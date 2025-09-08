Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Alberto Pulgar es de Valladolid. Tiene 21 años y es estudiante de periodismo. En sus redes sociales se dedica a grabar vídeos por la calle ... en los que hace encuestas y concursos. «De cultura, deporte e incluso de influencers o famosos para ver el nivel de conocimiento que tienen», explica sobre las preguntas que hace a los vallisoletanos y visitantes.

Su vocación de periodista le llevó a crear este canal para «entrevistar a la gente y conocer su opinión». Aunque actualmente le encantaría dedicarse al mundo audiovisual y su futuro ideal es «compaginar la televisión con las redes sociales». «Ojalá hacer un concurso en la 'tele'», sueña despierto mientras comenta que 'La que se avecina' es su serie favorita, por ello, se le ocurrió diseñar un rosco imitando el de Pasapalabra con cinco preguntas: «A la gente le encantó».

Ficha de redes de Alberto Pulgar Redes sociales Instagram: @alberto_pulgar - TikTok: @alberto_pulgar

Nº de seguidores 37.600 - 117.400

Series, fútbol e influencers para un público joven

A estos contenidos se suman las preguntas de fútbol y de famosos. En sus vídeos es usual ver a gente joven, aunque no es algo intencionado: «La gente que tenía más edad, básicamente, decía que no. Lo intenté, pero fue muy complicado. Entonces ya me quedé con el público joven», dice resignado.

Tras más de un año creando estos vídeos, ya le reconocen y asegura que algunas personas se paran a saludarle e incluso con ganas de participar. Sobre todo, chavales, puesto que en algunos de sus concursos hay premios de pequeñas cantidades de dinero (entre 10 y 20 euros), aunque otros ascienden a los 100 euros, incluso realizó una iniciativa con un maletín de dinero en el que llegó a poner en juego 10.000 euros.

«¿Quieres ganar 10.000 euros?»

«¿Quieres ganar 10.000 euros solo comentando mis vídeos?» Es uno de los concursos que puso en marcha. En esencia, consistía en repartir dinero en un maletín entre sus seguidores y la gente que encuestaba por la calle. 10.000 euros que finalmente no repartió. «Mi idea era que la serie iba a explotar, no fue así, entonces decidí cortarla y pensar en nuevas ideas», sentencia. «El maletín lo cerramos» sin llegar a entregar el dinero que se prometía en el sorteo, puesto que la idea no funcionó como esperaba.

En busca de la espontaneidad y la diversión

«El objetivo es pasar un rato bueno y que al subirlo la gente que lo ve también lo pase bien», comenta Pulgar y explica que hay a mucha gente «que no es de Valladolid» a la que gustaría participar en los vídeos. Lo ponen en los comentarios. Además, afirma que ninguno de sus vídeos está preparado, son espontáneos. Lo que resulta bastante llamativo teniendo en cuenta las reacciones de los concursantes, que suelen estar bastante metidos en el juego. «Ningún vídeo ha sido amañado. Si no sabe excesivamente sobre esas preguntas, intento dar alguna pista para que acierten, que sea más fácil para ellos y que estén a gusto».

Una de sus secciones estrella, la que más viral se ha hecho, es la que cambia el género a un famoso y los concursantes tienen que adivinar quién es. Por ejemplo, selecciona una foto de Mario Casas y la pasa por una aplicación de cambio de género, al mostrar la foto en su teléfono, las personas que para por la calle tendrían que saber reconocerlo. Algo similar hace cogiendo un corte de los ojos o fotos de la infancia de famosos, futbolistas, influencers o, incluso, políticos.

Las diferencias entre el periodismo y la creación de contenidos

Su andadura en las redes sociales comenzó como una puerta complementaria a su carrera: «Nos dijeron que periodismo es la carrera de las que tiene más paro. Entonces dije, me voy a meter en redes, a ver si me puede ayudar en un futuro para ganar repercusión o para que me fiche algún medio». Es consciente de que no es lo mismo periodismo que crear contenido, pero ve muchas ventajas como estar en contacto con la gente, hacer entrevistas, coger soltura delante de las cámaras y además, reconoce que lo está disfrutando mucho.

«Estoy conociendo a un montón de gente. Me estoy moviendo por un montón de sitios de España», todo ello con el incentivo de sentir que está aprendiendo y dándose a conocer que son sus objetivos principales en estos momentos. Recuerda una de sus mejores experiencias, en sus inicios en TikTok: «Mi primer vídeo fue con Nacho Guerrero, de 'La que se avecina'». Ese contenido tuvo muchas visualizaciones y fue el propio actor el que le aconsejó seguir apostando por las redes. Los contactos de actores, deportistas y otros famosos los consigue paulatinamente: «Fue básicamente como un árbol genealógico, hablo con uno, me pasa a otro».

Pérdida del anonimato

De momento no ha tenido mucho hater, ni siquiera comentarios negativos, lo que lleva peor es el estrés de tener que estar creando contenido constantemente. Publica vídeos a diario y para ello tiene que organizarse creando un cuadrante dividido por el espacio que tarda en grabar, editar y publicar. Otro factor que está empezando a influirle en su día a día es la perdida del anonimato. «Empiezas a ser más conocido y la tranquilidad se va yendo. Te reconocen por todos los sitios, no me disgusta, aunque a veces sí que llega a ser un poco saturante», confiesa.

Nil Ojeda, Jordi Sánchez, Risto Mejide: sus referentes

Su mayor referente es el youtuber Nil Ojeda: «Es tanto el dios del marketing como un dios de la comunicación, es muy bueno en todo». Aunque también tiene de ejemplos a seguir a Risto Mejide y a Jordi Sánchez (Antonio Recio en 'La que se avecina'), diferenciando a la persona del personaje.

Salario en función de los seguidores

En la parte económica obtiene ingresos por publicidad local. «En Valladolid no hay tantos creadores, entonces, te llaman bastante», comenta mientras lista a la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, algún negocio local e incluso una residencia universitaria, entre sus principales clientes. Explica que el salario va en función de los seguidores de la cuenta, en su caso, el perfil con más seguidores lo tiene en TikTok (117.300 seguidores), aunque las marcas suelen preguntar más por Instagram (37.600 seguidores).

Está bastante ilusionado con como se proyecta la ciudad en las redes sociales: «Valladolid hace cuatro años no la veía en redes sociales, ahora, cada vez hay más creadores de contenido». No obstante, le gustaría que hubiera algún gran evento relacionado con la creación de contenido y que sirviera de atracción turística para atraer otro tipo de público. Por su parte, siempre graba por el centro: plaza Zorrilla, Ayuntamiento, Campo Grande y otras zonas emblemáticas: «La gente que no vive aquí, es de lo poco de Valladolid que asocia».