombero practica la apertura de una puerta en el parque central. Carlos Espeso

«Esta semana sin ir más lejos hemos tenido el domingo y el lunes dos aperturas, la noche del martes también y hay días como el pasado miércoles, 30 de julio, en el que tuvimos cinco. Se nota mucho como ha envejecido la población en todos estos años y casi a diario tenemos una, comentan desde el servicio de bomberos. En cada una de estas intervenciones se desplaza una dotación con seis efectivos, lo que supone un constante desplazamiento de los mismos. »Este tema es delicado y complejo porque cada vez son más las personas muy mayores que viven solas, algunos a los que ya la cabeza les va fallando y ves situaciones delicadas«, aseguran.

La realidad con la que conviven a diario los efectivos del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid se traduce en cifras que corroboran ese aumento de intervenciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en 2016 fueron 102 los casos atendidos (el mínimo en esos diez años) para ir 'in crescendo' con el paso de los años. En 2017 fueron 118; 124 al año siguiente; 136 fueron los avisos atendidos en 2019 y en el año de la pandemia 196. Las intervenciones de aperturas de puerta alcanzaron las 201 en 2021 y desde entonces han crecido de forma más acelerada con 226 en 2022: 30 más al año siguiente y el récord de la serie con 282 en 2024.