Las olas de calor aumentan los casos de aislamiento y la soledad no deseada Los ciudadanos que más sufren este problema son los que viven solos de forma involuntaria en ciudades, sobre todo ancianos, y los pobres

Alfonso Torices Madrid Martes, 29 de julio 2025, 15:36

El verano y especialmente los días de olas de calor aumentan notablemente la proporción de españoles que se encuentran en una situación de soledad no deseada y también elevan el riesgo de que esta desconexión del entorno y la falta de redes de apoyo, situación que afecta de manera especial a los más mayores, dispare los casos de daños a la salud y agravamiento de enfermedades. Esta es la principal conclusión de un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, un órgano especializado impulsado por Fundación ONCE.

El verano, en general, es una mala época para los ciudadanos que se sienten solos, ya que el 12,4% de ellos dice que esta situación no deseada se agrava notablemente en estas fechas, con menos contactos personales y más horas de encierro domiciliario. El colectivo que más siente al alto aislamiento involuntario estival es el de los que viven solos por obligación y residen en las ciudades, entre los que abundan las personas mayores, y los que pasan por una mala situación o tienen escasas amistades.

En el caso de los que viven solos el sentimiento de soledad alcanza al doble de los que residen en compañía y se multiplica por cuatro si ellos no han elegido su situación. Algo parecido ocurre con los mayores urbanitas, que padecen la soledad el doble que los de municipios de menos de 20.000 habitantes, y con los que pasan por malos momentos económicos, para los que irse de vacaciones o participar en actividades durante el verano es muchas veces una entelequia.

Un factor de riesgo

Por todo ello, Matilde Fernández, la presidenta del observatorio, reclama a las autoridades que introduzcan el fenómeno de la soledad no deseada como factor de vulnerabilidad y de riesgo en los planes de prevención y actuación contra el calor excesivo.

Cree que es necesario que incluyan protocolos de identificación y seguimiento de estos colectivos vulnerables, que refuercen la atención sanitaria y social comunitaria y el voluntariado vecinal puerta a puerta, porque asegura que «la soledad no desea no se ve, pero mata».

