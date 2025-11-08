El estudio de Valladolid donde Teresa Tomu transforma el color en autoestima

Teresa Torres Muinelo es de Valladolid. Tiene 36 años y es consultora de imagen personal. En sus redes, es conocida como Teresa Tomu, por la ... unión de sus dos apellidos, y realiza análisis de estilo, sobre todo centrados en la colorimetría. Además, aplica sus conocimientos de belleza y moda para aconsejar usando personajes conocidos como ejemplo.

Una asesoría de estilo a medida

La luz natural ilumina su estudio en la calle Doctrinos, de paredes claras y tonos pastel. Destaca un burro lleno de pañuelos de diferentes colores e intensidades colocado cerca de un espejo. Es una de sus herramientas de trabajo para mostrar a sus clientes qué tonos son los más adecuados para cada persona. Su labor se basa en que la persona esté lo más favorecida posible con la ropa y complementos que se ponga. Para ello comprueba qué colores le favorecen, qué siluetas, pendientes, gafas, cortes de cabello y peinado. Una asesoría integral.

Teresa Tomu es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, además, se especializó en Marketing y Comunicación en la Universidad Complutense. Y para ella las redes sociales son una plataforma para mostrar su talento. Es usual verla en su cuenta de Instagram analizando la colorimetría de la realeza o de alguna famosa: «La gente dice: '¡Qué curioso!' y contrata los servicios». Le sirven de escaparate de su trabajo, aunque también le «funciona mucho la forma tradicional del boca a boca». Para ella, las recomendaciones son fundamentales, ya sean entre conocidos o por redes. Recuerda una vez que la mencionó la maquilladora María Catalá, que tiene más de 150.000 fans en Instagram: «Fue un boom. Me llegaron muchísimos seguidores a la cuenta».

Alternativas de estilo

La periodicidad de sus contenidos depende de su agenda, porque es una tarea adicional, que conlleva grabar, elegir el tema, buscar fotografías, maquillaje y elección de ropa para el vídeo. Para ello necesita dedicarle tiempo. El tipo de contenidos suele ser siempre desde el análisis amable o la crítica constructiva. «Intento que siempre sea positivo. No criticar, no hundir, no es mi estilo», comenta poniendo el ejemplo de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que suelen ser personas públicas sobre las que le preguntan. Leonor y Sofía son «muy difíciles de vestir, al final son muy jóvenes y tienen un papel institucional. Creo que les está haciendo mayores. Bajo mi punto de estilista de moda le propondría estas otras alternativas. Pero siempre intento que no sea machacar».

Una herramienta para favorecer los rasgos

¿El color es tan importante? «Para mí es lo más importante». La colorimetría es un método que se basa en la naturaleza, en los colores de los paisajes. Por ello, en sus análisis siempre clasifica a las personas según las estaciones de año. El objetivo es que los rasgos se asemejen al paisaje.

«El color es luz reflejándose en una superficie. Buscamos cómo es esa persona, qué rasgos tiene, cuál es su superficie, para que los colores que se acerquen a la cara en complementos y en ropa, que le favorezcan especialmente», explica así el fundamento de su trabajo. Un ejemplo muy claro es cuando en unos premios como los Oscar, hay vestidos que son una obra de arte, pero lucen de una forma u otra, dependiendo de quién los lleve.

Ampliar Teresa Tomu en su estudio de la calle Doctrinos en Valladolid. Rodrigo Ucero

El método cuatro estaciones

Sus análisis de colorimetría se basan en un método que se llama las cuatro estaciones. Tiene en cuenta cuatro apartados (invierno, primavera, verano y otoño) y la evolución del paisaje y sus tonos durante esa época del año.

En otoño predominan los naranjas, amarillos, mostazas y rojos fuertes. Al principio de la estación son más suaves y según van pasando los días, cuando se han caído todas las hojas de los árboles, el paisaje da otro cambio. Esto se traduce en función de los rasgos que tenga la persona, a nivel de contraste, de croma y de subtono, le favorecen más unos colores que otros.

¿Qué hacer cuando tu color favorito no es para ti?

«El color es súper emocional». Puede que a una persona no le favorezca, pero le encante. Para esos casos, Teresa Tomu tiene la solución: el truco está en aplicar la colorimetría de pecho para arriba. «De pecho para abajo, pantalón, cinturón, bolso, zapato, el reflejo no te llega a la cara», recomienda.

Tonos, subtonos, brillo, intensidad y temperatura

El negro es un color muy presente en casi cualquier armario. Pero no le favorece a todo el mundo, por lo que hay que buscar la manera de cambiar ese efecto: «Ponerse un pañuelo, un collar o un labial que sí que favorezca y lo trampeas». Otros colores con mala fama, como el verde, por el refrán de 'el que de verde se viste, por guapa se tiene', también dependen de la persona. Asimismo, todos se pueden adaptar a nivel de subtonos y tienen sus versiones cálidas y frías, excepto el naranja, que siempre es cálido, fuertes o suaves e, incluso, brillantes o apagadas. Por ello, cada persona va a tener azules, verdes, rosas, amarillos en su paleta, pero adaptados a estos tres parámetros.

Para estar a gusto, los colores

«La parte más bonita de la asesoría de imagen y, en concreto, la del color, es la autoestima. Las personas se ven muchísimo más guapas, potencian su belleza», clama. Para Teresa el conocimiento de uno mismo es una solución para esas prendas que se compran y se quedan en los armarios con la etiqueta, porque no acaban de convencer a su comprador. Incluso, alguna ropa que se elige porque le queda bien a alguna persona o influencer de redes sociales y al comprarla, no hace el mismo efecto: «A lo mejor es que eres completamente distinta a esa persona. Te favorecen otros colores, te favorecen otras siluetas. Es una parte del autoconocimiento».

Ampliar Teresa Tomu en su estudio de la calle Doctrinos en Valladolid. Rodrigo Ucero

Sus normas en redes sociales

«Hago colaboraciones muy puntualmente. Sobre todo los ingresos van por el trabajo de consultoría», comenta, además, asegura que no sube ninguna reseña de ningún producto o prenda con la que no se siente cómoda. Lleva más de 10 años creando contenido en las plataformas, pero no fue hasta la pandemia, al cancelarle muchos eventos, cuando apostó por el tema de la colorimetría y consultoría de imagen.

Los vídeos los puede ver todo el mundo, principalmente en Instagram, pero los comentarios los tiene solo para seguidores. De esta forma, asegura que evita juicios de cuentas que no estén interesadas en el tema. «Creo que, si haces contenido con educación y respeto, el hate baja muchísimo», sentencia.

Valladolid, una ciudad con muchos colores

«Valladolid, de Castilla y León, es a veces la que menos se visita. Y me da rabia», comenta. En su perfil siempre intenta sacar lugares de la ciudad con colores atractivos y mucho encanto. Algunos ejemplos de entornos que recomienda son la calle Sierpe, la Acera Recoletos, el Pasaje Gutiérrez o María de Molina. Además, «en otoño hay una luz muy bonita. Este momento en el que está cayendo el sol, atardeciendo y se empiezan a encender las lucecitas».