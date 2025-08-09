El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josefa Rodríguez, vallisoletana de 84 años. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Una anciana ante la ola de calor: «No puedes hacer nada y casi todo el día estás metida en casa»

Josefa Rodríguez, de 84 años, vive sola y afronta las altas temperaturas «pegada al ventilador» y con las salidas limitadas «a los recados básicos»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:11

A sus 84 años Josefa Rodríguez tiene la vitalidad y la energía suficientes para afrontar una agenda de actividades especialmente dirigidas a su edad de ... lo más variada aunque reconoce que «el calor que está haciendo estos días en Valladolid influye en los quehaceres del día».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4

    Un incendio entre la VA-30 y la vía del tren en Arca Real deja una gran columna de humo en Valladolid
  5. 5

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  6. 6 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  7. 7

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  10. 10 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una anciana ante la ola de calor: «No puedes hacer nada y casi todo el día estás metida en casa»

Una anciana ante la ola de calor: «No puedes hacer nada y casi todo el día estás metida en casa»