Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Me estoy quedando alucinado con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»

Jorge Guerra es de Valladolid. Tiene 33 años, es educador social y trabaja de técnico en la Cámara de Comercio. En su cuenta, Guerra Te ... Lía recorre bares y restaurantes, probando sus platos estrella y comparte información sobre rutas gastronómicas, precios y puntuaciones. Una característica fundamental de su contenido es que todos sus vídeos acaban con «Sígueme para más liadas».

«Me dedico a la creación de contenido, porque me gusta mucho disfrutar de la comida y de los planes en general» Jorge Guerra Creador de contenido

La premisa del canal es sencilla: «Me dedico a la creación de contenido, porque me gusta mucho disfrutar de la comida y de los planes en general». Aunque su objetivo es ambicioso: «Que la gente disfrute, que puedan conocer nuevos lugares y ofrecer que la ciudad de Valladolid esté puesta y localizada dentro del mundo gastronómico». Para ello, sube vídeos de sus experiencias gastronómicas de lo más variados. Tapas, hamburguesas, helados, rutas, listados de bares sin gluten, los mejores restaurantes de croquetas, pizzerías…

Una afición con mucha ambición

Fueron sus amigos los que le incitaron a empezar con este proyecto que, de momento, es un hobby, aunque «no sabemos hasta dónde va a llegar». Para escoger los bares se deja aconsejar por personas cercanas a él, pero también escucha a sus seguidores que le hacen peticiones por mensaje directo o en los comentarios. Y una vez en el local, tiende a ir a «lo básico», dependiendo del lugar piensa cuáles son los platos que más pueden atraer a la gente, con una norma autoimpuesta: «Si no me gusta algo, no lo subo».

«Cremosito, cremosito»: su sinónimo de rico

En sus vídeos no se ven críticas negativas, porque no le gusta «jugar con el pan de la gente». «No solo es con la persona que lleva el local, sino con todas las personas que trabajan para él», asegura y además considera que para criticar hay que «ser una persona muy top en el mundo de la gastronomía».

Ficha de redes de Guerra Te Lía Redes sociales Instagram: @guerra_te_lia - TikTok: @guerra_te_lia

Nº de seguidores 14.000 - 3.103

Referentes: Esttik (Comidas bestias), Joe Burgerchallenge, Cocituber y Kino Jerez.

Una valoración muy personal es el «cremosito, cremosito» para las croquetas, que es su manera de evaluarlas. En algunos restaurantes no comenta esta típica elaboración y sus seguidores se lo reclaman en comentarios, anima a que vayan ellos a hacerlo: «Es una manera también de incentivar a la gente».

«El sabor, el lugar y, sobre todo, la atención»

En el perfil de Guerra te lía se puntúa «el sabor, el lugar y, sobre todo, la atención». No obstante, es consciente de que, como ya le conocen en algunos establecimientos, la manera de interactuar con él puede ser un poco distinta que con otros comensales, pero intenta evitarlo. «Quiero que los clientes que lleguen o seguidores míos sean tratados igual, porque al final, si no, no tiene gracia vender algo que luego no es real», aclara.

«Quiero que los clientes que lleguen o seguidores míos sean tratados igual, porque al final, si no, no tiene gracia vender algo que luego no es real» Jorge Guerra Creador de contenido

Una inversión de tiempo y dinero

«Claro que hay publicidad», sentencia. Colaboraciones que evalúa en función de que no vayan a perjudicar al local o a su propia imagen. «Esto es un hobby que se ha transformado casi en un trabajo. Son muchas horas, días y kilómetros recorridos, que eso es lo que no ve la gente», analiza y cree que hay mucho desconocimiento sobre la dedicación de los creadores de contenido. No solo se refiere al tiempo, precisa que también es una inversión en la que tiene que poner recursos: cámara, micrófonos, pagar restaurantes…

Sobre el tema de abonar lo que consume, lo tiene claro: «Si vienes pagas y luego si te gusta lo subes, si no te gusta y lo quieres subir, súbelo también». En Valladolid, el restaurante Niza ha publicado varias veces en sus redes sociales algunas críticas sobre el hartazgo que supone para un negocio que le pidan que preste sus servicios gratis. Una postura con la que Jorge Guerra asegura estar de «totalmente de acuerdo»: «Tienes que favorecer al local siempre».

Ingresos en especie

Aunque en estos momentos esa publicidad, por lo menos en su experiencia, no se traduce en ingresos: «Al final es especie. Hay influencers muy grandes, no aquí precisamente, en Madrid, en Barcelona, que ahí sí que se manejan unas cifras estratosféricas. Pero la mayoría de lo que te llevas suele ser en especie, o, simplemente, ir tú a disfrutar de la experiencia».

«La mayoría de lo que te llevas suele ser en especie, o, simplemente, ir tú a disfrutar de la experiencia» Jorge Guerra Creador de contenido

La parte buena de las redes sociales para él es conocer gente: «Hago hablar a las paredes. He conocido gente que jamás pensé que iba a conocer en el mundo de la hostelería, y todo esto ha sido por crear este contenido y por disfrutar». Respecto a la peor parte, no se centra en los haters. «Hago mucho caso a un muy buen influencer, que es Joe Burgerchallenge, que dice que el día que no tengas haters, preocúpate, porque no interesarás a nadie».

«Me hace mucha gracia que hay mucha gente que se cree erudita de la gastronomía, sin ser ni chefs, ni grandes personas del mundo de la hostelería» Jorge Guerra Creador de contenido

«Me hace mucha gracia que hay mucha gente que se cree erudita de la gastronomía, sin ser ni chefs, ni grandes personas del mundo de la hostelería», comenta mientras insiste en que la mayoría es gente, al igual que a él, le gusta el 'salseo', es otra parte de las redes sociales.

«Vamos a poner a Valladolid dentro del panorama»

«Valladolid es una de las ciudades que me estoy quedando alucinado con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico», afirma, aunque asegura que está empezando a darse a conocer dentro del panorama nacional gracias a cocineros como Teo Rodríguez, que ganó el certamen de Mejor Pincho del Mundo. Considera que el concurso de pinchos es «una estrategia» para dar a conocer la oferta de hostelería: «Valladolid sí que existe y, de hecho, tenemos gente muy increíble en el mundo de la gastronomía. Por ello, cuando empezó este proyecto, junto a las personas con las que graba, quería «poner a Valladolid dentro del panorama», donde Guerra considera que siempre salen Barcelona, Madrid, Málaga…

Ampliar Jorge Guerra en el parque frente al Campo de Fútbol Felicísimo de la Fuente de Valladolid. Rodrigo Ucero

Algunas recomendaciones para comer en Valladolid

Uno de los mayores reclamos por los que le escriben es para que informe de opciones sin gluten. «Las Kubas es un sitio que recomendaría calidad-precio, es de lo mejor en Valladolid», también recomienda el bar A cuatro manos, cerca de las universidades o el restaurante Pangea, en la calle Estadio.

Y otras recomendaciones para seguir en redes

Entre sus referentes destaca Esttik (sobre comidas bestias), Joe Burgerchallenge, Cocituber o Kino Jerez, «que tiene medio millón de seguidores, bien currado y merecido». Estas son algunas de las cuentas que le inspiran y en las que proyecta sus ilusiones: «Ojalá llegara algún día a sus cifras», finaliza Jorge Guerra.