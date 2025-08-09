Una anciana ante la ola de calor: «No puedes hacer nada y casi todo el día estás metida en casa»

A sus 84 años Josefa Rodríguez tiene la vitalidad y la energía suficientes para afrontar una agenda de actividades especialmente dirigidas a su edad de ... lo más variada aunque reconoce que «el calor que está haciendo estos días en Valladolid influye en los quehaceres del día».

«De salud estoy bien, pero es verdad que este calor no ayuda en absoluto, porque te obliga a parar de todo lo que quieres hacer y eso no es bueno a nuestra edad. Con este tiempo no se puede hacer nada y, si quitas el salir a por el pan y la compra necesaria, te pasas todo el día metida en casa. Es un aburrimiento», lamenta esta vecina de Pajarillos, que participa en múltiples talleres. «Me viene fenomenal como por ejemplo baile en línea, memoria, taller de espalda... lo que sea porque encima disfruto de estar con más gente», comenta esta vallisoletana que quedó viuda hace más de 40 años y vive sola desde hace veinte.

El 'frenazo' en su actividad diaria provocado por las altas temperaturas se suma al parón de dos semanas de actividad de los centros de vida activa. «Yo suelo ir al de Esgueva, que me pilla al lado de casa y el participar en esas actividades desde hace veinte años ha hecho que conozca a mucha gente. Se lo recomiendo a mis vecinas, a conocidas porque en mi caso ir a estas actividades en el hogar, como yo le llamo, me dan la vida y me han servido para hacer muy buenas amistades y otra ventaja es que en estos días de calor vas allí que hace muy buena temperatura y está una muy cómoda», finaliza esta octogenaria que combate el calor como puede. «Pegada a un ventilador porque no hay otra forma de encontrar el fresco en el piso», finaliza.