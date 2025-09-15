Fistros, Chiqui Tazos y Tamagotchis: Sergio Encinas despliega el arsenal con el que conquista las redes sociales

Sergio Encinas es de Valladolid. Tiene 28 años y se dedica a la comedia. Este humorista ha adaptado sus contenidos a las redes sociales y ... está arrasando. Suma más de 600.000 seguidores en Instagram, 5 millones en Tiktok y 8 millones en YouTube. Siendo una de las personas con más seguidores de la ciudad.

El cómico llega a la entrevista cargado de cachivaches, incluso se ha traído a su particular mascota, un Tamagotchi: «Hay que darle de comer, jugar con él, darle caramelos, y cuando se te moría, pues le dabas al botón y empezaba de nuevo». Lo más gracioso, cuenta, es que cuando iban al colegio se lo daban a las madres y eran ellas las que lo cuidaban durante esas horas.

«Son muy graciosos porque Chiquito de la Calzada fue un humorista muy famoso aquí en España e hicieron unas bolsas que eran especialmente dedicadas a él, que se llamaban Fistros» Sergio Encinas Cómico

Asimismo, también muestra un bote de tazos, de esos que regalaban en las bolsas de Matutano: «El más mítico, el Chiqui Tazo de Chiquito de la Calzada». Entre risas enseña esta 'joya' amarilla, de forma circular y plana, con la cara del humorista. «Son muy graciosos porque Chiquito de la Calzada fue un humorista muy famoso aquí en España e hicieron unas bolsas que eran especialmente dedicadas a él, que se llamaban Fistros», cuenta de la forma que usualmente suele hacerlo en sus vídeos de redes, en los que es consciente de que no todo su público había nacido en aquellos años.

Ampliar Sergio Encinas con un Chiqui Tazo. Aída Barrio

Un trastero lleno de lugares comunes

De esta forma, en las plataformas en las que publica, Instagram, Tiktok y YouTube, no hay fragmentos de monólogos, sino vídeos de humor con las claves y el lenguaje de las redes sociales. En ellos mezcla la nostalgia con la parodia rescatando estos elementos y momentos del pasado en sus 'Clases de historia semimoderna'.

Encinas hace sus propios vídeos, los edita, los sube y gestiona los perfiles. «El ritmo, los cortes, las pausas, los silencios, la interacción con el público, son cosas diferentes», comenta con respecto a los monólogos. Además, está atento al funcionamiento de las publicaciones e incluso contesta algunos de los comentarios. Responde a algunos para que la cuenta no parezca un bot, pero reconoce que evita los que intentan molestarle.

Contrataciones, monetización y publicidad

Su andadura en internet empezó como una estrategia de exposición para conseguir contratos, y lo sigue siendo: «Sigo subiendo vídeos para que la gente me vaya a ver al monólogo en directo». No obstante, genera una parte de ingresos por las visualizaciones: «Con TikTok antes monetizaba. Ahora ya TikTok no paga. YouTube, sí. Es una aportación, ya que llevo años haciéndolo gratis». Y también, por publicidad, aunque solo acepta si cuadra con su contenido: «Últimamente, me llaman para vapers. ¿Harías campañas de vapers? No hago campañas de vapers, hombre».

Una televisión para cada creador

No duda en decir que el lado bueno de este tipo de plataformas es la visibilidad: «Gracias a las redes es una pequeña televisión que tenemos cada uno. Por muy pequeña que sea, siempre hay alguien que te va a ver». Para un humorista era vital salir en la pequeña pantalla para darse a conocer. «Ya la tele no es necesaria. Es más, los teatros están llenos de gente que no está en la tele», sentencia, y además, aunque se dice eso de que toda publicidad es buena, si nos retrotraemos a principios de verano, se observa la experiencia televisiva de otros dos humoristas vallisoletanos (Álex Clavero y J. J. Vaquero) que no fue del todo positiva.

Ampliar El humorista Sergio Encinas con un Tamagotchi. Aída Barrio

Humor blanco, que no libra de la gente molesta

La parte mala de las redes sociales, según su punto de vista, «es la gente que intenta torpedear o molestarte». A estas alturas de su vida, sopesa que no le sientan mal los comentarios negativos, incluso cree que algunos pueden tener razón, pero detesta los que van «a ver dónde duele para hacerte daño». Son críticas que en su caso, que lleva aproximadamente catorce años haciendo vídeos, no le suelen hacer mucha mella, pero entiende que a alguien que está empezando le pueden hundir.

«Hay otras personas que se meten en pequeños charcos. La comedia es un poco eso. Hace un poquito de daño de una manera cómica» Sergio Encinas Cómico

Las cosas fuera de contexto pueden provocar la viralidad de los vídeos, que tiene en cuenta que puede jugarle alguna mala pasada, por lo que hay temas que prefiere dejar para los monólogos. «Tengo un humor muy blanco. Es muy raro que moleste con un chiste», comenta a la vez que defiende a los que sí lo hacen: «Hay otras personas que se meten en pequeños charcos. La comedia es un poco eso. Hace un poquito de daño de una manera cómica. Pero que no pasa nada, sigue siendo humor».

«Nos están invadiendo los de Facebook»

«Hay un comentario que me hace mucha gracia. Cuando hay un vídeo de alguien un poco más mayor o de un humor, un poquito más anticuado, ponen en comentarios: 'Nos están invadiendo los de Facebook'», dice entre risas sobre la pregunta de cómo es su público. En este sentido, tiene claro que para la gente joven es algo intrínseco lo de las redes sociales, pero al principio le parecía que «TikTok era para chavales; YouTube, para adolescentes y Facebook, para viejos». Ahora es consciente de que en las redes está todo, o casi todo, el mundo y cada uno con sus propios gustos e intereses: «El vídeo va buscando su camino y va llegando a la persona adecuada».

Ni YouTuber ni influencer: cómico

Ampliar El cómico Sergio Encinas. Aída Barrio

De sus referentes en redes sociales destaca el cómico Rubentonces. «Un chico que empezó subiendo vídeos a Vine. Era una aplicación que tenía solo siete segundos. Hacer sketches de siete segundos, era una locura», reconoce que él ni se atrevió a intentarlo: «No sabía ni por dónde empezar. En siete segundos, ¿cómo se hace eso?».

«No sabía ni por dónde empezar. En siete segundos, ¿cómo se hace eso?» Sergio Encinas Cómico

También hace mención a Jorge Cremades, aunque asegura no estar muy metido en el mundo influencer. «A veces me ven por ahí y dicen: ¡Ay, mira, que viene el youtuber! No, yo no soy youtuber, no soy influencer, yo soy cómico», asevera con humildad, aunque reconoce que, mientras le sigan contratando o yendo a ver al teatro, le da igual cómo le llamen.

Valladolid en redes sociales

«A la gente que somos de aquí nos gusta mucho decir que somos de Valladolid», responde a la cuestión de cómo ve la ciudad en estas plataformas. Aunque reconoce que sabe perfectamente que cuando hace un monólogo en Albacete poco importa que seas de Valladolid o de otro sitio, pero él lo dice y punto. Además, está en contra de muchos de los estereotipos que se han extendido de la ciudad. «Que Valladolid es frío, que en Valladolid somos secos, que somos bordes», declara y además insiste: «La gente que viene de fuera, de América, me dicen: 'Qué agradables sois, qué hospitalarios, qué bien todo'». Este vallisoletano se declara encantado con la ciudad del Pisuerga y con su gente: «Bordes y asquerosos hay en todos lados, por eso aquí tiene que haber, evidentemente, pero en general creo que no».