Alberto Ugarte, influencer de recetas saludables: «Se pueden comer cosas ricas, adelgazar y no llevarte por delante la cabeza»

Las redes sociales influyen de manera directa en lo que comemos y en cómo lo comemos. Desde quienes se alimentan acompañados del teléfono, hasta quienes ... fotografían todos sus platos o siguen las tendencias de todo tipo de restaurantes e influencers. Entre todas las publicaciones gastronómicas, algunas sobresalen. Es el caso de las redes sociales de Alberto Ugarte (@ugar90).

Alberto Ugarte es madrileño, aunque se crió en Valladolid. Tiene 35 años y ha trabajado de cocinero, dietista, asesor de nutrición deportiva y monitor de gimnasio. En la actualidad, vive de sus recetas saludables que le han hecho conseguir más de un millón y medio de seguidores en Instagram, 900.000 fans en TikTok y 165.000 suscriptores en YouTube.

«Me dedico 100% a las redes sociales y proyectos derivados» Alberto Ugarte Creador de contenido

Entre las claves de su éxito está su particular tono de humor en las recetas y una muletilla con la que se identifican todos sus vídeos: «Vaaaaamonos». En su cuenta, ahora repleta de recetas con una edición profesional, es, en origen, su perfil personal que abrió en Instagram en 2012. «Subía fotitos de postureo, pero conocí una chica que es videógrafa y juntos creamos una cuenta de recetas, lifestyle, fitness, rutinas de entrenamiento y gimnasia», cuenta Alberto, que tras la ruptura, continuó en su cuenta personal subiendo las recetas, que era lo que tenía más alcance.

Influencer como ocupación profesional

«Me dedico 100% a las redes sociales y proyectos derivados», expresa el creador de contenido, quien explica que dentro de su modelo de negocio tiene colaboraciones con marcas y planes de alimentación. Poder vivir de las redes sociales es una de las cosas que más le gustan de estas plataformas, además de haber conocido a mucha gente y hablar con personas que están lejos. «Disfruto de ser dueño de mi tiempo, aunque ser autónomo tiene sus cosas buenas y malas».

Ampliar El influencer Alberto Ugartem en la Cúpula del Milenio de Valladolid. Rodrigo Ucero

¿Hay hate en la sección de recetas?

Lo peor de las redes sociales para él es la exposición: «Tengo una comunidad muy buena en la que no tengo mucho hate». Aunque pueda parecer extraño, comenta que en el mundo de las recetas existen los comentarios de odio o de descrédito, obviamente no tantos como en otros ámbitos como política o relaciones sociales, pero los hay. «Como no es una ciencia exacta, hay diversidad de opiniones. Entonces hay gente que tiene más educación que otra», critica de forma educada.

Creador de contenido, una profesión inexplorada

Para llegar al punto en el que está, tanto personal como laboralmente, tuvo que hacer un proceso de adaptación, ya que no tener horarios, que es una de las cosas que más valora ahora, no fue fácil de asimilar. Aprender a organizarse, o más bien, a no hacerlo tanto y a sobrellevar la incertidumbre, fue una tarea que nadie le había enseñado: «Antes era una persona muy cuadriculada con el tema horario, pero ahora es completamente lo contrario».

«Es lo peor que me puede pasar, volver a tener que llevar esa rutina, ese hábito. Eso es lo que me tranquilizó» Alberto Ugarte Creador de contenido

«Mi pan depende de mi creatividad»: Era una de las ideas que más se repetían en su cabeza y asegura que tuvo que pasar un proceso complicado, en el que con trabajo personal y acudiendo a terapia consiguió «salir del bucle». En este sentido, comenta que es feliz con su dedicación profesional e intenta disfrutar con lo que hace: «He estado trabajando por cuenta ajena, siempre he tenido horarios y he sido feliz. Es lo peor que me puede pasar, volver a tener que llevar esa rutina, ese hábito. Eso es lo que me tranquilizó».

La alimentación como un juego, no una obsesión

«De pequeño siempre he sido niño gordito», recuerda y confiesa que era de los que incluso fingía ponerse malo para saltarse algunas pruebas de Educación Física. «A los 20, 21 años decidí cambiar de hábitos y de forma de vida porque salía mucho de fiesta, bebía mucho, comía mal y fumaba». Un estilo de vida que cambió por otro completamente extremo que le llevó a pasar por un proceso de bulimia, del que le costó salir. Reconoce que el trabajo personal y el acompañamiento psicológico fueron clave para afrontar el cambio radical con el que se había obsesionado.

Ampliar El influencer Alberto Ugarte, en la Cúpula del Milenio de Valladolid. Rodrigo Ucero

«Quizás el mejor consejo sea priorizar la salud mental antes que un objetivo estético, un equilibrio» Alberto Ugarte Creador de contenido

«Fui tan estricto que acabé en un proceso de bulimia, de comer siempre lo mismo. Muy bajito en calorías, muy alto en proteínas y con muy poca variedad de alimentos», comenta mientras asegura que «eso te lleva por delante». Aunque no tuvo que llegar al final del túnel, para ver algo de luz, este es el germen de su modelo de negocio: «Compartir recetas saludables con las que se puede conseguir con un objetivo, en mi caso que era perder peso, no con arroz, pollo y brócoli a la plancha. Se pueden comer cosas ricas, adelgazar y no llevarte por delante la cabeza con un proceso tan estricto».

«Priorizar la salud mental antes que un objetivo estético»

En la actualidad, reconoce que está bastante mejor, que tras todo el trabajo personal su autoconocimiento es mucho mayor y prioriza su salud mental por encima de un objetivo físico. «Por las noches quizás que sea el momento que más ansiedad tengo, pues ceno más y no pasa nada, antes eran atracones y me sentía mal», reflexiona y concluye: «Quizás el mejor consejo sea priorizar la salud mental antes que un objetivo estético, un equilibrio».

«Valladolid es casa, donde están mis amigos de toda la vida»

Este madrileño, que pasó su infancia en la ciudad del Pisuerga, vuelve como el turrón por Navidad, aunque tampoco se pierde las fiestas patronales y otros reclamos como bodas de amigos y familiares. «Pues para mí Valladolid es casa, es donde he crecido, donde están mis amigos de toda la vida», dice Alberto Ugarte, reconociendo que para él, aunque pase el tiempo, cuando vuelve, es como si nada hubiera cambiado, «como lo de siempre».