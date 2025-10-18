María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»

María Sanz es de Valladolid. Tiene 30 años y es veterinaria. Ella, junto con su perro Murphy son María Vetican y en sus perfiles de ... redes sociales explican las claves para que las mascotas, en especial los perros, estén bien cuidados.

Esta vallisoletana ha ejercido tanto de veterinaria como de diversos trabajos dentro del sector. La mayor parte de su trayectoria fue en un consultorio de Laguna de Duero, hasta que hace tres años empezó a difundir vídeos de cuidados básicos para mascotas y así, «no gastar tanto en el veterinario».

«Das conocimiento gratuito, que puede ayudar muchísimo. La comunidad es muy agradecida» María Vetican Creadora de contenido

En la actualidad vive de las redes sociales, sobre todo por colaboraciones con marcas que le gustan. Hasta el año pasado monetizaba unos 400 euros al año por las visualizaciones de TikTok, pero según su experiencia, las reproducciones de vídeo ya no se pagan. No obstante, está centrada en otros proyectos, como la app para mascotas Friendog, para no depender únicamente de otras empresas.

Ficha de redes de María Vetican Redes sociales Instagram: @mariavetican - TikTok: @mariavetican

Nº de seguidores 270.000 - 606.500

Las redes sociales para llegar a más animales

Las redes sociales le han permitido explorar su faceta artística y asegura que es lo que más disfruta, junto con el feedback: «Hay gente que me escribe: 'En casa lo vemos en familia, se lo pongo a mis niños de 5 años y lo entienden'. Eso me encanta, el cariño que da la gente», reconoce. Uno de sus objetivos es resumir en un minuto de grabación de manera sencilla consejos que pueden ayudar a mascotas, sobre todo a perros: «Das conocimiento gratuito, que puede ayudar muchísimo. La comunidad es muy agradecida».

Los vídeos los elabora en su habitación y comenta que le cuesta creerse que desde allí pueda llegar a tanta gente. «Mientras ejercía mi profesión en un tiempo limitado, podía ayudar a un número limitado de animales, pero con esto, con un solo vídeo puedo ayudar a muchísimos», explica. Asimismo, asegura que suele evitar las polémicas, centrándose en hacer vídeos informativos y no suele posicionarse o dar su opinión, aunque sí tiene haters. No pone demasiada atención en ellos y comenta que suele admitir la crítica e incluso si son correcciones en las que tienen razón, las aplica: «Si me confundo en un vídeo, me lo dices y de verdad tienes razón, yo misma borro ese vídeo, aunque me haya llevado cinco horas hacerlo».

Ampliar María Sanz y su perro Murphy, de María Vetican, jugando en el parque. Rodrigo Ucero

Conocimiento gratuito, complementario con el veterinario

En la creación de sus vídeos ha tenido un proceso de evolución, en el que ha aprendido a no dejar cabos sueltos, que puedan dar pie a libres interpretaciones o polémicas. Además, insiste en que por mucho que te informes si tu mascota está mal no es excusa para no acudir al veterinario.

«Pero pueden pasar muchas cosas y que en una urgencia veterinaria un domingo por la noche se te vayan 700 euros» María Vetican Creadora de contenido

Una de las premisas que deja claras es que un animal conlleva dinero y tiempo, además de adaptar algunas de las rutinas a sus necesidades. Calcula que aproximadamente va a estar contigo 15 años de vida, en los que pueden pasar muchas cosas. «Comida, accesorios, una peluquería al mes, son gastos normales. Pero pueden pasar muchas cosas y que en una urgencia veterinaria un domingo por la noche se te vayan 700 euros. Tienes que estar preparado», comenta, no solo teniendo en cuenta la parte económica. También contempla el sufrimiento que supone cuando alguien no puede pagarlo y lo considera un miembro más de su familia.

¿Son elevados los gastos veterinarios?

«Estamos acostumbrados a no pagar en el día a día en efectivo nuestra sanidad, entonces no nos damos cuenta realmente de lo que vale. En el veterinario nos damos de bruces con esos precios que, de hecho, si los comparas con la sanidad humana y la veterinaria, es más barato», sentencia sobre los costes. Tiene claro que cada vez se invierte más en el bienestar de los peludos con los que la gente decide vivir, por eso puede haber aumentado el gasto, pero no considera que la veterinaria haya subido ni más, ni menos de lo que lo han hecho otros sectores.

Ampliar María Sanz y su perro Murphy. Rodrigo Ucero

Murphy, su compañero de cuatro patas

En sus redes habla como veterinaria, pero también de su propia experiencia con Murphy, su border collie, que se lo compró a un ganadero hace 10 años por 120 euros. Una cantidad simbólica, porque tenía las vacunas puestas. Por ello, no es una adopción, pero tampoco lo considera una compra.

La odisea de alquilar piso cuando tienes mascota

Uno de los puntos de su vida en los que más le ha condicionado fue a la hora de encontrar piso de alquiler, además de la zona: «Murphy es un perro que le encanta jugar, le encanta correr, le encanta pasear y en cuanto ve césped se vuelve loco. Cuando empecé a buscar piso para independizarme, me costó bastante encontrar un piso que aceptara mascotas», relata. Este no era el único obstáculo, cuando los pisos, si aceptaban, normalmente preferían al candidato que no la tenía.

«Me costó bastante encontrar un piso que aceptara mascotas» María Vetican Creadora de contenido

El transporte es otro elemento que se complica, mientras en algunos autobuses públicos puede subir si lleva bozal, en otros dependen de las horas y de los tamaños de los animales. Una reivindicación que hace es que en el tren Valladolid-Madrid pueda llevar a Murphy. «Creo que el experimento está saliendo bien, así que espero que lo amplíen a toda España», asegura sobre la normativa de que en algunos vagones de tren puedan ir perros.

Del consultorio al contenido viral

María Sanz vive el presente, le cuesta tener un plan a futuro porque aún le sorprende cómo ha cambiado su vida con la visibilidad en redes sociales. Incluso ha llegado a ser colaboradora en el programa 'Aquí la tierra de RTVE'. Cada mes aparece algo nuevo y está muy ilusionada con el momento que está viviendo, pero no descarta que algún día pueda cansarse de la creación de contenido o que eche de menos estar con animales.

¿Es Valladolid una ciudad preparada para mascotas?

«Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, porque he estado en otras que le dan mil vueltas», comenta con sinceridad María, pero la considera una urbe normal para tener un perro de forma tranquila. Entre las ventajas está que existen bares y cafeterías en las que puedes acceder con perro, además de muchos lugares por los que pasear sin problemas.