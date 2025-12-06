El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, Francisco Rodríguez, y Carlos Ramírez, de Libros K, en el inicio de la actividad, junto a un grupo de vecinos El Norte

Valladolid

Urueña y Colombia se unen en el Día de las Velitas

Numerosos vecinos y visitantes participaron en una tradición en la que las velas y faroles que se encienden en la calle representan deseos y agradecimientos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:36

Comenta

Urueña y Colombia se unieron este sábado con la celebración del Día de las Velitas, con gran participación de vecinos y visitantes. El corro ... de Santo Domingo de la Villa del Libro, junto a la centenaria muralla de la localidad, fue el escenario de una de las tradiciones más queridas en Colombia que se celebra en la víspera de la festividad de la Inmaculada. Las luces de las velas y faroles que se encienden en la calle representan deseos y agradecimientos personales, marcando así el comienzo de las celebraciones navideñas. Durante la actividad, en un agradable ambiente festivo, no faltaron los tradicionales villancicos, así como alguna que otra copa de vino espumoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  7. 7

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  8. 8

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  9. 9

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  10. 10

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Urueña y Colombia se unen en el Día de las Velitas

Urueña y Colombia se unen en el Día de las Velitas