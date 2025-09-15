El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El humorista Sergio Encinas con un Tamagotchi y un Porta Tazos.

El humorista Sergio Encinas con un Tamagotchi y un Porta Tazos. Aída Barrio
Influencers de aquí

Fistros, Chiqui Tazos y Tamagotchis: Sergio Encinas despliega el arsenal con el que conquista las redes sociales

El cómico vallisoletano crea contenidos en las diferentes plataformas desempolvando curiosos objetos que tiene en el trastero

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:46

Sergio Encinas es de Valladolid. Tiene 28 años y se dedica a la comedia. Este humorista ha adaptado sus contenidos a las redes sociales y ... está arrasando. Suma más de 600.000 seguidores en Instagram, 5 millones en Tiktok y 8 millones en YouTube. Siendo una de las personas con más seguidores de la ciudad.

