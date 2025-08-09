El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer descansa en un banco de la Plaza Mayor de Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

La soledad no deseada en mayores aumenta en verano con efectos físicos y emocionales

En Valladolid, 12.430 personas de más de 70 años viven sin compañía y entidades y asociaciones programan actividades para vigilar y combatir el «aislamiento» causado por las altas temperaturas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:09

Son semanas especialmente duras para las personas mayores que viven sin más compañía que la propia en Valladolid. Muchos de sus vecinos marchan de vacaciones, ... la familia está fuera y se interrumpen esas rutinas diarias que para muchos significan el único momento del día en el que encuentran la oportunidad de relacionarse con alguien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4

    Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid
  5. 5

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  6. 6 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  7. 7

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  10. 10 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La soledad no deseada en mayores aumenta en verano con efectos físicos y emocionales

La soledad no deseada en mayores aumenta en verano con efectos físicos y emocionales