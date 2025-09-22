El vallisoletano que dejó su trabajo para leer libros en redes sociales y no se arrepiente

Néstor Baruque es de Valladolid. Tiene 27 años y hace año y medio dejó su trabajo como profesor de filosofía para centrarse en una de ... sus grandes pasiones: leer. Devora más de 40 libros al año y comparte en redes sus reflexiones, consejos y otros contenidos relacionados con la literatura. Además, ha creado un club de lectura virtual que le proporciona algunos ingresos.

En filosofía por la pasión de un buen profesor

Su evolución fue casi sin darse cuenta: pasó de ser consumidor de contenidos en YouTube a creador de una forma bastante natural, por la propia inercia. Desde pequeño veía multitud de vídeos en las plataformas y decidió crear algunos que tuvieran relación con lo que él había estudiado: Filosofía. Respecto a su formación, esta carrera no fue su primera opción, inicialmente empezó Historia de la Música, pero no estaba del todo contento, aunque sí le llamaba la atención Filosofía de las Artes y su profesor fue el punto de inflexión para cambiarse: «Me la transmitió con una energía y una pasión, que dije, esto creo que es lo mío».

Y en redes sociales para ganarse la vida

«La filosofía y las redes sociales son una gran contradicción», sentencia Baruque, que analiza varios de los factores que contraponen estas dos materias. Por un lado, considera que no hay espacio suficiente para transmitir y por otro, resalta la función de los algoritmos, que tienen en cuenta factores como que el vídeo se comparta. Por ello, empezó en YouTube, donde consideraba que podía hacer reflexiones largas sin apenas edición. Un contenido que cambió, al abrir el canal de Instagram, donde tuvo que encajar las publicaciones a los códigos de esta red de imagen y vídeos cortos.

Su objetivo principal es ser divulgador y que la gente acabe leyendo filosofía. Para conseguirlo escapa de las vías tradicionales y busca estar en el timeline de personas que al ver sus vídeos puedan darle una oportunidad a los libros que recomienda u otros relacionados.

Dueño de sus lecturas y de sus contenidos

«Cuando empiezas a leer cierto tipo de libros, te van llevando solos a otros autores». Esta especie de cadena es una de las 'técnicas' que utiliza para saber qué leer, pero también se guía por recomendaciones de personas que han leído más que él. Cuanto más lees, más autores descubres que te llevan a otros y esos libros a su vez se relacionan con otros, comenta esta manera de leer y de vivir que le va llevando a crear su propia biblioteca.

En las plataformas no solo hace recomendaciones, también las acepta: «Hay muchísima gente que divulga sobre libros y lo hace muy bien. Seleccionan libros de muchísima calidad, que normalmente son distintos a los que te encuentras en los escaparates de las tiendas de moda». Una opción que nunca le falla es tirar de clásicos: «Hay listas por internet de los 100 libros más importantes de la historia, pues yo me fijo ahí, a ver si alguno me llama la atención y me lo leo».

Las lecturas son solo una parte del trabajo

Mientras lee, también subraya y apunta citas ya pensando en los contenidos que podrá hacer. Asimismo, busca conexiones entre sus lecturas: que compartan ideas filosóficas; personajes que sufran algo similar o giros de guion. Y posteriormente, crea un tema que pueda enganchar en redes sociales. Por ejemplo, '5 libros con giros sorprendentes'.

¿Cómo vivir de las redes sociales?

Hace algo más de un año dejó su trabajo como profesor y para intentar vivir de las redes sociales. «Alguien que tenga muchos seguidores vivirá de ello fácilmente», pensaba antes de emprender. «Luego te das cuenta de que no es así», dice resignado. Baruque explica que no solo hay que lograr tener visualizaciones, también hay que contactar con marcas relacionadas con tu nicho de contenido o lograr que ellas contacten contigo. Por su parte, ha creado un club de lectura de pago mensual, en la plataforma Patreon, en la que, con una suscripción mensual o anual, los participantes comparten lecturas, conversaciones y otros puntos de vista.

Aunque aún no le salen las cuentas para vivir como creador de contenido, cree que su proyecto puede ser 100% rentable en un futuro: «El año pasado generaba cero euros, un año después, sí que tiene potencial, se lo veo».

La atención frente a la adicción

La adicción que generan las notificaciones y los comentarios es lo peor de las redes. Además, como creador de contenidos, considera que tiene ciertas obligaciones como estar atento a si se ha subido todo bien o a los comentarios. También es consciente del fenómeno hater, aunque asegura que no ha sufrido mucho odio, quizás algún comentario de gente con más bagaje lector, con aires de superioridad, pero se lo toma con buen humor. Por otro lado, aún se está acostumbrando a que la gente se le quede mirando por la calle: no me ha interesado nunca ser famoso ni nada por el estilo.

Las redes como fuente de conocimiento

«Lo mejor son las oportunidades que puedo tener como creador de contenido, de visibilización. De que más gente me conozca, más gente sepa quién soy: marcas, editoriales…», afirma que a su vez considera que en las redes sociales «puedes aprender mucho». «Puedes llegar a sitios que hace 20 años era imposible». «En YouTube puedes aprender prácticamente cualquier profesión a nivel amateur, tienes los pasos para empezar».

Entre los libros y el móvil, distancia

La atención es algo fundamental en el desempeño de su trabajo y para él, «el móvil tiene la batalla ganada a prácticamente cualquier entretenimiento», en su caso incluso a estar con sus amigos. Por esto aplica unos hábitos responsables: «Siempre que estoy leyendo, tengo el móvil muy lejos, en otra habitación o está apagado, porque si no es imposible».

Inspiración en sus lecturas

Entre sus referentes destaca el autor estadounidense Thoreau: «Me representa mucho su estilo de vida y su mentalidad política a la hora de relacionarse con el mundo». También destaca varios escritores, que no considera referentes, pero que le gusta mucho lo que hacen: Amélie Nothomb, Murakami y Alessandro Baricco, entre otros.

Reconoce que le encanta vivir en Valladolid, aunque no se mueve mucho en la esfera vallisoletana de creadores de contenido o de cultura. No obstante, sí que ha realizado alguna acción de vídeo, por ejemplo, el año pasado en la Feria del Libro salió a realizar entrevistas a la gente para preguntar por sus libros favoritos: «En Valladolid no estamos tan acostumbrados a que una cámara nos esté mirando», confiesa y reconoce que le costó un poco sacar declaraciones, aunque no descarta volver a intentarlo este año en la Seminci.