«Me etiquetaron al Defensor del Menor por un vídeo»: Merche Gutiérrez, maternidad con humor y sin miedo al qué dirán

Merche Gutiérrez vive en la provincia de Valladolid. Tiene 39 años y en sus cuentas habla sobre la maternidad poniendo mucho humor al asunto. En ... las descripciones de sus cuentas lo deja claro, ella no pretende ser ejemplo de nada ni de nadie. «Soy creadora de contenido, me beneficio de las redes y del entretenimiento, pero veo un problema real que los menores tengan acceso a redes sociales de forma temprana», comenta desde su experiencia a ambos lados de las pantallas.

Su andanza empezó el día en que subió un video dirigido a las pocas personas que le seguían y acabó haciéndose viral. En él, se veía a su tercer hijo, al que normalmente le costaba mucho coger el sueño, con una copa de vino y durmiendo placenteramente. «Cuando me desperté tenía millones de visualizaciones y personas etiquetando al Defensor del Menor, policía, guardia civil, servicios sociales, y fue como: ¡guau!», recuerda Merche, quien asegura que no todo el mundo entiende su humor, pero tiene claro que en el fondo sus haters son sus mayores fans. «Si no te gusta algo no lo consumas, pero si tienes necesidad de consumirlo realmente es porque te encanta», sentencia.

Madre de familia numerosa y muchas otras cosas

Un aspecto que no muestra en sus redes sociales es su vida laboral. Junto con su marido tiene una academia de preparación para oposiciones a bombero, de donde proceden realmente sus ingresos principales. Esta parte de su vida, y otras, prefiere dejarla fuera de sus perfiles, algo usual entre los creadores de contenido que parece que no toda la audiencia entiende, puesto que a veces tiene comentarios en los que la tachan de mantenida. Además, la publicidad y las colaboraciones en redes le aportan un extra en su economía familiar.

Ficha de redes de Merche Gutiérrez Redes sociales Instagram: @mercheegutierrez - TikTok: @mercheegutierrez86

Nº de seguidores 246.000 - 892.800

Ampliar La influencer Merche Gutiérrez en la Plaza de Poniente de Valladolid. José Carlos Castillo

Su postura frente a la exposición de menores

Uno de los temas más controvertidos para creadores de este tipo de temáticas es la exposición de los menores. En algunas de sus publicaciones aparecen sus hijos, para esto tiene que haber un consenso entre ambos progenitores de los niños: «Antes de subir, le enseño los vídeos. No necesito la aprobación, pero sí que me gusta contar con su opinión». Ahora que su hijo mayor tiene 8 años, también le pregunta previamente: «Si él me dice que sí, pues no hay problema, pero si él me dice que no le apetece, siempre prima su opinión». Con sus otros hijos, de dos y cuatro años, son su pareja y ella, los padres, los que deciden.

En su contenido intenta darle visibilidad a la maternidad real, saliendo un poco de la visión idílica que de este y otros aspectos a veces aportan las redes. Asimismo, entre sus principales temas de batalla están el cansancio y la conciliación. «La maternidad muchas veces es muy bonita, pero otras muchas veces es muy agotadora, muy sacrificada». Esto, asegura, algunos usuarios lo confunden con un sentimiento de no quererlos o no protegerlos. '¿Para qué los has tenido?', 'No los hubieras tenido' o 'No te hubieras abierto de piernas', son algunas de las críticas que suele leer en las publicaciones.

Firme frente a los comentarios de odio

«Un comentario ofensivo o degradante dice más de esa persona que de ti», explica, puesto que entiende que la evalúan o la juzgan por videos de un minuto que hace con humor o satirizando una situación. «Cuando apenas tenía seguidores no veía la importancia y sigo pensando que, desde el respeto hacia tus hijos, puedes subirlo», detalla, aunque con el aumento de los seguidores se ha vuelto más cauta y se piensa más lo que puede subir. «Nunca cuento cosas que realmente afecten a la vida de mis hijos porque son suyas», asegura y resalta que «no sabes hasta qué punto puede ocasionarles un mal, entonces te vas haciendo eco de las responsabilidades que tienes como madre».

Vetado el móvil hasta los 12 años

Todo son alabanzas para su comunidad en la que destaca que prima lo bonito, no obstante, ha hecho un trabajo de prevención con sus hijos, con pautas sencillas. Tienen que salir siempre acompañados de casa, no deben hacer caso a adultos que no conocen, aunque les hayan visto saludando a mamá y a papá, ni aunque les digan que son amigos. Además, deben comunicar si les hacen o dicen algo malo en el colegio.

Además de la privacidad de los niños, al ver su vida, su casa o su día a día puede ser un posible motivo de bullying. «Si hay un niño que está viendo los vídeos donde aparezco yo y mis hijos, realmente no es mi responsabilidad», asegura Merche, que tiene claro que hace contenido para adultos. Asimismo considera que los menores, hasta los 12 años, deben tener vetado el móvil, una restricción que pone en práctica en su casa.

Educación y legislación para mejorar las redes sociales

«Veo la maldad que hay en redes, la impunidad y la no regulación». Merche Gutiérrez es partidaria de una legislación más fuerte en este sector, para garantizar una mayor responsabilidad en el uso y combatir esos perfiles falsos que ponen comentarios desmedidos: «Si las cuentas siempre estuvieran asociadas a un número de identificación, cambiaría mucho el esconderse tras las redes».

La legislación es un aspecto relevante, aunque también pone el foco en la educación. «Me preocupa que mis hijos reciban esa maldad, también que puedan llegar a ocasionar», comenta sobre este «arma de doble filo» que para ella son estas plataformas. Considera que poner atención en que los hijos están protegidos es algo natural, pero también hay que proteger a la sociedad de nuestros hijos.

Desde su experiencia dice que algunos comentarios al leerlos sabes que la persona que hay detrás no tiene más de 10 años, en su opinión, son menores que no están teniendo la supervisión adecuada.

Un vídeo viral de Valladolid que no se entendió

Esta extremeña empezó a ser conocida en la provincia gracias a un monólogo que no todo el mundo se tomó con humor. Por su parte, asegura que empezó el vídeo haciendo un gancho para captar la atención «Empecé diciendo por qué los vallisoletanos son tan estúpidos», dice entre risas mientras asegura que no lo estaba afirmando, sino que relataba una serie de tópicos tipo: «no hablan por el frío, los tiene estreñidos» y comenzaron las críticas de gente que ella cree que ni siquiera finalizó el vídeo, que acababa diciendo que si tienes un amigo en Valladolid lo tienes para toda la vida.

En esa experiencia recuerda que la invitaron incluso a irse a su comunidad: «Lo que no saben es que estoy agradecida con Valladolid, de hecho mi hija es vallisoletana por elección propia, porque sé que los mejores profesionales estaban aquí».