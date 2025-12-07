El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una niña acompaña la luz de las velas con una bengala.

Aida Barrio

Las velitas de Colombia iluminan la Navidad vallisoletana

La plaza de San Martín vuelve a acoger esta íntima tradición, donde cada llama representa un deseo para el próximo año o algo por lo que estar agradecido al presente

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:16

Hay muchos tipos de luz y, aunque no lo parezca, cada una se percibe de forma diferente en el subconsciente. La que arroja una vela, ... por ejemplo, transmite unos sentimientos muy concretos. El más sencillo de explicar es la cálidez, pero también va más allá, hasta que una simple llama consigue crear un ambiente familiar y acogedor. Y esto es clave cuando se está lejos de casa. Quizá por eso es tan importante para quienes ayer se acercaron a celebrar en Valladolid el día de las Velitas, una tradición colombiana donde la luz de los faroles es la que ilumina las calles.

