Teresa Tomu en su estudio de la calle Doctrinos en Valladolid.

Teresa Tomu en su estudio de la calle Doctrinos en Valladolid. Rodrigo Ucero
Influencers de aquí

El estudio de Valladolid donde Teresa Tomu transforma el color en autoestima

La creadora de contenido y consultora de imagen vallisoletana combina la asesoría presencial con las redes sociales para divulgar la importancia del color en la moda

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Teresa Torres Muinelo es de Valladolid. Tiene 36 años y es consultora de imagen personal. En sus redes, es conocida como Teresa Tomu, por la ... unión de sus dos apellidos, y realiza análisis de estilo, sobre todo centrados en la colorimetría. Además, aplica sus conocimientos de belleza y moda para aconsejar usando personajes conocidos como ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

