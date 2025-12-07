El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clientas adquiriendo lechazo en el puesto de Juan Carlos Tordera en el Mercado del Val este miércoles. Rodrigo Jiménez

Los vallisoletanos anticipan las compras para esquivar las subidas en la Navidad más cara

La UCE calcula que el presupuesto para sufragar los gastos de las fiestas aumentará hasta los 590 euros por persona

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:18

Hay consenso en que estas serán las Navidades más caras desde que hay registros. La escalada de precio de la cesta de la compra y ... en particular de los alimentos, agravada por fenómenos como la gripe aviar, complica la elaboración de los menús festivos a las familias. Por eso son cada vez más los vallisoletanos que optan por adelantarse y congelar para esquivar las subidas.

