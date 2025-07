«Estamos haciendo algo muy grande en medio de la nada»

Julián Mateo (Zarzuela de Pinar, 16 de mayo de 1959) no es solo el mecenas imprescindible para que el Balonmano Nava afronte en septiembre su ... sexta temporada en Asobal con su empresa, Viveros Herol, es un profesional. Una de esas personas que gestiona con comodidad la multitarea, desde los cascos inalámbricos con los que contesta al teléfono a saludar a los niños del campus de verano. Pone en valor haber convertido en rutina el «milagro» de que un pueblo que no llega a los 3.000 habitantes compita en la élite nacional y pide ayuda a empresas e instituciones para mantenerlo. Porque un tercio del millón de euros de presupuesto parte de su bolsillo, algo que explica por pasión y que, asegura, le acompañará mientras viva. Una promesa con base genética, pues su madre, de 96 años, sigue en su casa.

–¿Qué balance hace de la temporada?

–Positivo. Quedar entre los ocho primeros era un objetivo. A pesar de las lesiones a partir de la segunda vuelta y la grave lesión de nuestro portero titular en pretemporada.

–¿Había más expectativas desde fuera tras acabar sextos el curso anterior?

–Tenemos que entender quiénes somos. La localidad más pequeñita, con mucha diferencia, de toda la Asobal y un pabellón limitado. Tenemos que luchar siempre por intentar mantener la categoría lo antes posible; después, ya se abrirán otros objetivos. Es muy difícil luchar contra equipos como Bidasoa… Del Barça ni hablamos. Este año hemos sido capaces de ganar por primera vez a Logroño, nos queda la espina del Granollers, el único al que no hemos ganado.

–¿Estaba el equipo por encima de sus posibilidades cuando era tercero en noviembre?

–Sí. Pillamos cansados a equipos como Bidasoa por la competición europea, pero es un equipo superior. No era nuestra posición, hay que ser frío y entender qué plantillas tienen unos y qué recursos tenemos otros. Su presupuesto casi nos dobla. ¿Por qué se ha ido Nevado de aquí? Porque ha venido Bidasoa y ha pagado. Yo no puedo ir a por un jugador suyo. Podemos apostar por chicos jóvenes con proyección. El balonmano está cambiando; además de físico, hay mucha rapidez. Y muchos equipos nos acaban ganando por velocidad. El año pasado teníamos un equipo muy veterano, agradecido a todos ellos, pero teníamos que cambiar.

–¿Tenían un equipo lento?

–No, pero cuando se te lesiona Luisfe te quedas con Isaías Guardiola como único lateral. Si le fuerzas a defender y atacar, se revienta. Borja Méndez se lesiona en los últimos partidos y Sasha tiene que jugar mucho más. Que haya jugado Lautaro, que mide lo que yo, de lateral derecho…

–¿Hubo más lesiones porque la plantilla era más mayor?

–No exactamente. Son jugadores que están muy castigados, cuando tú les fuerzas a jugar más minutos porque aparecen lesiones, la gasolina no te llega al final. Eso nos ha pasado en muchos partidos que se nos han ido en los últimos diez minutos. No es porque sean muy mayores, ya sabíamos que teníamos una mezcla de veteranos y jóvenes.

–¿Qué pronóstico tiene la lesión de hombro de Luisfe?

–Es muy seria y el club no puede contar con él, aunque tenga contrato. No creo que llegue a incorporarse. Le tienen que volver a operar y los médicos le han dicho que tiene muchas posibilidades de no volver a jugar al balonmano profesional.

–Han fichado más jugadores. ¿Ha sido una plantilla más cara?

–Parecido. Me gustaría hablar de Sasha, que tenía otro año de contrato, pero hay un equipo, el Triana, que le ofrece dos o tres años más de contrato y le paga bastante más que aquí. Yo tomo la decisión de liberarle sin pago alguno. No puedo cerrar esa puerta a alguien con 41 años. Igual que hice con Isaías Guardiola. Yo lo renové en diciembre, pero el Melsungen [el club alemán que dirige García Parrondo] le hace una oferta de segundo entrenador por tres años. ¿Qué ha hecho el club? Liberarle. Esto son cosas que a lo mejor tienen su repercusión dentro de unos años a efectos de cesión de jugadores o cualquier otra cosa. Mientras yo dirija esto, seremos agradecidos con los jugadores que se han dejado el alma aquí, que han tomado la decisión de venir a un pueblín como este con las ofertas que tenían de otros sitios.

–¿Los recursos limitados obligan a anticiparse a otros clubes?

–En el caso de jugadores con proyección, sí. Había cuatro equipos españoles para fichar Asaph, algunos de Plata para que fuera su primer portero. Yo sigo muchos jugadores. Cada año o cada dos años haremos una apuesta de futuro. Unas veces te sale bien y otras, regular, pero hay que hacerlo.

–¿Queda suplida la salida de Nevado?

–Mario ha dado un salto muy grande, ya nos pasó en su día con Agustín Casado. Nosotros somos un club de paso, como digo yo, bien porque vienen jóvenes que progresan y no los puedes retener o jugadores que llegan casi a acabar su carrera. Un gran chaval, muy trabajador, le deseo que le vaya bien. La vida es muy larga, a lo mejor algún día vuelven por aquí.

–¿Por qué dedica dinero de su bolsillo a esta causa?

–No solo dinero, si se tratara de eso, lo pones y que lo gestione otro. El campus que estamos haciendo ahí le cuesta dinero al club, no a los padres. Hay un aspecto social que para mí es muy importante. Esto al final es una pyme y gestionarlo, saber entender a representantes, jugadores, familiares, necesidades… es muy complejo y no todo el mundo está preparado. Es un tema de pasión, si no la tuviera, nunca me hubiera metido. Probablemente, me moriré con esa pasión. Yo jugué al balonmano de chaval en un colegio de frailes, llevo patrocinado al club [piensa] 31 años. Empezamos a subir de categorías, hemos sufrido muchas decepciones, y yo con ellos. Es algo que te va enganchando. Mientras yo pueda, tiraremos para adelante. Estamos haciendo algo muy grande en medio de la nada. Esto es un pueblo de 2.800 habitantes. ¿Cuál es el siguiente?

–Cangas.

–Pero tiene veintitantos mil y Vigo al lado, el que realmente mantiene todo aquello. ¿Qué pueblos tengo yo aquí al lado? ¿Tabladillo? ¿De cuáles quieres que hablemos? Estamos profesionalizando todo lo posible dentro de nuestros recursos y yo pido todas las ayudas posibles a las instituciones porque es un gran milagro que estemos compitiendo con presupuestos tan grandes. Y pongo el ejemplo de Aranda, que recibe 200.000 euros de su Ayuntamiento. Estamos luchando con una inferioridad de elementos muy grande. A nivel público, por nuestro pueblo y por los presupuestos de la Diputación en comparación con las de Valladolid, León o Burgos. Y a nivel privado, porque tenemos un pabellón de 850 personas y no hay empresas grandes para las que darnos 30.000 euros signifique los 300 que nos da el de la tienda o el bar.

–Ha expresado su intención de que el club dependa menos de usted.

–Todas las empresas han aumentado el patrocinio, a las pequeñas no se lo vamos a tocar este año. Vamos a subir un poco el carné de socios, que el año pasado no lo subimos, pero eso no repercute en casi nada: 20 euros más en 850 socios suponen 15.000 euros. El proyecto tiene que venir de las empresas y de las instituciones, sobre todo, nuestra Diputación, somos el equipo más grande que tiene en la provincia, con diferencia. Me gustaría que nos sigan ayudando y cada vez más. Pero a día de hoy no se podría mantener esto sin Viveros Herol.

–¿El sexto puesto es el techo del Nava?

–[Piensa] ¿Y quién lo sabe? El factor de lesiones es muy importante. Cómo empiezas, también. El año pasado podíamos haber quedado quintos, por un gol que mete en el último segundo León. Nuestra batalla está entre el quinto y el decimocuarto. Si te responde la fortuna en momentos puntuales, igual quedas sexto, pero luchar con los presupuestos de León, Logroño, Bidasoa, Granollers, Barcelona es muy difícil.

–¿Torrelavega?

–Exacto, que se me ha olvidado. Su Ayuntamiento está apostando mucho dinero por el balonmano. Si a eso le unes lo que le da la Diputación, la comunidad autónoma, los dos mil y pico de socios, a Bathco, su patrocinador principal [una empresa de sanitarios], que es una ciudad industrial… Dinero. Por dinero se fue Prokop de aquí. Y mucha gente. Mira dónde estaba Torrelavega, subió a Asobal después de nosotros.

–¿Ya no es de su liga?

–A día de hoy, no. Ni de la de Valladolid tampoco.

–¿Jugar un año en Europa sería la guinda a todo el periplo desde Segunda Nacional?

–[Ríe] Me hacéis una gracia los periodistas… Primero, no podríamos jugar en este pabellón, nos tocaría ir a Segovia o Valladolid. Y para ir a Europa necesitas 21 o 22 jugadores. Nos haría falta un incremento de presupuesto, como mínimo, de 300.000 euros. Si yo los tuviera, te diría que es factible. Pero a ver de dónde salen. ¿Podemos hacer mil socios más? No hay sitio. Claro que nos gustaría, pero los pies en el suelo, seamos realistas.

–¿Qué significa para el club cumplir en 2026 su 50 aniversario?

–Un orgullo. Que algo que empezaron unos señores altruistamente, sui generis, como digo yo, en un pueblo como este haya llegado a los 50 años jugando en Asobal. Los abuelos, padres y tíos de esos niños que están ahí han jugado [señala su brazo derecho, con la piel de gallina]. Es un tema pasional, social, que sentimos como nuestro. Queremos celebrar una fiesta para reconocer a todos los que han pasado por aquí y hacer una exposición con todo lo que tenemos. Darle la importancia que tiene.