Josu Arzoz, presente y futuro para el pivote de Nava

El Club Balonmano Nava ha anunciado su séptimo fichaje de cara a la próxima temporada. Tras renovar la primera línea y reforzar ambos extremos, el ... club segoviano ha tirado de talonario para incorporar talento joven en la zona de seis metros. Josu Arzoz Azofra es un pivote pamplonés de 21 años con un futuro prometedor. Se ha formado en el equipo de su tierra, Helvetia Anaitasuna. Debutó en la liga Asobal con apenas 18 años en la temporada 2022-23. Tras dos años con poco protagonismo se marchó la pasada temporada al Eón Alicante. En División de Honor Plata ha desarrollado todo su talento. Desde los seis metros ha sido una pieza clave para el campeonato y ascenso del equipo a la liga Asobal, convirtiéndose en el tercer máximo anotador del equipo con 92 goles.

Josu Arzoz es una de las mayores promesas del balonmano español en su posición. Ha sido internacional en las categorías inferiores de los 'Hispanos', donde ha ganado los Campeonatos de Europa y Mundial en categoría juvenil y el Europeo del año 2024 con los Hispanos Junior. Este verano ha disputado el Mundial Junior con la Selección Española, finalizando en novena posición.

El pamplonés recala en Balonmano Nava para cubrir la vacante de Gedeón Guardiola. Se desenvuelve bien tanto en defensa como en ataque y compartirá puesto con Pablo Herranz y Gonzalo Carró. Tras el descenso de Anaitasuna, Nava se ha movido rápidamente para pagar la cláusula de 6.000 euros y fichar a Josu Arzoz para las próximas tres temporadas, ante la sorpresa del equipo navarro.

En su presentación para la página web del club, el fichaje ha elogiado el presente de la institución y a la que va a ser su afición. «Es un club que está creciendo poco a poco en el balonmano español. Se nota desde fuera que el Guerrer@s Naver@s no es solo una grada, es una parte del equipo. He jugado como rival en ese pabellón y se siente la energía, el empuje… y ahora tenerlos de mi lado va a ser algo especial. Estoy deseando vivirlo desde dentro y dejarme la piel para corresponder a ese apoyo». También ha afirmado que no tuvo ninguna duda en cuanto supo del interés navero y que cree que «es el lugar ideal para seguir creciendo como jugador y como persona».