Retropaint: «Hay que intentar traer a Valladolid un poco más el tema del gaming, porque hay mucha gente muy aficionada»

David Pintado es de Valladolid. Tiene 34 años y regenta el bar El Tapeo en el barrio de Delicias, junto con su hermano. Aunque su trabajo nada tiene que ver con sus redes sociales. En el mundo digital es conocido como Retropaint y su contenido está enfocado en los videojuegos y las películas antiguas en VHS.

Sala de juegos, grabación y montaje

En su cuarto de gaming, que hace las veces de setup (o sala de grabación, en castellano) para sus vídeos, no cabe un alfiler. Las paredes están llenas de cintas, videoconsolas, juguetes y diferentes videojuegos. Llama la atención un ordenador con la torre transparente en el que se reproduce una partida de un videojuego y varias televisiones antiguas donde tiene conectadas las consolas PlayStation de diferentes años.

Final Fantasy, Hércules y Tarzán, entre sus juegos virales

Su contenido empezó siendo de juegos que es una de sus principales aficiones, aunque con el tiempo fue incluyendo otros elementos retro como películas VHS y, el último año y medio, artículos de electrónica, informática y gadgets. Para elegir los videojuegos, suele rescatar aquellos que marcaron su infancia, sobre todo, de la PlayStation 1: Crash Bandicoot, la saga Tekken, Final Fantasy, Metal Gear, Hércules y Tarzán, entre otros.

Este proyecto lo empezó durante su baja de paternidad, cuando «tenía un poquito más de tiempo libre», detectó en TikTok una cuenta que compartía videojuegos antiguos de otro país y decidió hacer algo similar con los que tenía él. «Subí uno de Tarzán, que se viralizó mucho y de ahí me pasé a Instagram con contenido más visual y con ese toque también de ASMR», recuerda.

Sonidos que traen recuerdos del pasado

Los vídeos ASMR son los que con la voz o los ruidos provocan sensaciones placenteras, como de cosquilleo, que en cierto modo es lo que suena en los vídeos de David Pintado. El sonido al sacar el videojuego de la estantería, abrir la videoconsola, meter el CD y las melodías características de cada juego que despiertan la nostalgia en cualquiera que jugara con ellos de niño.

De colección pero también para jugar con ellos

Aunque algunos videojuegos los tiene desde pequeño, la mayor parte empezó a recopilarlos, junto con su pareja en 2017. «Mi colección no es ni la más extensa ni la más cara, es muy personal. Siempre disfruto jugar a cada juego», sentencia y confiesa que tras grabar los vídeos, suele quedarse jugando.

«Mi colección no es ni la más extensa ni la más cara, es muy personal. Siempre disfruto jugar a cada juego» David Pintado (Retropaint) Creador de contenido

Una fuente de ingresos complementaria

«Si le dedicara todo el tiempo del mundo a este canal, pues podría decir que sí, podría vivir con ello», asegura resaltando las colaboraciones con las marcas, que son la base de su fuente de ingresos en las redes. Aunque hasta la fecha estos beneficios solo son una parte complementaria al negocio de hostelería en el que trabaja y a una empresa de decoración de bodas que comparte con su mujer.

«El tamaño se ha desmesurado bastante y a raíz de ahí, las marcas ya te van contactando» David Pintado (Retropaint) Creador de contenido

En el inicio fue un hobby para poder mostrar a la gente el contenido nostálgico de poder jugar a los videojuegos a los que se jugaba antaño, pero cambió cuando su perfil comenzó a crecer: «El tamaño se ha desmesurado bastante y a raíz de ahí, las marcas ya te van contactando. Al principio lo hacía a cambio de producto, mostraba un producto relacionado con tu setup, ya sea unos micrófonos, unos cascos o alguna consola retro», comenta. Este fue el paso previo a las colaboraciones pagadas, uno de los motivos por el que su estrategia cambió de TikTok a Instagram, ahora comparte los vídeos en Instagram y luego los repostea en la red china, porque «es un contenido mucho más serio tanto para la gente que lo ve como para marcas».

Lo mejor de las redes sociales

En su experiencia son muchas las cosas positivas de estas plataformas, si tiene que quedarse con una, destacaría la «comunidad sana» que ha encontrado. Además de los comentarios positivos y recuerdos que comparte la gente al ver sus vídeos. 'Yo veía esta película de pequeño' es el más repetido, junto con los recuerdos de personas con los que los compartían: vecinos, amigos, abuelos… Le llama la atención las dudas sobre cómo funcionaban los reproductores de VHS y de otros aparatos electrodomésticos antiguos, no solo de jóvenes que no los conocieron, sino de algunos que ya no se acuerdan de aquellos tiempos en los que no bastaba con encender la televisión para tener toda la oferta digital a golpe de clic.

«Cierta envidia»

Lo peor de las redes sociales, en su caso, no es el odio, es consciente de que existe, pero no es algo a lo que haya tenido que enfrentarse, por lo menos, de momento. «En este mundillo hay mucha gente que sube contenido muy similar al mío, sobre todo contenido nostálgico sacado de videojuegos y no ha subido lo que he subido yo», explica y detalla que ha notado cierta envidia. «Una persona me dijo que no se creía mi subida de seguidores y me bloqueó directamente», relata mientras asegura que no le importan este tipo de comportamientos: «Con la edad que tengo paso de esa gente».

«Una persona me dijo que no se creía mi subida de seguidores y me bloqueó directamente» David Pintado (Retropaint) Creador de contenido

La falta de tiempo y el estrés son otros elementos con los que le toca hacer malabarismos. «Mi vida es muy estresante. Entre el bar y esto, (la creación de contenido) le dedico muchísimas horas. Luego lo que me sobra de día, estoy con mi mujer y con mi hija», comenta. No obstante, asegura que también le produce mucha satisfacción.

Más oportunidades para los videojuegos

«En Valladolid no hay mucha historia del tema del gaming y mucho menos contenido retro», lamenta. David Pintado es partidario de poner la urbe en el foco de este tipo de iniciativas, porque sí que considera que hay interés. Él conoce algún evento y exposición de videojuegos: «No solo es Madrid y Barcelona. Hay que intentar traer a esta ciudad un poco más el tema del gaming porque sé que hay mucha gente que es muy aficionada».

