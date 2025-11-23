Urueña acoge con éxito el debate sobre el presente y futuro del cómic y la ilustración en la era digital

Urueña no solo presume de ser la Villa del libro, sino que también ejerce de tan alta designación con distintas actividades que se celebran durante ... el año, como el Encuentro de Cómic, Novela Gráfica e Ilustración, que, en su quinta edición se celebraba este sábado bajo la organización de Libros K y la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficos (Asofed).

A media mañana, el Centro e-Lea Miguel Delibes acogía la mesa redonda «El cómic y la ilustración: claves de presente y futuro en la era digital,» que, contando con la presencia de autores referentes en el noveno arte y la ilustración, abordó varias facetas imprescindibles del cómic, la novela gráfica y la ilustración, como la medicina gráfica, a cargo de la médica Mónica Lalanda; la historia del cómic, con el maestro Jesús Redondo y el humor grafico y la ilustración en prensa, con la presencia de dos de sus máximos exponentes a nivel nacional: Rafa Vega «Sansón» y José María Nieto. La actividad fue presentada por el director del Salón del Cómic y Manga, Carlos Ramírez.

El aficionado y experto en cómic e ilustración Miguel García moderó una mesa redonda en la que sus prestigiosos participantes disertaron del momento actual del cómic, la novela gráfica y la ilustración y sus retos de presente y futuro en la era digital y el nuevo desafío de la inteligencia artificial. La jornada se completó por la tarde con un divertido taller de cómic a cargo del maestro Jesús Redondo dirigido a niños y jóvenes.

Carlos Ramírez, como organizador del encuentro desde Libros K y la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficos, destacó que «se trata de un encuentro consolidado en el panorama nacional del el noveno arte como un referente en su ámbito que se viene realizando en el marco incomparable de la Villa del Libro de Urueña a finales de noviembre». Además, Ramírez agradeció su colaboración al Centro e-Lea Miguel Delibes, a la dirección de la Villa del Libro y a la Diputación de Valladolid.