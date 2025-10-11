El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La influencer Merche Gutiérrez en la Plaza de Poniente de Valladolid.

La influencer Merche Gutiérrez en la Plaza de Poniente de Valladolid. José Carlos Castillo

«Me etiquetaron al Defensor del Menor por un vídeo»: Merche Gutiérrez, maternidad con humor y sin miedo al qué dirán

Esta creadora de contenido comparte su experiencia y opiniones como madre de familia numerosa en las redes sociales

Beatriz A. Casares

Beatriz A. Casares

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Merche Gutiérrez vive en la provincia de Valladolid. Tiene 39 años y en sus cuentas habla sobre la maternidad poniendo mucho humor al asunto. En ... las descripciones de sus cuentas lo deja claro, ella no pretende ser ejemplo de nada ni de nadie. «Soy creadora de contenido, me beneficio de las redes y del entretenimiento, pero veo un problema real que los menores tengan acceso a redes sociales de forma temprana», comenta desde su experiencia a ambos lados de las pantallas.

