Felisa Asensio en el Centro de Vida Activa del Paseo Zorrilla. Aida Barrio

Valladolid

«Quiero hablar, reír, disfrutar y tener con quien compartir todo eso»

Las altas temperaturas afectan a la salud de Felisa Asensio, de 77 años, quien vive sola y participa en las actividades para mayores de los centros de vida activa

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:10

Felisa Asensio perdió a su marido hace más de 10 años y ahí comenzó un gran cambio en su vida. «A raíz de eso, dejé ... de hacer cosas, fui perdiendo amistades y cuando quise darme cuenta ya fui consciente de que me había quedado sola», asegura esta vallisoletana de 77 años.

