Gedeón espera a Isaías en la vida sin balón

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 20 de marzo 2025, 13:55 Comenta Compartir

Nava de la Asunción ha terminado siendo la última parda de uno de los grandes jugadores del balonmano contemporáneo. Gedeón Guardiola, que llegó en marzo del año pasado a tierras segovianas como capitán en ejercicio de la selección, ha anunciado prácticamente un año después que se retirará cuando termine la temporada tras una longeva carrera de 22 años. Vivió la gran crisis de los clubes de la Asobal, que dejó al Barça como única superpotencia, para hacerse un nombre en Alemania y despedirse en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes que no estaba siquiera en el mapa deportivo cuando él despuntó. Las próximas semanas dirán si su gemelo Isaías, con los mismos 40 años, sigue sus pasos o extiende con el club segoviano el contrato que vence al final del curso.

El pivote se disculpó: «Mi fuerte carácter ha sido un impedimento en muchas ocasiones en los partidos y en los entrenamientos»

Las redes sociales han cambiado la escenografía de una retirada. Lejos de una rueda de prensa, Gedeón controló los tiempos en un vídeo de Instagram con subtítulos en alemán: una silla en medio de la pista de Nava de la Asunción, música de piano y un tono serio para un último plano en el que cuelga las zapatillas en el banco del vestuario y apaga la luz. «He disfrutado mucho de nuestro deporte, he crecido como jugador y como persona». Dio las gracias a sus compañeros de la Asobal y la Bundesliga. «Me encantaría nombraros a todos, pero la lista es infinita y no me gustaría olvidarme de nadie. A lo largo de este camino he conocido a muchísima gente buena, muchos de vosotros ahora sois mis amigos». Producto de la cantera del Petrer (Alicante), despuntó en el BM Valencia. Gedeón antes de pasar por Teucro, Ciudad de Logroño y San Antonio. La crisis de los clubes españoles le llevó a hacer las maletas hacia Alemania en 2012 y militar en Rhein-Neckar Löwen, TBV Lemgo y HC Erlangen.

Gedeón se disculpó por su forma de ser. «Quería daros las gracias porque en muchas ocasiones mi fuerte carácter ha sido un impedimento en los entrenamientos, en los partidos, pero me habéis demostrado muchísimo compañerismo, profesionalidad y respeto». Ese carácter pasional le hizo lo pasar casi nunca desapercibido para el público. «Siempre nos hemos sentido muy arropados, es de agradecer. Espero que sigáis disfrutando del balonmano tanto como yo». Fue campeón del mundo (2013) y bicampeón de Europa (2018 y 2020), además bronce olímpico (Tokio 2020), dos bronces mundiales (2021 y 2023) y dos platas y un bronce europeos.

El pivote agradeció la labor de todos sus entrenadores. «Habéis sido un referente y he aprendido de cada uno de vosotros». Así como el sacrifico de sus padres. «Vuestra humildad y esfuerzo han sido fundamentales para nosotros y espero que en un futuro pueda transmitir esos valores a mis hijos». Y prometió a su mujer y sus hijos recompensar todo el apoyo recibido estos años. «Vamos a ser felices en esta nueva vida». Y dejó un mensaje a su gemelo. «Has sido una parte muy importante en este camino. Hemos podido disfrutar juntos de momentos muy buenos y hemos sabido salir adelante de los malos. Desde el primer día, hemos estado juntos y así seguiremos». Quizás el que más recuerdan fue la Copa que ganaron juntos en el Lemgo. Han ido tan a menudo de la mano que Isaías fue quien le trajo a Nava. Está por ver cuándo cuelga él sus zapatillas.

El Nava vuelve del parón en Barcelona: el peor rival para el peor momento Es la quinta temporada del Nava en Asobal y ya ha puntuado ante todos los equipos. Salvo uno, el rival imposible: Barcelona. Los segovianos visitan el sábado a las 13:00 horas el Palau Blaugrana ante el líder intratable, pues suma sus 18 partidos por victorias. Los ochos partidos disputados hasta la fecha han tenido victoria azulgrana, desde el 24-39 de 2019 –su primer enfrentamiento– al triunfo por 29-43 del pasado mes de octubre, en uno de los momentos más álgidos de los segovianos, que tuvieron su momento en 2023, un duelo que dominaron hasta el cuarto de hora final por hasta cinco goles para terminar perdiéndolo por 31-37 antes de caer por 36-25, una de sus tres dignas derrotas en la ciudad condal. Los segovianos vuelven a la competición tras una semana de parón, al que llegaron tras caer en casa ante el Villa de Aranda, su tercera derrota en cinco partidos de 2025, una secuencia que completan un empate ante Logroño y una victoria en Puente Genil. Son octavos, con 19 puntos, siete por encima del riesgo de descenso y a cinco de puestos europeos. Será su primer partido sin Adrián Nolasco, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en el último partido y no volverá en lo que queda de temporada, como Luisfe. Ante las bajas de los dos laterales, el técnico del Nava, Álvaro Senovilla, espera la evolución de Isaías Guardiola, su único lateral derecho, que fue baja ante los burgaleses. La escasez de efectivos obligará a encajes de bolillo con Sasha, central y el canterano Alfredo Otero.

