Los nuevos guerreros naveros derrochan ilusión para seguir creciendo en Asobal

El Viveros Herol Balonmano Nava ha vuelto a los entrenamientos para preparar la sexta temporada del club en la Liga Asobal. La incorporación de nueve ... jugadores, sumada a la marcha de muchos veteranos, ha provocado un descenso de dos años en la edad media de la plantilla de Álvaro Senovilla. A excepción de Edu Reig, los fichajes del Nava llegan al club segoviano para continuar con el desarrollo de sus carreras. Como repite siempre su presidente, Julián Mateo, «Nava es un club de paso para los jóvenes. Si lo hacen bien, nos los van a quitar porque económicamente no podemos retenerlos».

Como es habitual en la institución navera, la presentación de los fichajes tuvo lugar en el Hotel Fray Sebastián de la localidad. En una sala abarrotada por decenas de aficionados, el presidente dio la bienvenida a siete de los nueve refuerzos del equipo: David Roca, Brais González, Rui Baptista, Josu Arzoz, Davide Pugliese, Lilian Pasquet y Edu Reig. Tanto Asaph Ching como João Bandeira, este último sin ser todavía oficial, se incorporarán a la dinámica del equipo el 18 de agosto puesto que están disputando el Mundial sub-19 con Brasil y Portugal, respectivamente. Julián Mateo ha presentado a cada jugador de manera individual. «Todos han querido estar aquí. No han tenido dudas. Algunos incluso se han bajado el sueldo para venir a Nava», ha reconocido el presidente.

David Roca ha catalogado la decisión como «muy fácil» y ha elogiado a la afición navera. En referencia a su lesión, el lateral asegura que no tiene prisa y que su objetivo es recuperarse «en los plazos que marque la rehabilitación». El lateral izquierdo Brais González es una apuesta de presente y futuro. A sus 23 años, ya suma seis temporadas en la Liga Asobal con Cangas. Para el gallego, la afición es clave en su decisión. «Cuando veníamos a jugar a Nava sabíamos siempre que era una pista difícil. Siempre es mejor jugar en canchas como el Guerreros Naveros, Cangas o Aranda, donde se vive y se respira balonmano». El nuevo lateral evidenció lo que significa el balonmano en el municipio segoviano. «Solo hay que ver la presentación. Yo recuerdo la mía en Cangas, que estaba mi padre y poco más. Ver a todo el pueblo aquí impresiona. Me parece de futbolista casi. Ves la implicación desde el primer día de mucha gente y eso es importante para nosotros». Sobre el equipo, piensa que una plantilla rejuvenecida no es un factor limitante en las aspiraciones del equipo.

El primero de los refuerzos extranjeros en hablar fue Rui Baptista. El central cedido por el Benfica se atrevió con el castellano. Recomendado por 'Jota' González, el entrenador del equipo portugués, Rui asegura que no le ha costado tomar la decisión, aunque es un «reto» cambiar de país y vivir solo. También ha declarado su sorpresa por el ambiente del pueblo y ha demostrado su optimismo y confianza. «Vengo a conocer una liga nueva, jugar mucho y ganar todos los partidos (entre risas). Sé que voy a tener un papel importante en el equipo. Es lo que necesito». Además, el presidente no cerró la puerta a la posibilidad de llegar a un acuerdo para fichar al central.

El Balonmano Nava ha fichado a la mayor promesa española en el pivote. Josu Arzoz llega a Nava tras el pago de la cláusula a Anaitasuna. A pesar de sus 21 años, muestra una gran confianza y determinación.« La idea principal es dar un paso adelante en mi carrera. El proyecto me gustaba, depositaron confianza en mí y creo que es donde mejor podría crecer como jugador y como persona». Sobre la competencia con Pablo Herranz y Gonzalo Carró, Josu ha destacado que son «dos buenos jugadores, con mucha experiencia», pero que le gustan los retos y quiere ganarse los minutos en la pista.

El otro internacional que se lanzó a responder en castellano es Davide Pugliese. El extremo italiano ha reconocido que Nicolò D'Antino le ha recomendado fichar por el Nava y que ha seguido muchos partidos del club. «Es una gran oportunidad para mí. Es un campeonato muy intenso, más que en Italia». También es consciente de que tendrá que trabajar mucho y ser muy fuerte para adaptarse a la competición. «El equipo, toda la directiva, todo el pueblo. Es una pasión increíble por el balonmano. Es lo que quiero».

Las últimas dos presentaciones han ido de la mano. Lilian Pasquet y Edu Reig llegan a Nava procedentes de la liga francesa. Coincidieron en Dijon, por lo que el catalán ha actuado como traductor del lateral guineano. «Nava es una oportunidad para descubrir otro país, otro campeonato. Era el momento de salir de Francia». Sobre sus cualidades, Lilian se define como un jugador que da siempre el 100% y que puede aportar peligro desde los nueve metros. Por su parte, Edu Reig regresa a la liga española una década después. Lo hace «con la ilusión de un chaval» a sus 36 años. «He mirado de reojo la competición estos últimos años y quería acabar mi carrera en un buen proyecto en España». «La crisis del 2008 golpeó muy fuerte la Liga. Muchos talentos se fueron y la Liga Asobal cambió. Estos últimos años ha vuelto a subir mucho el nivel», comenta el catalán, que ha confesado que «tanto mi mujer como yo decidimos venir para acá y yo empecé a ver más partidos de Nava. Vi cómo se respira el ambiente. Me encantan estos pabellones pequeños, que aprietan. Te da ese jugador número ocho».

Uno de los temas donde todos los jugadores están de acuerdo es en el objetivo del equipo, o más bien en la ausencia específica del mismo. Jugadores, entrenador y presidente reconocen que es una liga muy igualada y que «se va a decidir por detalles». «Tenemos un buen equipo y la liga nos pondrá en nuestro sitio. Somos ambiciosos y vamos a pelear todos los partidos». Una de las espinas del club es la fase final de la Copa del Rey. «Vi el partido contra el Alcobendas y la desilusión que supuso esa derrota para todo el pueblo», reconoce Edu Reig. «Lo daremos todo en cada partido. Alcanzar esa fase final es un sueño para el club, los jugadores y la afición».

Finalmente, el presidente Julián Mateo reafirmó su compromiso con la cantera y los jóvenes, concretamente con Javier Carrión y Alfredo Otero, dos apuestas de futuro del club en la posición de central. El alicantino formará parte de la primera plantilla tras su cesión en Alicante.