Urueña y Colombia se unen en el Día de las Velitas

Urueña y Colombia se unieron este sábado con la celebración del Día de las Velitas, con gran participación de vecinos y visitantes. El corro ... de Santo Domingo de la Villa del Libro, junto a la centenaria muralla de la localidad, fue el escenario de una de las tradiciones más queridas en Colombia que se celebra en la víspera de la festividad de la Inmaculada. Las luces de las velas y faroles que se encienden en la calle representan deseos y agradecimientos personales, marcando así el comienzo de las celebraciones navideñas. Durante la actividad, en un agradable ambiente festivo, no faltaron los tradicionales villancicos, así como alguna que otra copa de vino espumoso.

El festejo tiene pequeñas variaciones en las diferentes ciudades y provincias colombianas, desde Barranquilla hasta Bogotá. La vigilia del 7 de diciembre es una celebración íntima, familiar, por lo que también cada familia puede darle un toque particular a la tradición. Esta ceremonia se originó en 1854, cuando el Papa IX proclamó el 8 de diciembre el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y miles de peregrinos fueron a la plaza de Roma a participar en la vigilia, con velas y candelabros, como una forma de respeto y devoción. La costumbre fue tomada como herencia en Colombia y con el tiempo, la Noche de Velitas ha superado la simbología religiosa para meterse en la cultural de los colombianos. En cada rincón de Colombia se encienden las velitas y se celebra en un ambiente de unión y regocijo familiar.

La actividad estuvo un año más organizada por Libros K, la Asociación de Amigos de Colombia en Castilla y León, la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga, el Ayuntamiento de la localidad y el Restaurante Entretierras.