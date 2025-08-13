El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De izquierda a derecha: Nicolás Maroto, Elías Rodríguez, Alejandro Ferrero, Jacobo García y Héctor Fernández, en la pretemporada. Balonmano Nava

El Balonmano Nava presume de cantera

El equipo segoviano sube a cinco canteranos durante la pretemporada y alcanza un total de ocho en la primera plantilla durante la preparación de la temporada

Hugo Otero Olmos

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:45

La cantera es uno de los pilares de los clubes deportivos, especialmente de aquellos más modestos y que no pueden competir económicamente con sus rivales ... para atraer jugadores. El Viveros Herol Balonmano Nava ejemplifica a la perfección el modelo del balonmano base. La satisfacción de observar cómo un jugador formado en la cantera de un humilde club de un pueblo segoviano de menos de 3.000 habitantes llega al profesionalismo en el equipo de su tierra es inmensa. Lo que hasta hace unos pocos años era un equipo pequeño que soñaba con jugar en División de Honor Plata, ahora ha conseguido ubicar a Nava de la Asunción en el foco internacional del balonmano.

