La soledad no deseada en mayores aumenta en verano con efectos físicos y emocionales

Son semanas especialmente duras para las personas mayores que viven sin más compañía que la propia en Valladolid. Muchos de sus vecinos marchan de vacaciones, ... la familia está fuera y se interrumpen esas rutinas diarias que para muchos significan el único momento del día en el que encuentran la oportunidad de relacionarse con alguien.

Temperaturas especialmente altas como los 39 grados de máxima que se alcanzan esta semana y noches de complicado descanso no se lo ponen nada fácil a muchas de las 12.430 personas mayores de 70 años que viven en soledad en la ciudad de Valladolid, el 20,3% de esa franja de edad. Y es más duro aún para quienes el quedarse huérfanos de convivencia no ha sido precisamente una elección voluntaria.

Independientemente de las circunstancias hay un factor que les influye a todos «de forma directa física y psicológicamente y acentúa su desconexión del entorno». El calor provoca una desconexión en ellos que se agrava más a medida que se van haciendo más mayores (de esas 12.430 personas, 5.396 tienen más de 80 años). «Está demostrado que las altas temperaturas aumentan de forma muy significativa su sentimiento de soledad emocional propiciando un mayor aislamiento, provocando un descenso significativo en los niveles de energía, a la par que se incrementa su sensación subjetiva de malestar general e incluso de sufrimiento», asegura Ana Belén Sánchez, coordinadora del grupo de trabajo de soledad no deseada del Colegio de Psicología de Castilla y León.

La experta habla también de cómo el calor afecta «a su soledad física, la que conocemos como social, porque muchas veces no tienen a nadie a quien visitar en verano o alguien que les vayan a ver y no encuentran con quien compartir tiempo durante estos meses. Les limita mucho», admite Sánchez, quien incide en la importancia «de aplicar la psicología en la atención primaria de los servicios sociales. Desde la administraciones tienen que prestar toda la atención posible a la soledad», apunta.

Al ser una realidad cada vez más presente en una sociedad envejecida, entidades como el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada alertan de un aumento del 12,4% de la sensación de soledad en verano y reclaman además incluir este hecho como factor de vulnerabilidad en los planes de prevención de emergencias climáticas debido al riesgo que enfrenta este colectivo durante episodios de altas temperaturas como los que atraviesa Valladolid esta semana.

«El calor aumenta el aislamiento, un descenso en los niveles de energía e incrementa su malestar general e incluso su sufrimiento» Ana Belén Sánchez Coordinadora del grupo de trabajo de soledad no deseada del Colegio de Psicología de Castilla y León

En la capital están 'En guardia contra el calor', que es precisamente el lema que ha elegido Cruz Roja este verano para llevar a cabo una iniciativa de seguimiento telefónico a 914 personas mayores de 65 años que se encuentran en soledad y que cuentan con una mayor situación de riesgo, por padecer alguna enfermedad o tener algún tipo de vulnerabilidad. Se les ayuda y se les aconseja para que puedan pasar mejor estas semanas. «El objetivo es reducir el impacto negativo del calor extremo en su salud y mediante ese seguimiento telefónico les damos consejos sencillos para evitar riesgos», comentan.

«En verano hemos pasado de 12 a 37 talleres y de 167 a 670 plazas. Se han llenado todas, hay que seguir aumentando» Rodrigo Nieto Concejal de de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales

Además de recordarles la importancia de la hidratación, se aseguran de que estas personas se encuentren bien de salud y sientan que alguien al otro lado del teléfono se preocupa por ellos. «Les preguntamos cómo están, les trasladamos además la importancia de usar ropa ligera, calzado transpirable o que usen abanico y sombrero y eviten las peores horas», añaden desde Cruz Roja. Es una forma de evitar males mayores como peligrosos golpes de calor, deshidratación o la necesidad de acudir a los servicios de emergencia, pero no la única. Además de este acompañamiento vía móvil a los más vulnerables, hay opciones presenciales especialmente pensadas para que salgan de casa y mejoren sus relaciones sociales como es el caso de las rutas adaptadas para conocer en grupo la ciudad o talleres en verano que evitan una interrupción en su estimulación física, cognitiva y emocional por vacaciones.

Refugios climáticos

«Esa idea que tenemos en mente de que muchos mayores en verano se van al pueblo no es del todo cierta, muchos no se mueven de Valladolid y se quedan en casa», advierte por su parte el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Precisamente, para evitar ese aislamiento bajo temperaturas sofocantes han incrementado este año las plazas de la programación que nació el verano pasado y que está especialmente dirigida a los mayores en los meses de julio y agosto. «Hemos pasado de 12 a 37 talleres y de 167 a 670 plazas. Se han llenado todas, lo que demuestra la necesidad de seguir aumentando por la gran respuesta que estamos teniendo en este sentido», apunta Nieto. Las actividades favoritas y más demandadas son los talleres de memoria y de espalda y son estos meses los centros de vida activa de Zona Este, Huerta del Rey, San Juan y Rondilla son los que más actividades tienen en verano de los doce que hay repartidos por la ciudad.

Además de puntos de encuentro, los centros de vida activa se convierten en verano en lugares «seguros», ya que estos espacios al contar con temperaturas óptimas se convierten en refugios climáticos que les permiten resguardarse de las olas de calor.

«Así cumplimos esa doble función de ofrecerles un espacio de ocio y socialización donde están cómodos emocional y físicamente», finaliza Nieto, quien hace balance del la respuesta de los mayores a las actividades. En total durante la temporada 2024-2025 casi 39.448 usuarios que han participado en las actividades que se programan, de los que más del 28% son mayores de 65 años«, asegura el concejal. Unas actividades que este curso que empieza se amplia con 23 talleres y 700 plazas más, en total 707 talleres y 11.700 plazas que, están seguros, se cubrirán.